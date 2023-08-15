Исламский календарь, который ведет исчисление по лунному календарю, содержит много важных дат для верующих. Особое место в нем занимает священная Ляйлят аль-Бараа. Правоверные считают, что в это время Аллах принимает решения, определяющие судьбы людей на ближайший год. Предлагаем узнать, когда будет Ночь Бараат в 2023 году, чтобы не пропустить это важное событие.

Какого числа отмечается ночь Бараат в 2023 году

В исламском календаре летоисчисление ведется по лунному календарю. Ежегодно ночь празднуют с 14-го на 15-й день месяца Шаабан. Так как в светской жизни используется совершенно иная система – по григорианскому календарю, то каждый год дата празднования меняется.

Слово «Бараат» переводят как «очищение» или «полное отделение». Правоверные мусульмане считают, что всем, кто усердно молится в эту ночь и придерживается традиций, Аллах отпускает все грехи. Чтобы не пропустить важное событие в жизни каждого верующего, необходимо знать точную дату ночи Бараат в 2023 году. Это поможет правильно распределить время и перенести несрочные дела на другое время.

Ляйлят аль-Бараа в 2023 года будет отмечаться в ночь с 6 на 7 марта. В исламе все праздничные и важные даты принято отмечать после захода солнца, в ночное время.

История ночи Бараат

Ляйлят аль-Бараа упоминается в Коране и первых хадисах и в переводе значит «Ночь очищения». Данное событие не является праздничным в привычном понимании. В ночь Бараат не устраивают застолья или торжественные мероприятия, как это происходит во время Курбан-байрама или Ураза-байрама. Начиная с VII века, мусульмане проводят Ляйлят аль-Бараа без сна, вознося молитвы и читая суры Корана. Согласно традициям, это должно помочь верующим подготовиться к празднику Рамадан и очиститься от грехов перед вхождением в новый месяц.

Различные исламские течения по-разному трактуют данное событие. Сунниты в эту ночь фокусируются на молитвах, считая, что они определяют судьбу правоверных мусульман на ближайший год.

Шииты считают эту дату днем рождения Махди – последнего преемника пророка Мухаммеда. Представители данной группы возносят молитву, прося Махди вернуться в наш мир и победить злые силы.

Традиции ночи Бараат

В священную ночь мусульмане проводят без сна, читая молитвы. Верующие уверены, что Аллах наиболее милостив к тем, кто искренне ищет прощения в это время. С 14-го на 15-й день месяца Шаабан верующие возносят просьбы о прощении грехов, а также молятся о здоровье и душах своих близких.

С восходом Солнца рекомендовано соблюдать однодневный пост – не употреблять воду и пищу до заката. Это является своеобразной подготовкой правоверного мусульманина к предстоящему посту в месяц Рамадан.

Как проводить ночь Бараат в 2023 году и какие молитвы следует читать

Одно из главных правил для верующего – в священную Ляйлят аль-Бараа нельзя спать. При этом разрешается небольшое послабление для людей, которым необходим отдых по состоянию здоровья или из-за работы. Можно просто посетить мечеть и отдохнуть там. Верующие получат благословение Всевышнего, даже если застанут только часть священного периода.

Согласно исламским традициям, перед большинством важных для мусульманина дел необходимо провести ритуальное омовение – гусль. Это правило относится и к ночи Бараат.

Верующему следует трижды прочитать суру Ясин. Идеальным вариантом будет заучить ее наизусть, но также допускается прочтение суры вслух. Для каждого правоверного мусульманина эта ночь является возможностью очиститься от грехов. Поэтому нельзя держать злобу на других людей, нужно выделить определенную часть времени для богослужения ради довольства Всевышнего.

Исламские ученые советуют повторять Тасбих-намазы. До чтения суры «Аль-Фатиха» нужно 15 раз прочитать молитву Тасбих и 10 раз повторять во время поклонов и после.

В исламских традициях нет какого-то конкретного ритуала, которому нужно следовать досконально. Гораздо важнее возносить молитвы и обращаться к Всевышнему искренне.

Что нельзя делать в ночь Бараат

Зная, когда будет Ночь Бараат в 2023 году, можно заранее подготовиться к этому важному и ответственному событию. Помимо правил действия, существуют и конкретные ограничения, чего нельзя делать в священную Ляйлят аль-Бараа:

Мусульмане проводят эту ночь для отпущения своих грехов, а не для торжеств и веселья. Накрывать праздничный стол в эту дату не запрещено, но поступать так нежелательно.

Проводить ночь Бараат в спорах, пусть и на религиозную тематику, тоже нежелательно. Это может отвлекать верующих от чтения молитв и обращений к Аллаху.

Любые запреты. Употребление спиртных напитков или свинины и так запрещены для правоверного мусульманина. Если же грех будет совершен именно в священную ночь, то он усилится в несколько раз.

Подведем итог

Любому правоверному мусульманину необходимо знать, когда будет Ночь Бараат в 2023 году по григорианскому календарю. Точная дата поможет лучше подготовиться к важному религиозному событию.