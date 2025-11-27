Первый месяц года приносит с собой мороз и ветреные дни, но вместе с ними – надежду на обновление. Несмотря на суровость зимы, январь наполнен праздниками и особой атмосферой, которая делает его заметным и важным в жизни людей. В древних наблюдениях каждый день зимнего месяца имеет значение: по погоде можно предсказать урожай и события предстоящих сезонов. Народные приметы на январь 2026 года укажут, чего ждать в середине зимы.

Основные приметы на погоду

Погода в январе задает тон всей зиме. Народные наблюдения помогают понять, какие природные явления стоит ожидать, когда готовить урожай или планировать дела. Эти приметы складывались веками и отражают тонкую связь человека с природой.

Если в первые дни января погода солнечная и теплая – это признак того, что май может оказаться холодным и ветреным.

Сухой морозный месяц, по народным поверьям, связывают с предстоящим жарким летом без осадков.

Теплое начало года считается предвестником поздней весны.

Морозная январская погода часто воспринимается как предвестник метелей в феврале.

Считается, что чем крепче морозы в первые дни нового года, тем жарче ожидается лето.

Большое количество снегопадов и частые метели обещают частые дожди в летние месяцы.

Холодный январь знаменует сухой и жаркий июль. При этом грибов в лесу может быть мало вплоть до осени.

Солнечные дни во второй половине января традиционно рассматриваются как благоприятный знак для будущего урожая.

Длинные и плотные сосульки, свисающие с крыш, многими воспринимаются как знак урожайного года.

Если зимой крот выбрался из норы, май может быть холодным.





Приметы на каждый день января

Зима полна нюансов: один день может быть тихим, другой – ветреным, а третий – морозным. Народные приметы на январь 2026 года помогают понять, какие перемены ждать, и обратить внимание на важные знаки природы.

1 января. Какая погода стоит в новогодний день, такую же можно ожидать и в начале июня. Если на Новый год был сильный мороз и снегопад, это считалось благоприятным для урожая хлебов, тогда как тепло и отсутствие снега предвещали неурожай.

2 января. Тучи на небе сулили скорое потепление. Глубокий мороз в этот день считался показателем жаркого лета.

3 января. Морозная зима воспринималась как предвестник жары летом, а вьюга предупреждала о ненастьях в теплое время года.

4 января. Движение облаков против ветра предвещало снег. Длина сосулек на крышах ассоциировалось с богатым урожаем и удачной рыбалкой.

5 января. Ветреная погода традиционно связывалась с хорошим урожаем. Закат солнца с зеленым оттенком сулил малооблачный и ясный следующий день.

6 января. Звездная ночь в сочельник предвещает богатый приплод скота и хороший урожай ягод.

7 января. Обилие снега считалось знаком благополучного года. Оттепель в этот день предвещала раннюю весну, а иней на растениях – хороший урожай.

8 января. Мягкий, липкий снег означал приближение оттепели. Устойчивый северный ветер считался признаком скорого похолодания.

9 января. Снег большими хлопьями был предвестником ненастной и дождливой погоды летом. Кричащие вороны и галки предупреждали о приближающемся снегопаде или метели.

10 января. Если кошка свернулась клубком на мягком месте или печи, это считалось знаком морозного дня.

11 января. Тепло в этот день указывало на раннюю весну. Низко идущие облака – к холодам, а вечерний туман – к метели.

12 января. Если ветер южный, год будет теплым и удачным, западный – к богатой рыбалке и молоку, восточный – обильный урожай фруктов.

13 января. Бледная и мутная луна предупреждала о скором снегопаде.

14 января. Туман на Старый Новый год считался знаком будущего урожая.

15 января. Погоду определяли по месяцу. Если оба рога острые и яркие, ожидался ветер. Крутые рога (направлены почти вертикально вверх) обещали мороз. Отлогие рога указывали на плохую погоду.

16 января. Погода в этот день показывала, какой будет март – теплый или холодный.

17 января. Ясная ночь при сильном морозе предвещала продолжение холодной погоды. Круторогая луна считалась знаком сильной стужи зимой и ветра летом.

18, 19, 20 января. Холодные и ясные дни предвещали засушливое лето, а пасмурные и снежные – богатый урожай. Много ярких звезд на небе – к морозам.

21 января. Сильный ветер предупреждал о бедном и голодном лете. Метель считалась предупреждением о проблемах и опасностях в дороге.

22 января. Солнечная погода сулила благополучие на все лето, вьюги указывали на ненастье, а шуршание леса – приближение оттепели.

23 января. Иней на деревьях и снег – лето будет дождливым и холодным.

24, 25 января. Теплые дни предвещали приход ранней весны. Облака, движущиеся против ветра, сулили снегопад.

26 января. Лучи солнца, идущие вниз пучками, были признаком солнечных и морозных дней. Туманный круг вокруг месяца указывал на метель.

27 января. Ясное звездное небо предвещало тепло и снег. Если же звезд видно немного – стоит ждать ненастье и вьюгу.

28 января. Синицы утром, щебечущие и ищущие укрытие, предупреждали о приближающихся морозах и метели.

29 января. Ночной туман предвещал устойчивую малооблачную погоду. Снег в этот день предвещал богатую траву на лугах летом и удачную рыбалку.

30 января. Вороны на вершинах деревьев указывали на приближение холодов.

31 января. Оттепель в этот день предвещала ненастное лето и плохой урожай картофеля.





Запреты на январь

Народные приметы января были своего рода подсказкой: когда нужно быть осторожным, а чего лучше не делать. Эти рекомендации помогали согласовать повседневную жизнь с ритмами природы и предостерегали от ошибок. Разберемся, что нельзя делать в январе.

Общие запреты на месяц:

В первые дни января и в большие праздники не следует заниматься уборкой, стиркой, шитьем и другим тяжелым физическим или домашним трудом. В противном случае весь год может пройти в бесполезной работе.

Нельзя выбрасывать старые вещи. Это могло привести к бедности и потере удачи.

Не рекомендуется занимать или одалживать деньги, чтобы не провести весь год в нужде и долгах.

В праздники нельзя ругаться, злословить и думать о плохом. Негатив в это время привлекает несчастья.

Запреты на конкретные дни:

1 января . Нельзя убираться, стирать, выносить мусор и отдавать долги. Также не рекомендуется заниматься рукоделием.

. Нельзя убираться, стирать, выносить мусор и отдавать долги. Также не рекомендуется заниматься рукоделием. 6-7 января . Нельзя заниматься домашними делами, убираться, шить и охотиться.

. Нельзя заниматься домашними делами, убираться, шить и охотиться. 14 января . Нельзя ругаться, злословить и занимать деньги. Также плохой приметой считалось есть рыбу.

. Нельзя ругаться, злословить и занимать деньги. Также плохой приметой считалось есть рыбу. 18 января . Нельзя убираться после захода солнца, брать или давать что-то в долг.

. Нельзя убираться после захода солнца, брать или давать что-то в долг. 21 января. Строго запрещено работать в первой половине дня и варить кисель. Это может привлечь несчастья в дом.





Подведем итог

Погода, ежедневные наблюдения и предупреждения – все это составляло уникальный язык природы, понятный нашим предкам. Народные приметы на январь 2026 года напоминают о том, что даже самые обыденные явления могут быть значимыми и полезными. Следуя этим знакам, можно настроиться на правильный лад и лучше понимать ритмы природы.