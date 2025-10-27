Народные приметы на ноябрь 2025: что можно и что нельзя делать в последний месяц осени

Подборка народных примет на ноябрь 2025 года. Приметы на погоду, на богатство и удачу. Самые важные дни месяца.
С окончанием осени привычный ритм жизни замедляется. В природе появляются едва заметные перемены, по которым люди издавна старались предсказать погоду или другие важные события. В этой статье расскажем о главных народных приметах ноября 2025 года и их значении.
Основные приметы на погоду
Ноябрьские перемены в погоде не случайны – природа заранее предупреждает о наступлении зимы. В древности этот месяц называли предзимье или полузимник, считая его переходным периодом между теплой осенью и зимними холодами. Считалось, что по определенным приметам можно определить, какой будет погода в ближайшие дни, недели и даже месяцы.
Предлагаем познакомиться с основными погодными приметами на ноябрь 2025:
- Если ноябрь начинается ясной погодой, стоит ждать скорых морозов. По наблюдениям, холод приходит внезапно после нескольких тихих солнечных дней.
- Когда в первую неделю месяца идет снежная крупа, к концу месяца стоит ждать постоянного снежного покрова.
- Появление синичек и снегирей возле дома указывает на приближение морозов. Птицы тянутся ближе к жилью в поисках тепла и пищи.
- Если снег выпадает в середине ноября, зима будет особенно суровой и продолжительной.
- Утренний иней на деревьях – скоро будут сильные морозы. А вот туман с мелкими снежинками, напротив, считается вестником потепления.
- Сухой и солнечный ноябрь сулит неудачный урожай в следующем году. Земля отдыхает, но без влаги теряет плодородие.
- Если же листья к этому времени все еще держатся на деревьях, значит, зима затянется.
- Безоблачное небо – знак скорого похолодания. Морозные дни чаще всего сопровождаются ясной погодой.
- Обильные ноябрьские снегопады считаются добрым знаком: будет богатый урожай хлеба.
- Холодный ветер в конце месяца предвещает крепкие морозы.
- Красноватое солнце при восходе – сигнал о приближающейся метели.
- Если собака ведет себя вяло и сонно – к непогоде.
- Утки, оставшиеся зимовать, обещают мягкую и недолгую зиму.
Приметы на каждый день ноября
Старинные календари хранили точные указания на каждый день ноября. Люди верили, что именно в эти даты природа открывает свои тайны. Ниже собраны основные приметы месяца, которыми руководствовались наши предки в предзимье:
- 1 ноября. Иванов день открывает путь зиме. Если стоял мороз и шел снег, весна ожидалась поздней и ненастной. Хозяева приманивали сорок зерном: если птицы ели спокойно, домовой не станет тревожить жильцов.
- 2 ноября. Артемьев день посвящали домашним делам. Иней на деревьях сулил неурожай.
- 3 ноября. В Илларионов день предсказывали зиму: если деревья не сбросили листья, морозы будут сильные.
- 4 ноября. Свадьбы в этот день обещали долгую жизнь вместе. Туман утром предвещал оттепель, а дождь – скорое наступление зимы.
- 5 ноября. Заканчивали хозяйственные дела и заготовку дров. Кто успевал вовремя, того ждали достаток и спокойствие. Деньги в долг не давали – к бедам.
- 6 ноября. Афанасьев день считался временем гаданий. Девушки спрашивали судьбу о женихе. Встретить белую собаку – к легкой жизни, густая шерсть у зверей – к холодной зиме.
- 7 ноября. Поминали усопших, посещали кладбища, раздавали еду бедным. Туман означал скорое потепление, вороны на нижних ветках – сильный ветер.
- 8 ноября. Пекли блины и поминали умерших. С водой старались не работать, чтобы не потревожить духов.
- 9 ноября. Женщины давали обеты святой Параскеве, прося исполнения желаний. Снег на влажной земле сулил раннюю весну.
- 10 ноября. В Параскеву Пятницу не смеялись громко, не стирали и не купались.
- 11 ноября. Праздновали Настасью Стригальницу, завершали стрижку овец. Сон с астрами – к удаче, с геранью – к благим переменам.
- 12 ноября. Синичкин день отмечали кормлением птиц: синица во дворе – к богатству. Утреннее пение птиц – к морозу, клевание коры – к дождю.
- 13 ноября. Рыбаки продавали первый улов, а на полученный доход покупали и ставили свечи в церкви.
- 14 ноября. Кузьминки проводили шумно: угощали птицей, устраивали вечеринки. Девушки считали воровство кур забавным и безгрешным.
- 15 ноября. На Житницы просили сохранить зерно и умилостивить духа амбара – Овинника. Хозяева проводили обряды с огнем.
- 16 ноября. Анна Холодная приносила первые морозы. Из замороженных ягод варили кисели, вечером пряли льняные нити – на защиту от сглаза.
- 17 ноября. День считался опасным: нельзя было давать огонь или деньги – к бедности. Люди оставались дома, занимались уборкой и хозяйством.
- 18 ноября. Заканчивали сбор редьки и верили, что счастье катается по миру клубком. Девушки разбрасывали монеты, чтобы привлечь любовь.
- 19 ноября. Павел Ледостав знаменовал замерзание рек. Мужчины готовили снасти. Вороны в небе – к снегу, снегири, жмущиеся друг к другу, – к морозу.
- 20 ноября. На Федотов день замерзали водоемы, а водяные духи "уходили спать". Девушки пряли, но не вязали – к спокойствию в доме.
- 21 ноября. Михайлов день – время застолий и благодарностей. Домового угощали, чтобы защитил дом.
- 22 ноября. Зима вступала в силу. Иней утром – к морозу, дождь – к урожайному году.
- 23 ноября. Освящали хлеб и соль, ели их, чтобы отогнать злых духов. Такой хлеб добавляли и в корм скоту для здоровья.
- 24 ноября. На Федора Студита бросали в углы дома соль от беды. Девушки ели соленое перед сном, чтобы увидеть жениха во сне.
- 25 ноября. Иван Снежный – день торговли и добрых дел. Покупки в этот день считались удачными, а кормить орехами любимого – к ласковому мужу.
- 26 ноября. Молились Иоанну Златоусту, дома лепили пельмени. Кто съест больше всех, тому везение на год. Снег с перерывами – к ненастью, затихший ветер – к ясной погоде.
- 27 ноября. Филиппов день завершал мясные трапезы перед постом. Дождь сулил урожай, снег – майские непогоды.
- 28 ноября. Гурьев день – время очищения. Люди шли в баню, смывая грехи. Ссоры и ругань были под строгим запретом.
- 29 ноября. Матвеев день обычно приносил оттепель. Ясная погода сулила морозы. Одежду наизнанку не надевали, чтобы не накликать болезни.
- 30 ноября. Григорий Зимоуказатель завершал месяц. Люди играли в снегу, веря, что это продлит удачу. Сны этой ночи считались вещими.
Запреты на ноябрь
Согласно наблюдениям, определенные действия, совершаемые в ноябре, могли привести к негативным последствиям. Существует несколько запретов, связанных как с конкретными датами, так и целым месяцем.
Общие поверья:
- Нельзя убивать пауков. В народе считалось, что в них вселяются души умерших родственников.
- Нельзя ругаться. Ссоры, начатые в ноябре, могут длиться всю зиму.
Что нельзя делать в ноябре в определенные дни:
- 1 ноября. Не подбирают найденные вещи, чтобы не привлечь беду в дом.
- 6 ноября. Не начинают новых дел – успех маловероятен.
- 12 ноября. Выбрасывать еду – к бедности, давать в долг – к ссорам, ходить в лес – встретить нечистую силу.
- 15 ноября. Алкоголь и сладкое под запретом, чтобы не привлечь болезни и уныние.
- 17 ноября. Брак и новые дела принесут несчастье.
- 21 ноября. Шитье и тяжелая работа сулят несчастья и проблемы в любви.
- 23 ноября. Ругаться и строить – к бедам, баня и подарки – к неудаче.
- 28 ноября. Уборку не делают, чтобы не разозлить домового.
Подведем итог
Народные приметы на ноябрь 2025 года предупреждают о грядущей погоде и важных событиях в жизни. Природа всегда подскажет внимательному человеку, что ждет его в будущем. Главное, прислушиваться ее сигналам.