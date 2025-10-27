Народные приметы на ноябрь 2025: что можно и что нельзя делать в последний месяц осени

С окончанием осени привычный ритм жизни замедляется. В природе появляются едва заметные перемены, по которым люди издавна старались предсказать погоду или другие важные события. В этой статье расскажем о главных народных приметах ноября 2025 года и их значении.

Основные приметы на погоду

Ноябрьские перемены в погоде не случайны – природа заранее предупреждает о наступлении зимы. В древности этот месяц называли предзимье или полузимник, считая его переходным периодом между теплой осенью и зимними холодами. Считалось, что по определенным приметам можно определить, какой будет погода в ближайшие дни, недели и даже месяцы.

Предлагаем познакомиться с основными погодными приметами на ноябрь 2025:

Если ноябрь начинается ясной погодой, стоит ждать скорых морозов. По наблюдениям, холод приходит внезапно после нескольких тихих солнечных дней.

Когда в первую неделю месяца идет снежная крупа, к концу месяца стоит ждать постоянного снежного покрова.

Появление синичек и снегирей возле дома указывает на приближение морозов. Птицы тянутся ближе к жилью в поисках тепла и пищи.

Если снег выпадает в середине ноября, зима будет особенно суровой и продолжительной.

Утренний иней на деревьях – скоро будут сильные морозы. А вот туман с мелкими снежинками, напротив, считается вестником потепления.

Сухой и солнечный ноябрь сулит неудачный урожай в следующем году. Земля отдыхает, но без влаги теряет плодородие.

Если же листья к этому времени все еще держатся на деревьях, значит, зима затянется.

Безоблачное небо – знак скорого похолодания. Морозные дни чаще всего сопровождаются ясной погодой.

Обильные ноябрьские снегопады считаются добрым знаком: будет богатый урожай хлеба.

Холодный ветер в конце месяца предвещает крепкие морозы.

Красноватое солнце при восходе – сигнал о приближающейся метели.

Если собака ведет себя вяло и сонно – к непогоде.

Утки, оставшиеся зимовать, обещают мягкую и недолгую зиму.





Приметы на каждый день ноября

Старинные календари хранили точные указания на каждый день ноября. Люди верили, что именно в эти даты природа открывает свои тайны. Ниже собраны основные приметы месяца, которыми руководствовались наши предки в предзимье:

1 ноября . Иванов день открывает путь зиме. Если стоял мороз и шел снег, весна ожидалась поздней и ненастной. Хозяева приманивали сорок зерном: если птицы ели спокойно, домовой не станет тревожить жильцов.

. Иванов день открывает путь зиме. Если стоял мороз и шел снег, весна ожидалась поздней и ненастной. Хозяева приманивали сорок зерном: если птицы ели спокойно, домовой не станет тревожить жильцов. 2 ноября . Артемьев день посвящали домашним делам. Иней на деревьях сулил неурожай.

. Артемьев день посвящали домашним делам. Иней на деревьях сулил неурожай. 3 ноября . В Илларионов день предсказывали зиму: если деревья не сбросили листья, морозы будут сильные.

. В Илларионов день предсказывали зиму: если деревья не сбросили листья, морозы будут сильные. 4 ноября . Свадьбы в этот день обещали долгую жизнь вместе. Туман утром предвещал оттепель, а дождь – скорое наступление зимы.

. Свадьбы в этот день обещали долгую жизнь вместе. Туман утром предвещал оттепель, а дождь – скорое наступление зимы. 5 ноября . Заканчивали хозяйственные дела и заготовку дров. Кто успевал вовремя, того ждали достаток и спокойствие. Деньги в долг не давали – к бедам.

. Заканчивали хозяйственные дела и заготовку дров. Кто успевал вовремя, того ждали достаток и спокойствие. Деньги в долг не давали – к бедам. 6 ноября . Афанасьев день считался временем гаданий. Девушки спрашивали судьбу о женихе. Встретить белую собаку – к легкой жизни, густая шерсть у зверей – к холодной зиме.

. Афанасьев день считался временем гаданий. Девушки спрашивали судьбу о женихе. Встретить белую собаку – к легкой жизни, густая шерсть у зверей – к холодной зиме. 7 ноября . Поминали усопших, посещали кладбища, раздавали еду бедным. Туман означал скорое потепление, вороны на нижних ветках – сильный ветер.

. Поминали усопших, посещали кладбища, раздавали еду бедным. Туман означал скорое потепление, вороны на нижних ветках – сильный ветер. 8 ноября . Пекли блины и поминали умерших. С водой старались не работать, чтобы не потревожить духов.

. Пекли блины и поминали умерших. С водой старались не работать, чтобы не потревожить духов. 9 ноября . Женщины давали обеты святой Параскеве, прося исполнения желаний. Снег на влажной земле сулил раннюю весну.

. Женщины давали обеты святой Параскеве, прося исполнения желаний. Снег на влажной земле сулил раннюю весну. 10 ноября . В Параскеву Пятницу не смеялись громко, не стирали и не купались.

. В Параскеву Пятницу не смеялись громко, не стирали и не купались. 11 ноября . Праздновали Настасью Стригальницу, завершали стрижку овец. Сон с астрами – к удаче, с геранью – к благим переменам.

. Праздновали Настасью Стригальницу, завершали стрижку овец. Сон с астрами – к удаче, с геранью – к благим переменам. 12 ноября . Синичкин день отмечали кормлением птиц: синица во дворе – к богатству. Утреннее пение птиц – к морозу, клевание коры – к дождю.

. Синичкин день отмечали кормлением птиц: синица во дворе – к богатству. Утреннее пение птиц – к морозу, клевание коры – к дождю. 13 ноября . Рыбаки продавали первый улов, а на полученный доход покупали и ставили свечи в церкви.

. Рыбаки продавали первый улов, а на полученный доход покупали и ставили свечи в церкви. 14 ноября . Кузьминки проводили шумно: угощали птицей, устраивали вечеринки. Девушки считали воровство кур забавным и безгрешным.

. Кузьминки проводили шумно: угощали птицей, устраивали вечеринки. Девушки считали воровство кур забавным и безгрешным. 15 ноября . На Житницы просили сохранить зерно и умилостивить духа амбара – Овинника. Хозяева проводили обряды с огнем.

. На Житницы просили сохранить зерно и умилостивить духа амбара – Овинника. Хозяева проводили обряды с огнем. 16 ноября . Анна Холодная приносила первые морозы. Из замороженных ягод варили кисели, вечером пряли льняные нити – на защиту от сглаза.

. Анна Холодная приносила первые морозы. Из замороженных ягод варили кисели, вечером пряли льняные нити – на защиту от сглаза. 17 ноября . День считался опасным: нельзя было давать огонь или деньги – к бедности. Люди оставались дома, занимались уборкой и хозяйством.

. День считался опасным: нельзя было давать огонь или деньги – к бедности. Люди оставались дома, занимались уборкой и хозяйством. 18 ноября . Заканчивали сбор редьки и верили, что счастье катается по миру клубком. Девушки разбрасывали монеты, чтобы привлечь любовь.

. Заканчивали сбор редьки и верили, что счастье катается по миру клубком. Девушки разбрасывали монеты, чтобы привлечь любовь. 19 ноября . Павел Ледостав знаменовал замерзание рек. Мужчины готовили снасти. Вороны в небе – к снегу, снегири, жмущиеся друг к другу, – к морозу.

. Павел Ледостав знаменовал замерзание рек. Мужчины готовили снасти. Вороны в небе – к снегу, снегири, жмущиеся друг к другу, – к морозу. 20 ноября . На Федотов день замерзали водоемы, а водяные духи "уходили спать". Девушки пряли, но не вязали – к спокойствию в доме.

. На Федотов день замерзали водоемы, а водяные духи "уходили спать". Девушки пряли, но не вязали – к спокойствию в доме. 21 ноября . Михайлов день – время застолий и благодарностей. Домового угощали, чтобы защитил дом.

. Михайлов день – время застолий и благодарностей. Домового угощали, чтобы защитил дом. 22 ноября . Зима вступала в силу. Иней утром – к морозу, дождь – к урожайному году.

. Зима вступала в силу. Иней утром – к морозу, дождь – к урожайному году. 23 ноября . Освящали хлеб и соль, ели их, чтобы отогнать злых духов. Такой хлеб добавляли и в корм скоту для здоровья.

. Освящали хлеб и соль, ели их, чтобы отогнать злых духов. Такой хлеб добавляли и в корм скоту для здоровья. 24 ноября . На Федора Студита бросали в углы дома соль от беды. Девушки ели соленое перед сном, чтобы увидеть жениха во сне.

. На Федора Студита бросали в углы дома соль от беды. Девушки ели соленое перед сном, чтобы увидеть жениха во сне. 25 ноября . Иван Снежный – день торговли и добрых дел. Покупки в этот день считались удачными, а кормить орехами любимого – к ласковому мужу.

. Иван Снежный – день торговли и добрых дел. Покупки в этот день считались удачными, а кормить орехами любимого – к ласковому мужу. 26 ноября . Молились Иоанну Златоусту, дома лепили пельмени. Кто съест больше всех, тому везение на год. Снег с перерывами – к ненастью, затихший ветер – к ясной погоде.

. Молились Иоанну Златоусту, дома лепили пельмени. Кто съест больше всех, тому везение на год. Снег с перерывами – к ненастью, затихший ветер – к ясной погоде. 27 ноября . Филиппов день завершал мясные трапезы перед постом. Дождь сулил урожай, снег – майские непогоды.

. Филиппов день завершал мясные трапезы перед постом. Дождь сулил урожай, снег – майские непогоды. 28 ноября . Гурьев день – время очищения. Люди шли в баню, смывая грехи. Ссоры и ругань были под строгим запретом.

. Гурьев день – время очищения. Люди шли в баню, смывая грехи. Ссоры и ругань были под строгим запретом. 29 ноября . Матвеев день обычно приносил оттепель. Ясная погода сулила морозы. Одежду наизнанку не надевали, чтобы не накликать болезни.

. Матвеев день обычно приносил оттепель. Ясная погода сулила морозы. Одежду наизнанку не надевали, чтобы не накликать болезни. 30 ноября. Григорий Зимоуказатель завершал месяц. Люди играли в снегу, веря, что это продлит удачу. Сны этой ночи считались вещими.





Запреты на ноябрь

Согласно наблюдениям, определенные действия, совершаемые в ноябре, могли привести к негативным последствиям. Существует несколько запретов, связанных как с конкретными датами, так и целым месяцем.

Общие поверья:

Нельзя убивать пауков . В народе считалось, что в них вселяются души умерших родственников.

. В народе считалось, что в них вселяются души умерших родственников. Нельзя ругаться. Ссоры, начатые в ноябре, могут длиться всю зиму.

Что нельзя делать в ноябре в определенные дни:

1 ноября . Не подбирают найденные вещи, чтобы не привлечь беду в дом.

. Не подбирают найденные вещи, чтобы не привлечь беду в дом. 6 ноября . Не начинают новых дел – успех маловероятен.

. Не начинают новых дел – успех маловероятен. 12 ноября . Выбрасывать еду – к бедности, давать в долг – к ссорам, ходить в лес – встретить нечистую силу.

. Выбрасывать еду – к бедности, давать в долг – к ссорам, ходить в лес – встретить нечистую силу. 15 ноября . Алкоголь и сладкое под запретом, чтобы не привлечь болезни и уныние.

. Алкоголь и сладкое под запретом, чтобы не привлечь болезни и уныние. 17 ноября . Брак и новые дела принесут несчастье.

. Брак и новые дела принесут несчастье. 21 ноября . Шитье и тяжелая работа сулят несчастья и проблемы в любви.

. Шитье и тяжелая работа сулят несчастья и проблемы в любви. 23 ноября . Ругаться и строить – к бедам, баня и подарки – к неудаче.

. Ругаться и строить – к бедам, баня и подарки – к неудаче. 28 ноября. Уборку не делают, чтобы не разозлить домового.





Подведем итог

Народные приметы на ноябрь 2025 года предупреждают о грядущей погоде и важных событиях в жизни. Природа всегда подскажет внимательному человеку, что ждет его в будущем. Главное, прислушиваться ее сигналам.