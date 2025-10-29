Подборка народных примет на декабрь 2025 года. Приметы на погоду, на богатство и удачу. Самые важные дни месяца.
В начале зимы особенно заметно, как природа готовится к холодам. Неудивительно, что именно в это время появилось множество поверий, связанных с погодой, урожаем и удачей. Народные приметы на декабрь 2025 года помогут узнать, каким будет этот месяц и что принесет новый год.
Основные приметы на погоду
В древности погодные наблюдения в декабре всегда считались особенно важными. В этот месяц формировались первые признаки того, какой будет весна, урожай и даже удача в делах. Старые поверья связывали состояние неба, снега и ветра с будущими переменами. Эти народные приметы могут оказаться полезными и в современном мире.
С декабрем связаны такие погодные приметы:
- Если декабрьское небо затянуто тучами и редко проясняется, год обещает быть урожайным. А вот ясный декабрь, напротив, сулит скудный урожай.
- Гром в это время года – большая редкость, и потому его появление считалось приметой сурового января.
- Когда в декабре нет снега, можно ожидать сухую весну и лето без дождей.
- Если уже в начале зимы появляются снегири, значит, зима будет холодной и снежной.
- Бледная, мутная луна в декабре указывает на предстоящие осадки – снег с дождем.
- Яркие и чистые звезды на декабрьском небе предупреждают о грядущих сильных морозах.
- По поведению птиц тоже судили о погоде: если воробьи с утра прячутся, а синицы тревожно кричат, значит, к вечеру ударит мороз.
- А если на полях слышны крики грачей, то и декабрь, и январь будут теплыми и малоснежными.
Приметы на каждый день декабря
В старину считалось, что каждый день последнего месяца года несет особый смысл. Даже мелкие детали при правильном понимании могут предвещать будущее. Ежедневные приметы на декабрь 2025 года помогут определить, к чему стоит готовиться в отношении погоды и в личных делах.
- 1 декабря. С первым днем зимы приметы указывали на погоду: метель – к бурану на Масленицу, ворона на дороге – к оттепели.
- 2 декабря. Для оберега дома постукивали топором по окнам и дверям, а из дома старались не выходить.
- 3 декабря. Погоду предсказывали по птицам: тетерев на дереве – к солнцу, сорока под крышей – к вьюге.
- 4 декабря. Мороз в этот день – к холодной зиме и жаркому лету.
- 5 декабря. Снег – к урожаю, тепло – к долгой зиме. Волки у деревни – к стуже.
- 6 декабря. В этот день девушки гадали. Церковь напоминала: сдерживать эмоции и не ссориться.
- 7 декабря. Молодежь каталась на санях, образовывались пары. Ясное небо – к морозной зиме.
- 8 декабря. Работали дома, пряли и занимались ремеслом. Снегопад – к дождливому лету, глубокие сугробы – к урожаю.
- 9 декабря. По традиции возвращали долги – обычай идет от времен, когда крестьяне могли менять хозяина.
- 10 декабря. Женщины пекли пироги, мужчины топили печь.
- 11 декабря. Птица сойка – символ удачи и хороших вестей. Если она появлялась у дома – к хорошим новостям.
- 12 декабря. По заре судили о зиме: красная – к ветрам, снежная – к метелям. Высокие сугробы – к счастливому году.
- 13 декабря. Начало зимних посиделок. Девушки гадали на ветках: обрезали и ставили их дома. Если к Рождеству распустится – к скорому замужеству.
- 14 декабря. Благоприятен для начала дел и учебы. Хвалить чьи-то успехи не следовало – можно сглазить.
- 15 декабря. Читали заговоры от бессонницы, наблюдали за узорами на окнах: витиеватые – весна будет зеленой.
- 16 декабря. Молчание – к удаче. Благополучие и спокойствие в семье – согласие на год вперед.
- 17 декабря. Наступали морозы. В семьях готовили сладости и напитки.
- 18 декабря. День сватовства. Удачный для предложений руки и сердца. Женихи приходили в дом, и положительный ответ сулил счастливую жизнь.
- 19 декабря. Раздавали долги, не брали новых. Нельзя было ругать детей. Много снега – к плодородному году.
- 20 декабря. Завершали праздники, прекращали веселья до Рождества. Мороз – к жаркому лету.
- 21 декабря. Зимнее солнцестояние. Мороз и тишина – к урожаю. День раздачи долгов и очищения огнем – жгли красные свечи.
- 22 декабря. По погоде судили о Новом годе: ясно – к морозу, пасмурно – к оттепели. Беременным советовали отдыхать и молиться святой Анне.
- 23 декабря. Молились о прозрении и здоровье. Ясно – к морозам, ветрено – к засушливому лету.
- 24 декабря. Солнце припекает – к потеплению, лучи тусклые – к стуже.
- 25 декабря. Ветер меняет направление – к урожаю. Работать не рекомендовалось, но можно было строить планы.
- 26 декабря. Мороз – к холодному январю. Осторожность в словах и делах.
- 27 декабря. Наводили порядок и умывались чаще – вода отгоняет нечисть. Погода этого дня предсказывала февраль.
- 28 декабря. Вьюга – к снежному марту, ясность – к ранней весне. Проводили очищение дома огнем и делали добрые дела для привлечения удачи.
- 29 декабря. Следовало хранить спокойствие. Мороз – к долгим холодам, солнце или пасмурность – к апрельской погоде.
- 30 декабря. Сны вещие. В этот день очищались – топили баню, убирали дом. Метель сулила теплое лето.
- 31 декабря. Завершали дела и слушали детей – считалось, что через них говорят ангелы. День подготовки к новому году и очищения помыслов.
Запреты на декабрь
В древние времена люди верили, что некоторые поступки в начале зимы могут повлиять на весь следующий год. Это касалось не только хозяйственных дел, но и поведения, общения и даже мыслей. В зависимости от обстоятельств, ограничения касались отдельных дней или всего месяца целиком. Разберемся, что нельзя делать в декабре и чем это может обернуться.
Общие запреты:
- Ссориться и ругаться. Разлад в семье может привлечь несчастья или плохие события в следующих месяцах.
- Занимать и одалживать. Долги в декабре – финансовые неудачи на весь следующий год.
- Выбрасывать еду. Это может обернуться голодом и нищетой.
- Грустить и плакать. Уныние накликает беды и несчастья на всю семью.
Запреты на конкретные дни:
- 4 декабря. Запрещается работать допоздна.
- 12 декабря. Нельзя стричь детей младше 12 лет, чтобы "не состричь ум". Запрещено выметать снег с порога.
- 17 декабря. В дальнюю дорогу не отправлялись, так как морозы могут оказаться опасными.
- 21 декабря. Ночь проводят в покое, нельзя шуметь.
- 22 декабря. Запреты для будущих мам: беременным нельзя возиться с огнем, заниматься рукоделием и встречаться с больными людьми, чтобы не передать недуги малышу.
- 26 декабря. Нельзя ругаться и брать найденное на улице.
- 31 декабря. Запрещено говорить негативные слова об уходящем или наступающем годе.
Итог
Вглядываясь в зимнее небо и прислушиваясь к советам предков, можно заметить, что многие знаки и сегодня остаются удивительно точными. Народные приметы на декабрь 2025 года напоминают о простых вещах: внимательности, благодарности и вере в добрые перемены.