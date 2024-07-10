Геомагнитные возмущения являются следствием повышенной активности Солнца. Такие явления могут оказывать сильное влияние на метеозависимых людей. От этого воздействия невозможно полностью защититься, но можно снизить нагрузку на организм, если подготовиться заранее. Клео.ру предлагает узнать, когда будут магнитные бури в сентябре 2024 года и какие проблемы со здоровьем они могут принести.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури – это природное явление, которое возникает при высокой активности Солнца. Энергетические потоки, воздействуя с магнитным полем нашей планеты, вызывают геомагнитное возмущение. Оно может влиять на работу некоторых точных электроприборов и даже на самочувствие.

Человеческий организм очень чувствителен к изменениям в окружающем мире и может реагировать даже на ухудшение погодных условий. Согласно статистике, метеозависимостью страдает приблизительно 10% людей на нашей планете. На самом же деле эти цифры могут быть сильно заниженными. Метеозависимость не считается болезнью официальной медициной. Но некоторые врачи все же придерживаются мнения, что в период магнитных бурь у наиболее восприимчивых людей может ухудшаться состояние здоровья.

В такие моменты чаще всего появляются такие симптомы:

сильные головные боли без причины;

головокружение, которое может доходить до потери координации;

бессонница или излишняя сонливость;

перепады настроение, эмоциональная нестабильность при отсутствии внешних раздражителей;

потеря сознания;

боли в мышцах и суставах, особенно в местах недавних травм;

снижение физических возможностей, усталость даже после отдыха;

нарушения работы сердца – тахикардия, аритмия, повышенное давление;

проблемы в работе пищеварительной системы;

ослабление когнитивных возможностей, сниженная концентрация внимания.

Этот перечень учитывает только самые распространенные симптомы, но магнитные бури могут провоцировать другие проявления и нарушения в работе организма. Каждый человек индивидуален и может реагировать на это природное явление по-своему. В опасные периоды необходимо особенно тщательно контролировать появление симптомов, особенно в период болезни. Ослабленный организм становится более восприимчивым к внешним негативным факторам.





Даты и мощность магнитных бурь в сентябре 2024 года

Чтобы снизить негативное влияние на организм, необходимо заранее подготовиться к самым опасным и неблагоприятным дням месяца. Таблица ниже демонстрирует, когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2024 года.





Клео.ру напоминает, что прогнозы о магнитных бурях строятся на основе анализа текущей солнечной активности. Время этих явлений, а также их мощность и длительность могут меняться, если процессы будут ускоряться или замедляться. Чтобы подготовиться заранее и не пропустить важный момент, рекомендуется следить за предупреждениями метеорологов.

Как подготовиться к магнитным бурям: советы экспертов

К сожалению, современная наука не имеет возможности контролировать некоторые природные процессы. Остановить магнитные бури невозможно, зато для каждого человека будет по силам подготовиться к этим явлениям. Регулярные профилактические мероприятия помогут снизить влияние на организм, а также эффективнее противостоять другим негативным процессам.

Клео.ру рекомендует при подготовке воспользоваться такими советами:

Следите за работой своего организма . Во время магнитных бурь наиболее уязвимыми будут люди с ослабленным здоровьем. У них симптомы могут проявиться немного раньше, а сами явления скажутся намного сильнее на здоровье. При сильном ухудшении самочувствия следует проконсультироваться с лечащим врачом.

. Во время магнитных бурь наиболее уязвимыми будут люди с ослабленным здоровьем. У них симптомы могут проявиться немного раньше, а сами явления скажутся намного сильнее на здоровье. При сильном ухудшении самочувствия следует проконсультироваться с лечащим врачом. Придерживайтесь принципов правильного питания . Эксперты рекомендуют ввести в рацион продукты с высоким содержанием магния и калия. Эти элементы считаются крайне важными для правильной работы сердца – органа, на который приходится основная нагрузка в период магнитных бурь. Следует временно отказаться от жирных и сладких продуктов, алкоголя, чтобы разгрузить печень. Соленые блюда будут удерживать воду в организме, замедляя выведение токсинов, поэтому их количество тоже стоит минимизировать.

. Эксперты рекомендуют ввести в рацион продукты с высоким содержанием магния и калия. Эти элементы считаются крайне важными для правильной работы сердца – органа, на который приходится основная нагрузка в период магнитных бурь. Следует временно отказаться от жирных и сладких продуктов, алкоголя, чтобы разгрузить печень. Соленые блюда будут удерживать воду в организме, замедляя выведение токсинов, поэтому их количество тоже стоит минимизировать. Больше отдыхайте . Полноценный отдых является залогом хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

. Полноценный отдых является залогом хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Пейте достаточно воды . Из-за недостатка жидкости могут появляться головные боли, накапливаются токсины и замедляется обмен веществ.

. Из-за недостатка жидкости могут появляться головные боли, накапливаются токсины и замедляется обмен веществ. Сохраняйте умеренную активность . Физические упражнения являются важной частью здорового образа жизни. Однако в моменты, когда организм и так находится под высокой нагрузкой, интенсивные спортивные занятия лучше сократить.

. Физические упражнения являются важной частью здорового образа жизни. Однако в моменты, когда организм и так находится под высокой нагрузкой, интенсивные спортивные занятия лучше сократить. Используйте релаксационные практики . Стрессовые ситуации, конфликты и переживания сильно влияют на здоровье. Они могут спровоцировать повышение давления или другие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Старайтесь держать свои эмоции под контролем и как можно меньше нервничать.

. Стрессовые ситуации, конфликты и переживания сильно влияют на здоровье. Они могут спровоцировать повышение давления или другие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Старайтесь держать свои эмоции под контролем и как можно меньше нервничать. Следите за прогнозами погоды. Метеорологи регулярно предупреждают об изменении солнечной активности и повышении индекса интенсивности магнитных бурь. Чем раньше появится эта информация, тем больше времени будет для реагирования и принятия защитных мер.





Другие потенциально неблагоприятные события в сентябре 2024 года

Кроме магнитных бурь, на человека воздействуют и другие факторы. По мнению астрологов, одним из главных небесных тел, помимо Солнца, является Луна. В определенных фазах земной спутник может провоцировать появление проблем в работе организма.

При планировании важных дел на сентябрь 2024 года стоит учитывать самые неблагоприятные дни для здоровья по лунному календарю:

Новолуние (3 сентября) . В этой лунной фазе энергетическое влияние на человека будет минимальным. По этой причине сильнее ощущается усталость, появляется недостаток сил и апатия. Человек становится эмоционально подавленным и хуже реагирует на различные события.

. В этой лунной фазе энергетическое влияние на человека будет минимальным. По этой причине сильнее ощущается усталость, появляется недостаток сил и апатия. Человек становится эмоционально подавленным и хуже реагирует на различные события. Полнолуние (18 сентября) . Данная фаза является полной противоположностью. Из-за высокой интенсивности лунной энергетики человек становится более раздражительным и нервным. При Полной Луне может появляться бессонница и обостряются некоторые расстройства психики. Люди становятся склонными совершать необдуманные и даже опасные поступки.

. Данная фаза является полной противоположностью. Из-за высокой интенсивности лунной энергетики человек становится более раздражительным и нервным. При Полной Луне может появляться бессонница и обостряются некоторые расстройства психики. Люди становятся склонными совершать необдуманные и даже опасные поступки. Луна в I и III четверти (11 и 24 сентября) . Ночное светило находится в переходном положении, и это тоже негативно сказывается на здоровье. В такие моменты чаще всего страдают эмоционально нестабильные и восприимчивые личности. У них появляются приступы беспокойства, которые могут сопровождаться сопутствующими проблемами. Например, повышением давления или нарушением ритма сердца.

. Ночное светило находится в переходном положении, и это тоже негативно сказывается на здоровье. В такие моменты чаще всего страдают эмоционально нестабильные и восприимчивые личности. У них появляются приступы беспокойства, которые могут сопровождаться сопутствующими проблемами. Например, повышением давления или нарушением ритма сердца. Сатанинские лунные сутки (2, 10, 11, 17, 25 сентября). Эти дни являются в целом неблагоприятными для любого человека. Негативная энергетика влияет на защитные системы, делая организм уязвимым перед внешними угрозами.





Подведем итог

В сентябре 2024 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности и длительности. Осенний месяц будет относительно спокойным и не доставит серьезных проблем со здоровьем. Следует помнить о возможных изменениях солнечной активности и не терять осторожности.