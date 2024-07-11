Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрануСнова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницыСтарого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы

Лента новостей

Четверг 11 июля

04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года 22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери 14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии" 20:03Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду 18:00"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили 16:30Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым 14:49Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года 14:30Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!" 13:30Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? 11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту
1370
800
true

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех

Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех

Ждите богатства уже после 11 июля.

Этот месяц обещает быть особенным для некоторых знаков зодиака, так как финансовая удача наконец-то постучится в их дверь. Звезды подготовили уникальные возможности для трех представителей зодиакальной системы, которые уже могут готовить мешки для денег, ведь в их жизни они появятся неожиданно. 

Близнецы

Близнецам звезды предсказывают финансовый успех через расширение социальных связей. Будьте готовы участвовать в деловых мероприятиях и не бойтесь заводить новые знакомства. Ваша харизма и коммуникативные навыки помогут наладить контакты с людьми, которые окажут поддержку в ваших начинаниях. Не упустите шанс поработать над совместным проектом – он принесет вам значительные доходы и ценные контакты.

Овен

Овны, ваша решительность и настойчивость наконец-то окупятся. Финансовый успех придет к вам через упорный труд и внедрение смелых идей. Не бойтесь рисковать и вкладывать ресурсы в новые проекты. Ваша энергия и инновационный подход привлекут тех, кто поможет вам с вашими планами. Важно сохранять позитивный настрой и верить в свои силы – это приведет к значительному улучшению финансового состояния.

Дева

Для Дев финансовый успех придет через умение организовывать и планировать. Используйте свои аналитические навыки для разработки эффективных стратегий и не бойтесь брать на себя ответственность за крупные проекты. Ваши усилия по улучшению рабочих процессов и оптимизации расходов будут замечены руководством, что приведет к повышению доходов. Ваша внимательность к деталям и стремление к совершенству станут ключом к финансовому благополучию.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала знак, которому повезет в июле. 

11 июля 2024, 04:00
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Магнитные бури в сентябре 2024 года
Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в сентябре 2024 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей

Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей
Подробный гороскоп для женщины Водолей на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года

Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года
Подробный гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева