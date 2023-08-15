Чувствовать себя хорошо в любой ситуации – желание любого человека. Лунный календарь здоровья на декабрь 2022 года поможет выбрать самые благоприятные дни для оздоровительных процедур.

Влияние фаз Луны

Многие жизненные процессы происходят под влиянием Луны. По мнению астрологов, спутник Земли управляет энергетическими потоками. Это заметно отражается на здоровье человека. Научных доказательств этому явлению нет, но многолетние исследования подтверждают влияние Луны. Поэтому не стоит игнорировать предупреждения и рекомендации астрологов.

Любые процедуры по оздоровлению организма окажутся более эффективными, если выбирать для них самые благоприятные дни. Зная, как транзит Луны сказывается на состоянии здоровья, можно выбрать наиболее подходящее время для таких процедур. В своих исследованиях астрологи опираются на основные этапы лунного цикла:

Растущая Луна (1-7, 24-31 декабря) . Вместе с увеличением освещенности лунного диска растут и энергетические возможности организма. Человек становится более активным и выносливым. В этот период полезно начинать диеты, усиленно заниматься спортом и бороться с вредными привычками.

. Вместе с увеличением освещенности лунного диска растут и энергетические возможности организма. Человек становится более активным и выносливым. В этот период полезно начинать диеты, усиленно заниматься спортом и бороться с вредными привычками. Убывающая Луна (9-22 декабря) . В этой фазе наблюдается противоположный эффект. Энергетический потенциал заметно слабеет, в результате чего человек становится более вялым и апатичным, чаще проявляется усталость. На убывающую Луну обостряются хронические заболевания. Одновременно с этим организм начинает накапливать силы для жизнедеятельности, избавляясь от всего лишнего. Хороший эффект показывают процедуры по борьбе с дефектами кожи, пластические и хирургические операции.

. В этой фазе наблюдается противоположный эффект. Энергетический потенциал заметно слабеет, в результате чего человек становится более вялым и апатичным, чаще проявляется усталость. На убывающую Луну обостряются хронические заболевания. Одновременно с этим организм начинает накапливать силы для жизнедеятельности, избавляясь от всего лишнего. Хороший эффект показывают процедуры по борьбе с дефектами кожи, пластические и хирургические операции. Полнолуние (8 декабря) . В этот момент Луна находится в одной из критических точек своего движения. Энергетические возможности человека находятся на пределе, что негативно отражается на психологическом состоянии. В полнолуние увеличивается количество нервных срывов, возрастает риск совершить необдуманный поступок с негативными последствиями.

. В этот момент Луна находится в одной из критических точек своего движения. Энергетические возможности человека находятся на пределе, что негативно отражается на психологическом состоянии. В полнолуние увеличивается количество нервных срывов, возрастает риск совершить необдуманный поступок с негативными последствиями. Новолуние (23 декабря). В этот момент энергетический потенциал опускается до своего минимального значения. Дефицит энергии приводит к снижению концентрации, невнимательности, сильной усталости и апатии. Астрологи рекомендуют снизить физическую активность в новолуние, а свободное время посвятить отдыху. Желательно исключить из рациона жирные, сладкие и соленые продукты, чтобы минимизировать нагрузку на печень и сосуды.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологи составили список самых благоприятных и неблагоприятных дней для здоровья в декабре 2022 года. Таблица поможет выбрать оптимальное время для оздоровительных процедур.

Влияние Дни месяца Благоприятное 2, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31 Неблагоприятное 1, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 29 Нейтральное 3, 5, 6, 12, 14, 20, 28

Описание процедур по дням в таблице

Кроме фаз лунного цикла, на здоровье человека влияет множество факторов, связанных с Луной. Одним из самых значимых являются знаки зодиака, через которые совершает свой транзит ночное светило. Проводя исследования, астрологи выявили ряд закономерностей и подготовили советы, как сохранить хорошее самочувствие в течение месяца. Эти рекомендации изложены в таблице здоровья по лунному календарю на декабрь 2022 года.

Дни месяца Знак Зодиака Фаза Луны Советы астрологов 1 Рыбы Растущая Необходимо избегать крепкого кофе, алкогольных напитков и лекарств. Допускаются высокие физические нагрузки. 2 Овен Рекомендуется в этот день пить больше воды и употреблять меньше сладких продуктов. Благоприятное время для посещения бани или сауны. 3 Хорошая дата для физической и энергетической чистки. Рекомендуется сделать разгрузочный день для пищеварительной системы. 4 Положительный эффект окажут процедуры по очистке верхних дыхательных путей, укреплению сердца и печени. Нужно пить больше воды. 5 Телец Проведите процедуры по омоложению кожи лица и тела. Можно не ограничивать себя в приеме пищи, ЖКТ справится с любой нагрузкой. 6 Почки будут уязвимы, необходимо сократить количество жидкости, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Полезно голодание и физическая активность. 7 Близнецы Процедуры по очистке желудка и кишечника окажут благоприятный эффект на весь организм. В холодные дни нужно беречь уши и горло. 8 Полнолуние. Неблагоприятный день. 9 Рак Убывающая Противопоказана любая пища животного происхождения. Можно активно заниматься физическими нагрузками и проводить процедуры по очистке крови. 10 Отличный день, чтобы заняться йогой. Организму необходим полноценный сон для восстановления сил. 11 Очистка кожи, расслабляющие массажи и бани с хорошим паром окажут благоприятное воздействие на самочувствие. 12 Лев Будет уязвима пищеварительная система. Необходимо исключить из рациона жирные, копченые и соленые блюда. По возможности день стоит сделать разгрузочным. 13 Возможны проблемы со спиной и позвоночником. Физическую активность стоит сократить, нежелательно носить тяжести. 14 Дева Будет уязвима печень, необходимо исключить всё жирное, сладкое, кислое и алкоголь. Прогулки на свежем воздухе, водные процедуры и фитотерапия окажут благоприятный эффект. 15 Голодание и большие ограничения в пище противопоказаны. Рацион необходимо обогатить продуктами с высоким содержанием белка. Старайтесь пить больше чистой воды без добавок. 16 Будет ослаблена иммунная система. Нужно избегать переохлаждения. Хирургические и пластические операции противопоказаны. 17 Весы Удачное время для активных занятий спортом и йогой. Органы мочеполовой системы следует держать в тепле. Благоприятны процедуры по укреплению зрения. 18 Полезны практики по духовной и физической очистке. Допускаются легкие диеты, но не голодание. Рацион должен быть сбалансированным. 19 Скорпион Организм ослаблен. Необходим полноценный сон и отдых. Нельзя посещать врачей для плановых процедур, это чревато оттоком энергии. Исключение – экстренные случаи. 20 Категорически запрещено употреблять алкоголь. Держите ноги в тепле, чтобы не заболеть. 21 Стрелец Борьба с вредными привычками и процедуры по укреплению зрения будут очень эффективными. 22 Духовная и физическая очистки дадут положительный результат для всего организма. 23 Козерог Новолуние. Неблагоприятный день. 24 Растущая Рекомендуется начинать активные занятия спортом. Допускается небольшая диета, нельзя переедать. 25 Водолей Хороший день для больших физических нагрузок, посещения бани или принятия горячей ванны. 26 Отличное время для дыхательных упражнений и курса ароматерапии. Хороший эффект окажут комплексные омолаживающие процедуры. 27 Рыбы Высока активность пищеварительной системы. Рекомендуется употреблять больше молочных продуктов. Голодание противопоказано. 28 Алкоголь и лекарства противопоказаны. Отличное время для занятий спортом. 29 Организм плохо воспримет мясо, птицу и яйца. Подбирайте одежду по погоде, чтобы не простудиться. 30 Овен Можно голодать или сидеть на диете. Старайтесь пить больше чистой воды без добавок. Сладкие продукты противопоказаны. 31 Благоприятное время для посещения бани или сауны. В холодное время нужно беречь уши и горло.

Подведем итог

Лунный календарь на декабрь 2022 года указывает на самые благоприятные дни для процедур по укреплению здоровья. Астрологи сообщают, что необходимо делать для сохранения прекрасного самочувствия и бодрости духа.