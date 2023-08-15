Гороскоп для женщины-Весы на июль 2023 года

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Подробный гороскоп для женщины Весы на июль 2023 года. Гороскоп на любовь, семью и финансы.

Каждый человек желает узнать, какие сюрпризы приготовила ему судьба. Астрологические прогнозы помогают реализовать это желание. Гороскоп на июль 2023 предупреждает женщин-Весов о событиях, которые произойдут в их жизни в середине лета.

Основные события для Весов в июле

С первых дней июля Солнце займет 10-й дом гороскопа Весов – сектор карьеры, профессионального успеха и личностных достижений. В середине лета, когда большинство людей предпочитают отправиться в отпуск, представительницы стихии Воздуха будут заняты работой и реализацией планов. Именно сейчас у них появится очень хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице и проявить свои положительные качества и таланты. Солнце наделит дам необходимой целеустремленностью и трудолюбием.

В июле 2023 года у многих женщин-Весов изменится и отношение к жизни. Любые неудачи будут восприниматься не как провал, а как ценный опыт и выявление слабых мест. Негативные события не повлияют на моральное состояние. Однако на фоне профессиональных успехов могут появиться проблемы в личной жизни и отношениях с родственниками и членами семьи.

Подробный астрологический прогноз по декадам предупреждает о главных событиях месяца:

  • Начало месяца (1-10 июля) принесет сложности в общении со старшими родственниками. Астрологи рекомендуют не скрывать своих чувств по отношению к близким, чаще проявлять знаки внимания, оказывать посильную помощь и поддержку в сложных ситуациях.
  • В середине месяца (11-20 июля) представительницам воздушного знака зодиака удастся наладить отношения с близкими. Романтика перенесется и на профессиональную сферу, возможны интрижки с коллегами. Однако такие романы не будут серьезными и закончатся очень быстро и без последствий.
  • В конце месяца (21-31 июля) женщины-Весы будут полностью заняты рабочими вопросами и сосредоточатся на реализации планов. Чтобы зарекомендовать себя с выгодной стороны в глазах руководства, следует проявить максимум усилий.
Самыми благоприятными днями месяца для женщин-Весов станут 8, 9, 13, 21, 22 и 26 июля. На эти даты можно смело планировать наиболее важные задачи, проводить деловые встречи высокого уровня, организовывать масштабные мероприятия и принимать судьбоносные решения. Звезды окажут поддержку во всех вопросах и помогут довести любые дела до конца.
Максимальная осторожность и внимательность потребуются в неблагоприятные дни: 4, 10, 15, 20, 24 и 31 июля. Из-за дефицита энергии женщины-Весы будут склонны к внушению и могут совершать необдуманные поступки. Мошенники и недоброжелатели попробуют воспользоваться уязвимым положением, чтобы получить выгоду для себя. Не стоит доверять незнакомцам, которые проявляют подозрительную настойчивость.

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Любовный гороскоп

Любовная энергетика в июле 2023 года не будет располагать к романтике. Это отразится не только на знакомствах, но и отношениях с партнером. Они станут немного прохладнее, но на разлад не будет и намека. Семейные дамы будут больше времени уделять карьере, профессиональным успехам и саморазвитию.

Любовный гороскоп на июль 2023 года сулит одиноким женщинам-Весам судьбоносную встречу. Но произойдет это только в том случае, если девушки решат отвлечься от работы и обратить внимание на личную жизнь. Не исключено, что потенциальным избранником может стать коллега, который давно оказывает различные знаки внимания. Астрологи рекомендуют не торопиться с окончательным решением и всё тщательно обдумать.

Календарь здоровья

Положение Марса указывает на неплохое самочувствие и отсутствие больших проблем в работе организма. Однако крепким здоровьем женщины-Весы тоже не смогут похвастаться. Дамы, которые привыкли контролировать свое самочувствие и регулярно проходят осмотр, не столкнутся с изменениями в привычном образе жизни. А остальным стоит посетить лечащего врача и сдать необходимые анализы.

Астрологи уверены, что энергетические возможности организма будут на уровне ниже среднего. Даже мелкие и привычные задачи будут даваться с дополнительными усилиями и отнимут больше положенного времени. От спортивных нагрузок стоит на время отказаться, особенно если преследует чувство усталости.

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Финансовый прогноз

Июль – это месяц больших успехов в карьере и бизнесе. Работа будет в фокусе внимания, а остальные проблемы отойдут на второй план. Работоспособности женщин-Весов позавидуют даже самые прожженные трудоголики. Астрологи рекомендуют уделить рабочим вопросам максимум внимания в первой половине июля. Именно в этот период Меркурий расположен благоприятно к Весам. Во второй половине месяца будут возникать конфликтные ситуации с коллегами, и это негативно скажется как на продуктивности, так и на эмоциональном состоянии.

Согласно финансовому гороскопу на июль 2023 года, у женщин-Весов появится хорошая возможность подзаработать и поправить свое материальное положение. Поисками дополнительных источников денег следует заниматься в первой и второй декаде. Ближе к концу июля денежная энергетика ослабнет, и доходы окажутся не такими внушительными и заманчивыми.

Гороскоп от известных астрологов

Известные отечественные астрологи уже составили точные прогнозы на месяц. Эксперты предлагают узнать, что ждет женщину-Весы в июле 2023 года.

Павел Глоба

Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что для многих представительниц воздушного знака зодиака середина лета станет периодом больших возможностей. Звезды наделят дам большим упорством и целеустремленностью, а врожденная интуиция поможет быстро принимать правильные решения.

Каждое достижение будет вызывать восхищение близких и привлекать внимание окружающих. Астролог рекомендует быть бдительными, так как на это обязательно отреагируют недоброжелатели и просто нечестные личности. В значительной степени повышается вероятность стать жертвой мошенников.

Тамара Глоба

В июле 2023 года женщины-Весы получат невероятную удачу. Любые события будут складываться в пользу представительниц воздушного знака. Но нужно помнить о переменчивости Фортуны и всегда рассчитывать только на свои силы. Подготовившись к самым неблагоприятным исходам, дамы легко справятся с любыми проблемами.

Новые задания на работе принесут дополнительные финансы, но браться за них стоит только при наличии сил и времени. Лучше отказаться от подработки, чем получить репутацию ненадежного работника.

Василиса Володина

В середине лета Весам наконец-то улыбнется удача. На их жизненном пути окажется мало преград и забот. Владельцев бизнеса ожидает интересное предложение: они смогут подписать выгодный контракт или получить большую дополнительную прибыль.

Большинство успехов ожидают женщин-Весов в профессиональной сфере, и дамы будут уделять ей больше времени. На этом фоне могут возникнуть конфликты с близкими людьми и членами семьи. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует проводить с домочадцами как можно больше времени.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Весам очень перспективный месяц. Представительницы воздушного знака зодиака будут получать благоприятные возможности отовсюду. Главное, вовремя разглядеть их воспользоваться таким подарком судьбы.

 

Фото Клео.ру

Людмила Чулкова

Астролог

 

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