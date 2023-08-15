Подробный гороскоп для женщины Девы на июль 2023 года. Точный гороскоп на любовь, семью и финансы.
Середина лета считается периодом отпусков и путешествий. Не изменят этому правилу и представительницы земного знака зодиака. Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Девам спокойный период, много общения и интересных знакомств.
Основные события для Дев в июле
Большую часть месяца Солнце проведет в 11-м доме гороскопа Дев – секторе, который отвечает за взаимодействие с другими людьми, дружбу и знакомства. Под влиянием небесного светила представительницы земного знака зодиака могут взять на себя некоторые лидерские обязанности или возглавить команду при выполнении проекта.
Влияние Солнца сильно отразится на отношении дам к окружающим. Женщины-Девы станут более дружелюбными, в том числе и к незнакомым личностям. Астрологи рекомендуют соблюдать предельную осторожность при знакомстве. Недоброжелатели и мошенники захотят воспользоваться уязвимым положением, чтобы достичь своих целей.
Точный гороскоп от известных астрологов сообщает, какие события будут происходить в июле 2023 года по декадам:
- В начале месяца (1-10 июля) многие женщины-Девы ощутят прилив энергии и вдохновения. Этот период станет удачным для реализации своих идей. Дамы будут настроены на перемены в жизни и приложат максимум усилий, чтобы осуществить их. На этом пути возможны неудачи, поэтому стоит прорабатывать все варианты развития ситуации.
- В середине месяца (11-20 июля) темп жизни заметно замедлится. События будут происходить неспешно, и можно посвятить больше времени тому, что женщины-Девы считают интересным и важным для себя. Во второй декаде возможны романтические встречи и деловые знакомства по бизнесу.
- На конец месяца (21-31 июля) звезды обещают негативные события в жизни. Последствия неудачного выбора и принятия неправильных решений дадут соответствующие последствия. К этому периоду следует готовиться морально, чтобы негатив не выбил из колеи.
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Любовный гороскоп
Общительность и положительная энергетика сделают дам более обворожительными и привлекательными в глазах представителей противоположного пола. Женщины-Девы будут окружены мужским вниманием. Но ожидать серьезных изменений в личной жизни не стоит. Любовный гороскоп на июль 2023 года сообщает, что длительных романов и построения крепких отношений у женщин-Дев в этом месяце не будет.
А вот у семейных представительниц данного знака зодиака ситуация окажется благоприятной. Замужние дамы и девушки, состоящие в длительных отношениях, смогут укрепить связь с партнером и достичь полного понимания по многим совместным вопросам. Этого удастся достигнуть благодаря полной открытости и доверию.
Календарь здоровья
Самочувствие женщин-Дев в июле 2023 года будет на самом высоком уровне. Многие недуги отступят на время. Но все же не стоит забывать заботиться о своем здоровье. Регулярные осмотры должны войти в привычку, особенно дамам, которые уже перешагнули 40-летний рубеж. Стоит уделить внимание работе сердца и сосудов, особенно в том случае, если ранее с ними уже возникали проблемы.
Укрепить здоровье поможет и контроль за своими эмоциями. Бурная реакция на определенные события сказывается негативно не только на взаимоотношении с окружающими людьми, но и на собственном самочувствии. Астрологи рекомендуют заниматься практиками, которые помогают привести эмоциональный баланс в норму. Например, медитациями, пешими прогулками на свежем воздухе в одиночестве, другими физическими упражнениями.
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Финансовый прогноз
В июле 2023 года женщины-Девы ощутят в себе внутренние силы и захотят поучаствовать в крупных проектах в качестве лидера группы. Это может стать очень мощным толчком в карьере, но последствия неудачи тоже стоит учитывать. Если есть время и позволяют возможности, то стоит сделать перерыв в профессиональной сфере и отправиться в отпуск. Даже небольшой отдых подальше от привычных мест обитания окажет благоприятное воздействие на физическое и психологическое здоровье.
Финансовый гороскоп на июль 2023 года советует женщинам-Девам не рассчитывать на большую прибыль. Материальное положение останется на прежнем уровне в лучшем случае. Но оно может заметно пострадать, если дамы решат побаловать себя дорогостоящими покупками. В приобретениях в первую очередь нужно ориентироваться на потребности семьи. Вкладывать деньги в различные сомнительные схемы нежелательно, они могут оказаться обычным обманом.
Гороскоп от известных астрологов
Отечественные астрологи составляют самые точные прогнозы. Их предсказания отличаются высоким процентом достоверности, они сбываются очень часто. Предлагаем узнать, что ждет женщину-Деву в июле 2023 года, по мнению именитых экспертов астрологии.
Павел Глоба
Согласно гороскопу от Павла Глобы, июль может стать месяцем больших возможностей в профессиональной сфере. Именно в то время, когда все настроены на отдых и путешествия, женщинам-Девам нужно приложить максимум усилий, чтобы проявить себя. Высокая продуктивность благоприятно скажется и на карьере, и на финансах.
Но при покорении трудовых горизонтов не стоит забывать о здоровье. Переутомление и стрессы в этом месяце окажут наибольшее деструктивное влияние. Астролог советует чаще прогуливаться на свежем воздухе и заниматься духовными практиками для восстановления душевного равновесия.
Тамара Глоба
Женщинам-Девам нужно обратить внимание на отношения внутри семьи и со своим партнером. Звезды указывают на большую вероятность измены со стороны второй половинки. Такой шаг может спровоцировать неблагоприятная атмосфера между партнерами.
Дамам, которые собираются отправиться в отпуск, гороскоп от Тамары Глобы рекомендует проводить его совместно со своим избранником. Время, проведенное вдвоем, укрепит отношения и повысит уровень доверия.
Василиса Володина
Астролог уверена, что в июле 2023 года женщинам-Девам нельзя терять осторожность, нужно всегда быть начеку. Терпение и здравый смысл помогут представительницам данного знака зодиака выбрать правильное решение. Если внутренний голос подсказывает, что настало время перемен, то так тому и быть. И наоборот, не стоит принимать поспешных решений, если возникают сомнения на этот счет.
Гороскоп от Василисы Володиной предупреждает, что на работе участятся конфликты и споры. Встревать в них нежелательно, а если избежать этого не удалось, то стоит как можно быстрее решать проблему.
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Подведем итог
Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Девам спокойный и размеренный месяц. События будут развиваться неспешно. Дамы могут посвятить время карьере или же отправиться в отпуск и отдохнуть. Следует выбирать то, что более важно в данный момент.
Фото Клео.ру