Гороскоп для женщины-Девы на июль 2023 года

Середина лета считается периодом отпусков и путешествий. Не изменят этому правилу и представительницы земного знака зодиака. Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Девам спокойный период, много общения и интересных знакомств.

Основные события для Дев в июле

Большую часть месяца Солнце проведет в 11-м доме гороскопа Дев – секторе, который отвечает за взаимодействие с другими людьми, дружбу и знакомства. Под влиянием небесного светила представительницы земного знака зодиака могут взять на себя некоторые лидерские обязанности или возглавить команду при выполнении проекта.

Влияние Солнца сильно отразится на отношении дам к окружающим. Женщины-Девы станут более дружелюбными, в том числе и к незнакомым личностям. Астрологи рекомендуют соблюдать предельную осторожность при знакомстве. Недоброжелатели и мошенники захотят воспользоваться уязвимым положением, чтобы достичь своих целей.

Точный гороскоп от известных астрологов сообщает, какие события будут происходить в июле 2023 года по декадам:

В начале месяца (1-10 июля) многие женщины-Девы ощутят прилив энергии и вдохновения. Этот период станет удачным для реализации своих идей. Дамы будут настроены на перемены в жизни и приложат максимум усилий, чтобы осуществить их. На этом пути возможны неудачи, поэтому стоит прорабатывать все варианты развития ситуации.

многие женщины-Девы ощутят прилив энергии и вдохновения. Этот период станет удачным для реализации своих идей. Дамы будут настроены на перемены в жизни и приложат максимум усилий, чтобы осуществить их. На этом пути возможны неудачи, поэтому стоит прорабатывать все варианты развития ситуации. В середине месяца (11-20 июля) темп жизни заметно замедлится. События будут происходить неспешно, и можно посвятить больше времени тому, что женщины-Девы считают интересным и важным для себя. Во второй декаде возможны романтические встречи и деловые знакомства по бизнесу.

темп жизни заметно замедлится. События будут происходить неспешно, и можно посвятить больше времени тому, что женщины-Девы считают интересным и важным для себя. Во второй декаде возможны романтические встречи и деловые знакомства по бизнесу. На конец месяца (21-31 июля) звезды обещают негативные события в жизни. Последствия неудачного выбора и принятия неправильных решений дадут соответствующие последствия. К этому периоду следует готовиться морально, чтобы негатив не выбил из колеи.

Самыми благоприятными днями месяца для женщин-Дев станут 6, 11, 12, 19, 20, 24 и 25 июля. Эти даты астрологи считают энергетически сильными. Представительницы земного знака зодиака ощутят прилив сил и смогут реализовать свои планы и идеи.

Неблагоприятными днями второго летнего месяца считаются 1, 8, 13, 14, 21 и 29 июля. Положение звезд сигнализирует о больших опасностях для здоровья. В такие моменты повышается вероятность получить серьезную травму, попасть в ДТП, совершить крупный просчет из-за невнимательности или угодить в другие неприятности. Нежелательно планировать важные дела на неблагоприятные дни.

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Любовный гороскоп

Общительность и положительная энергетика сделают дам более обворожительными и привлекательными в глазах представителей противоположного пола. Женщины-Девы будут окружены мужским вниманием. Но ожидать серьезных изменений в личной жизни не стоит. Любовный гороскоп на июль 2023 года сообщает, что длительных романов и построения крепких отношений у женщин-Дев в этом месяце не будет.

А вот у семейных представительниц данного знака зодиака ситуация окажется благоприятной. Замужние дамы и девушки, состоящие в длительных отношениях, смогут укрепить связь с партнером и достичь полного понимания по многим совместным вопросам. Этого удастся достигнуть благодаря полной открытости и доверию.

Календарь здоровья

Самочувствие женщин-Дев в июле 2023 года будет на самом высоком уровне. Многие недуги отступят на время. Но все же не стоит забывать заботиться о своем здоровье. Регулярные осмотры должны войти в привычку, особенно дамам, которые уже перешагнули 40-летний рубеж. Стоит уделить внимание работе сердца и сосудов, особенно в том случае, если ранее с ними уже возникали проблемы.

Укрепить здоровье поможет и контроль за своими эмоциями. Бурная реакция на определенные события сказывается негативно не только на взаимоотношении с окружающими людьми, но и на собственном самочувствии. Астрологи рекомендуют заниматься практиками, которые помогают привести эмоциональный баланс в норму. Например, медитациями, пешими прогулками на свежем воздухе в одиночестве, другими физическими упражнениями.

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Финансовый прогноз

В июле 2023 года женщины-Девы ощутят в себе внутренние силы и захотят поучаствовать в крупных проектах в качестве лидера группы. Это может стать очень мощным толчком в карьере, но последствия неудачи тоже стоит учитывать. Если есть время и позволяют возможности, то стоит сделать перерыв в профессиональной сфере и отправиться в отпуск. Даже небольшой отдых подальше от привычных мест обитания окажет благоприятное воздействие на физическое и психологическое здоровье.

Финансовый гороскоп на июль 2023 года советует женщинам-Девам не рассчитывать на большую прибыль. Материальное положение останется на прежнем уровне в лучшем случае. Но оно может заметно пострадать, если дамы решат побаловать себя дорогостоящими покупками. В приобретениях в первую очередь нужно ориентироваться на потребности семьи. Вкладывать деньги в различные сомнительные схемы нежелательно, они могут оказаться обычным обманом.

Гороскоп от известных астрологов

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Отечественные астрологи составляют самые точные прогнозы. Их предсказания отличаются высоким процентом достоверности, они сбываются очень часто. Предлагаем узнать, что ждет женщину-Деву в июле 2023 года, по мнению именитых экспертов астрологии.

Павел Глоба

Согласно гороскопу от Павла Глобы, июль может стать месяцем больших возможностей в профессиональной сфере. Именно в то время, когда все настроены на отдых и путешествия, женщинам-Девам нужно приложить максимум усилий, чтобы проявить себя. Высокая продуктивность благоприятно скажется и на карьере, и на финансах.

Но при покорении трудовых горизонтов не стоит забывать о здоровье. Переутомление и стрессы в этом месяце окажут наибольшее деструктивное влияние. Астролог советует чаще прогуливаться на свежем воздухе и заниматься духовными практиками для восстановления душевного равновесия.

Тамара Глоба

Женщинам-Девам нужно обратить внимание на отношения внутри семьи и со своим партнером. Звезды указывают на большую вероятность измены со стороны второй половинки. Такой шаг может спровоцировать неблагоприятная атмосфера между партнерами.

Дамам, которые собираются отправиться в отпуск, гороскоп от Тамары Глобы рекомендует проводить его совместно со своим избранником. Время, проведенное вдвоем, укрепит отношения и повысит уровень доверия.

Василиса Володина

Астролог уверена, что в июле 2023 года женщинам-Девам нельзя терять осторожность, нужно всегда быть начеку. Терпение и здравый смысл помогут представительницам данного знака зодиака выбрать правильное решение. Если внутренний голос подсказывает, что настало время перемен, то так тому и быть. И наоборот, не стоит принимать поспешных решений, если возникают сомнения на этот счет.

Гороскоп от Василисы Володиной предупреждает, что на работе участятся конфликты и споры. Встревать в них нежелательно, а если избежать этого не удалось, то стоит как можно быстрее решать проблему.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Девам спокойный и размеренный месяц. События будут развиваться неспешно. Дамы могут посвятить время карьере или же отправиться в отпуск и отдохнуть. Следует выбирать то, что более важно в данный момент.

Фото Клео.ру