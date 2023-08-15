Гороскоп для женщины-Близнецы на июль 2023 года

Для многих людей с наступлением лета приходит пора спокойствия, отдыха и отпусков, но так происходит не у всех. Согласно гороскопу на июль 2023, женщин-Близнецов ожидает очень напряженный месяц, полный событий, которые заставят серьезно поволноваться. Представительницам воздушного знака придется приспосабливаться к новым условиям и менять составленные ранее планы.

Основные события для Близнецов в июле

Большую часть июля 2023 года Солнце проведет во втором доме гороскопа Близнецов, который считают ответственным за финансы и имущество. Астрологи уверены, что женщины, рожденные под этим знаком, будут заняты поиском способов заработать больше и выгодных предложений для вложения денег. Однако достигнуть таких целей будет удаваться не всегда.

В профессиональной сфере у женщин-Близнецов тоже ожидается полный порядок. Несмотря на большую загруженность, дамы будут легко справляться со своими задачами. Но нельзя терять голову от успехов, старайтесь критически относиться к себе и не завышать ожидания от окружающих. Не все будут готовы действовать в таком же темпе.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, какие события ожидаются в основные периоды месяца:

Начало месяца (1-10 июля) окажется наименее загруженным. Дамы смогут уделять больше времени себе. Согласно прогнозам астрологов, в этот период очень эффективными окажутся оздоровительные и косметические процедуры. Уход за своей внешностью должен стать постоянной статьей расходов в личном бюджете.

На середину месяца (11-20 июля) звезды обещают высокую загруженность на работе и в бизнесе. Беспокойства добавят и семейные вопросы. Вероятно, кому-то из близких родственников потребуется материальная и моральная поддержка.

Конец месяца (21-31 июля) – наиболее напряженный период месяца. О себе напомнят скопившиеся нерешенные проблемы. Больше не будет возможности откладывать их в сторону.

Самыми благоприятными днями для женщин-Близнецов станут 4, 9, 13, 17, 21, 22, 26 и 31 июля. В такие моменты положительная энергетика будет максимальной. Звезды помогут решить любые задачи, а врожденная интуиция подскажет правильный пусть в сложных ситуациях.

Неблагоприятными днями месяца будут 1, 7, 11, 15, 20, 24 и 28 июля. Согласно астрологическим прогнозам, на эти даты выпадает снижение энергетического потенциала, что негативно сказывается как на настроении, так и на самочувствии. В неблагоприятные дни противопоказано проводить плановые медицинские операции и совершать крупные переводы денег.

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Любовный гороскоп

Начало месяца для многих пар станет настоящим испытанием. Транзит Венеры обещает женщинам-Близнецам много домашних хлопот, поездки и семейные конфликты. Особенно остро это будет ощущаться в семьях, в которых уже имелись проблемы. Впрочем, представительницы воздушного знака умеют находить общий язык с людьми и решать любые конфликты мирно. Так произойдет и в этот раз.

А свободным девушкам, которые находятся в поисках своей второй половинки, повезет намного больше. Любовный гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Близнецам судьбоносную встречу. И хотя знакомство окажется легким, для построения крепких отношений необходимо много работать обоим партнерам.

Календарь здоровья

В июле 2023 года всем женщинам знака Близнецы необходимо обратить пристальное внимание на свое самочувствие, особенно при наличии хронических недугов. Марс находится в слабой позиции, поэтому проблемы со здоровьем станут частым явлением. Астрологи уверены, что стабилизировать ситуацию поможет переход на здоровый образ жизни и повышенная физическая активность, но необходимо учитывать и индивидуальные особенности организма.

Дамам, которые планировали сесть на диету, необходимо быть осторожными. Изменения в привычном рационе не лучшим образом скажутся на работе пищеварительной системы. В результате попытки скинуть несколько лишних килограммов дадут противоположный эффект и приведут к большим проблемам со здоровьем.

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Финансовый прогноз

Астрологи называют второй месяц лета 2023 года самым благоприятным для карьеры, финансов и бизнеса. Звезды наделят женщин-Близнецов особой силой воли и стремлением к достатку. Представительницы воздушного знака зодиака с легкостью преодолеют любые проблемы, которые возникнут на работе. Успехи Близнецов негативно скажутся на отношении к ним со стороны коллег. Завистники и недоброжелатели постараются нанести максимальный вред.

В середине лета существенно возрастает денежная энергетика. Финансовый гороскоп на июль 2023 года сулит женщинам-Близнецам улучшение материального положения. Возможно, начальство оценит усилия работников и отблагодарит их внеочередной премией или прибавкой к зарплате. Также появятся возможности заработать дополнительные деньги, но на это потребуются время и силы, которых и так очень мало в июле 2023 года.

Гороскоп от известных астрологов

Отечественные астрологи составляют самые точные прогнозы для всех знаков зодиака. Предлагаем узнать, что ждет женщину-Близнецы в июле 2023 года и о чем предупреждают звезды.

Павел Глоба

Середина лета 2023 года будет периодом перемен и неожиданных новостей, сообщает гороскоп от Павла Глобы. Такие события легко выбивают из рабочей колеи, и очень важно быстро адаптироваться к новым условиям. Астролог призывает не ждать, когда ситуация вернется в прежнее русло, а меняться и менять свое отношение к жизни сразу.

Владельцам бизнеса гороскоп рекомендует привести документацию в порядок. В этот период ожидаются проверки со стороны контролирующих органов.

Тамара Глоба

У многих людей июль ассоциируется с отпуском и поездкой на море. Но этого не произойдет в случае с женщинами-Близнецами, предупреждает гороскоп от Тамары Глобы. Запланированный отпуск сорвется с большой вероятностью, а причиной станут рабочие дела.

Однако этот негатив будет чуть ли не единственным в месяце. Звезды обещают женщинам-Близнецам много приятных эмоций и позитивные новости. Свободные девушки смогут наладить личную жизнь, а замужние дамы придут к полному взаимопониманию с супругом.

Василиса Володина

Главные события, согласно прогнозу от Василисы Володиной, произойдут в любовной сфере. Астролог обещает дамам новые знакомства, которые могут стать и романтическими. Женщинам-Близнецам, которые уже состоят в отношениях, гороскоп сулит укрепление отношений с партнером.

В финансовой сфере необходима осторожность. Необдуманные покупки серьезно ударят по бюджету, но не принесут ни морального удовлетворения, ни практической пользы. Крупные приобретения стоит перенести на осень.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Близнецам очень насыщенный и волнительный месяц. Многое будет зависеть от того, какие решения примут представительницы данного знака зодиака. Каждый шаг должен быть обдуманным.

Фото Клео.ру