Гороскоп на июль 2023 года для женщины-Лев

Для многих людей лето является периодом отпусков и путешествий, но отдохнуть получается не у всех. Гороскоп на июль 2023 года сообщает, с какими проблемами столкнутся женщины-Львы.

Основные события для Львов в июле

В июле 2023 года Солнце займет 12-й дом гороскопа Львов – сектор тайн, страхов, интриг, недоброжелателей и внутренних ограничений. В этом месяце представительниц огненного знака зодиака будут одолевать сомнения и неуверенность в собственных силах. Страхов добавят и подозрения в нечестности кого-то из близкого круга общения. И такие опасения будут не беспочвенными. Звезды обещают на середину лета период предательства и интриг. Особенно осторожными следует быть владельцам бизнеса и руководителям крупных предприятий.

Летние месяцы традиционно считаются периодом больших возможностей, но женщины-Львы рискуют упустить их из-за собственной неуверенности. Любые трудности и неудачи будут восприниматься очень остро и болезненно. Негатив плохо отражается на эмоциональном состоянии, поэтому нужно уделить внимание своему психологическому здоровью.

Астрологический прогноз расскажет, какие события произойдут в июле 2023 года по декадам:

Начало месяца (1-10 июля) лучше провести подальше от работы. Идеальным вариантом станет отпуск, но его нужно запланировать и согласовать заранее. Звезды сообщают, что в этот период ожидаются проблемы, и лучше переждать их подальше от работы.

лучше провести подальше от работы. Идеальным вариантом станет отпуск, но его нужно запланировать и согласовать заранее. Звезды сообщают, что в этот период ожидаются проблемы, и лучше переждать их подальше от работы. В середине месяца (11-20 июля) ситуация немного стабилизируется, появится небольшое затишье. Можно в спокойной обстановке завершить и привести в порядок имеющиеся дела, скорректировать план действий на оставшийся период. Масштабные проекты лучше не открывать.

ситуация немного стабилизируется, появится небольшое затишье. Можно в спокойной обстановке завершить и привести в порядок имеющиеся дела, скорректировать план действий на оставшийся период. Масштабные проекты лучше не открывать. На конец месяца (21-31 июля) звезды обещают перемены в личной жизни. Одиночек ждет интересная встреча, которая может стать судьбоносной. Каждая девушка сама будет решать, как распорядиться такой возможностью и к чему это приведет.

Наиболее благоприятными днями для женщин-Львов станут 4, 8, 17, 18, 21 и 31 июля. Звезды обещают максимальный успех на эти даты. Можно смело планировать важные встречи и дела, принятие судьбоносных решений и проведение сложных медицинских процедур.

Осторожность будет уместна в неблагоприятные дни: 6, 11, 16, 19, 26 и 27 июля. В такие моменты энергетический потенциал представительниц огненного знака зодиака будет наименьшим. Женщинам-Львам стоит ожидать ухудшения самочувствия. Из-за сниженной концентрации повышается вероятность допустить ошибки, поэтому стоит ограничить деятельность простыми рутинными задачами.

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Любовный гороскоп

В июле 2023 года представительницы стихии Огня будут чрезвычайно обаятельными и привлекательными. В отношениях с близкими семейных дам ожидают приятные сюрпризы. Возможно, супруг преподнесет необычный подарок. В отношениях с партнером наступит период полного взаимопонимания.

Согласно любовному гороскопу на июль 2023 года, свободные женщины-Львы тоже не останутся без внимания со стороны представителей противоположного пола. Астрологи уверяют, что девушки легко заведут отношения, если будут немного смелее. Но сделать это окажется непросто: настороженность и внутренняя неуверенность будут мешать в достижении личного счастья.

Календарь здоровья

В середине лета 2023 года Марс займет слабую позицию, и это не лучшим образом отразится на общем самочувствии. По прогнозам астрологов, могут обостриться хронические недуги, а также появятся новые проблемы со здоровьем. Тем женщинам-Львам, которые давно планировали посетить лечащего врача, не стоит откладывать визит и дальше. Лучше сделать это сейчас, а также провести полное обследование.

Внимания потребует не только физическое, но и психологическое здоровье. Постоянные стрессы, усталость и неправильный образ жизни негативно сказываются на эмоциональном балансе. Ситуацию усугубит и неудачное положение небесных тел: дамы будут ощущать сильное психологическое давление. Астрологи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, уделять время пешим прогулкам в одиночестве и медитировать. Эти упражнения помогут спокойно обдумать происходящее и привести эмоции в порядок.

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Финансовый прогноз

Согласно прогнозам от известных астрологов, положение Солнца и Меркурия не способствует большим результатам в карьере. Не стоит браться за сложные и масштабные проекты. С большой вероятностью они окажутся провальными и приведут к неприятностям. Также не стоит задумываться о смене работы в ближайшее время. Хороших предложений найти не удастся. Владельцам бизнеса стоит опасаться козней конкурентов, они попробуют своими действиями нанести максимальный ущерб.

Финансовый гороскоп на июль 2023 года сообщает, что женщины-Львы в этом месяце будут тратить больше денег на себя, свою внешность и здоровье. В первой половине могут возникнуть обстоятельства, которые негативно отразятся на содержимом кошелька. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не стоит тратить деньги по пустякам. Дополнительных финансов в середине лета не будет.

Гороскоп от известных астрологов

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Эксперты отечественной астрологии составляют самые точные прогнозы, они отличаются высокой достоверностью. Предлагаем узнать, что ждет женщину-Лев в июле 2023 года, по мнению известных астрологов.

Павел Глоба

Для представительниц огненного знака в этом месяце наступит очень тяжелый период. Испытания на прочность затронут практически все сферы жизни и деятельности. Однако Львы славятся своей упорностью, целеустремленностью и умением решать проблемы. Трудности лишь укрепят характер и дадут ценный жизненный опыт.

Большие опасения вызывает здоровье дам. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует посетить лечащего врача и пройти полное обследование. Также женщинам-Львам нужно быть осторожными при подписании важных документов.

Тамара Глоба

В июле 2023 года многим представительницам данного знака зодиака захочется перемен. Если возникли идеи, как можно изменить жизнь к лучшему, стоит поделиться ими с близкими. Они обязательно поддержат, если это действительно приведет к улучшению, или отговорят от совершения большой ошибки.

Большие успехи будут в жизни творческих личностей, уверяет гороскоп от Тамары Глобы. Они смогут реализовать свои потребности и в полной мере проявить таланты.

Василиса Володина

Астролог уверена, что в середине лета многие дамы будут уделять время работе, а не отдыху. И это окажется не лучшим решением. Скопившаяся за долгие месяцы усталость очень сильно ударит по здоровью.

Чтобы вернуть душевное равновесие и привести нервы в порядок, стоит больше времени уделять своей семье и друзьям, советует гороскоп от Василисы Володиной. А идеальным решением окажется отпуск. Можно отправиться поближе к морю или посетить другую страну. Главное, быть подальше от привычных мест обитания. Смена обстановки благоприятно скажется на настроении и общем самочувствии.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года обещает женщинам-Львам довольно тяжелый и напряженный месяц. Представительниц огненного знака зодиака ожидает множество неприятностей. Советы астрологов помогут преодолеть трудности и снизить негативные последствия.

Фото Клео.ру