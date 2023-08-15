Гороскоп для женщины-Телец на декабрь 2022 года

Гороскоп на декабрь 2022 года предупреждает женщин-Тельцов о сложном месяце. Каждое решение предстоит тщательно обдумывать, оценивая все риски.

Основные события для Тельцов в декабре

Конец 2022 года Солнце проведет в 8-м доме гороскопа Тельцов. Этот сектор считается одним из самых сложных, и даже виляние сильного небесного тела не избавит полностью от проблем. Астрологи предупреждают о кризисных ситуациях, которые ожидают женщин-Тельцов, а также о трансформациях и переоценке ценностей.

Положение Солнца отразится на успехах представителей стихии Земли. Наиболее успешными окажутся дамы, чья карьера напрямую или косвенно связана с финансами: сотрудники банков, страховых организаций и отделов бухгалтерии. Интуитивное понимание выгоды подскажет, куда лучше вкладывать деньги для получения прибыли или сохранения имеющихся накоплений.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Телец в декабре 2022 года:

Первая декада (1-10 декабря) . Данный период неудачен для проведения крупных финансовых сделок. Женщины-Тельцы рискуют приобрести бракованный товар или сильно переплатить. Осторожность с деньгами не помешает и при обмене валют.

. Данный период неудачен для проведения крупных финансовых сделок. Женщины-Тельцы рискуют приобрести бракованный товар или сильно переплатить. Осторожность с деньгами не помешает и при обмене валют. Вторая декада (11-20 декабря) . Время творческого подъема. Представительницы земного знака зодиака ощутят вдохновение и попытаются дать ему выход. Оно может проявляться разными способами: от изобразительного искусства до необычных подходов при выполнении своих должностных обязанностей.

. Время творческого подъема. Представительницы земного знака зодиака ощутят вдохновение и попытаются дать ему выход. Оно может проявляться разными способами: от изобразительного искусства до необычных подходов при выполнении своих должностных обязанностей. Третья декада (21-31 декабря). Период больших карьерных результатов. Женщинам-Тельцам нужно уделить максимум сил и времени работе. Огромная работоспособность удивит руководителя и станет основанием для повышения зарплаты или перевода на более престижную должность.

Самыми благоприятными днями для женщин-Тельцов станут 22, 23, 26, 27 и 30 декабря. На эти даты следует планировать наиболее важные задачи, переносить встречи и решать судьбоносные вопросы. Звезды окажут необходимую энергетическую помощь в решении любых вопросов. Благоприятные дни будут подходящими для проведения плановых медицинских и финансовых операций.

Осторожность будет уместной в неблагоприятные дни. Такие моменты наступят 8, 13 и 18 декабря. Астрологи предупреждают, что в эти периоды снижается иммунитет, организм ослаблен перед физическими и эмоциональными угрозами. Провоцировать и вмешиваться в конфликты противопоказано.

Любовный гороскоп

Влияние Венеры отразится на личной жизни женщин-Тельцов. Дамы будут решительными и рискованными в отношениях. Свободные девушки станут более активными в поисках своего партнера. Любовный гороскоп на декабрь 2022 года утверждает, что одинокие женщины-Тельцы встретят интересного человека, с которым удастся закрутить роман.

Семейные представительницы земного знака также попадут под влияние покровительницы любви. Астрологи предупреждают, что в поисках острых ощущений замужние дамы могут совершить опрометчивые поступки. Сохранить деяния в тайне не удастся, и такой поступок отразится на браке не самым лучшим образом. Необходимо тщательно обдумывать свои действия, взвешивая все плюсы и минусы.

Календарь здоровья

Самочувствие большинства женщин-Тельцов будет на хорошем уровне. Несмотря на приемлемое состояние, игнорировать сигналы организма не стоит. Соблюдайте простые профилактические методы, чтобы избежать простуды и сезонных заболеваний. Снижение иммунитета создаст благоприятную почву для инфекционных болезней. Особенно уязвимой в этой ситуации окажется мочеполовая система.

Во второй половине месяца женщинам-Тельцам предстоит много и усердно трудиться. Это создаст дополнительную нагрузку на нервную систему. Не забывайте достаточно отдыхать, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Лучше делать это в приятной компании семьи, близких или друзей. Положительные эмоции окажут хорошее воздействие на нервную систему.

Финансовый прогноз

Конец 2022 года – подходящее время для подведения итогов, анализа и составления планов. Кардинальные перемены в работе лучше не проводить. Женщинам-Тельцам, которые собирались перейти в другую компанию или основать свой бизнес, астрологи рекомендуют отложить это на более удачное время. Успехи ожидают дам, которые работают в финансовых организациях либо их сфера деятельности связана с деньгами.

Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года рекомендует женщинам-Тельцам внимательно отнестись к расходам. Вероятно, из-за неудачного планирования бюджета появляются непредвиденные расходы. Порядок в делах поможет перенаправить денежные энергетические потоки в правильном направлении, что, в свою очередь, положительно отразится на накоплениях.

Гороскоп от известных астрологов

Точные прогнозы от известных астрологов помогают заглянуть в будущее и узнать, какие сюрпризы приготовили звезды.

Павел Глоба

Начало месяца окажется активным. По прогнозу от Павла Глобы, это время как нельзя лучше подходит для любых занятий. Дамы будут получать удовольствие от любой активности: на работе или на отдыхе. Высокий энергетический потенциал поможет завершить неоконченные задачи, наладить деловые контакты, договориться о совместных проектах на следующий год.

Павел Глоба рекомендует провести предпраздничную декаду с семьей. Близкие люди зарядят энергией и оптимизмом, помогут настроиться на новогоднюю атмосферу.

Тамара Глоба

Женщины-Тельцы обладают упрямым характером, но в декабре 2022 года им придется идти на уступки. Согласно гороскопу от Тамары Глобы, представительниц земного знака в конце года ожидают конфликты в профессиональной сфере и личной жизни. Дамам придется идти на компромиссы, чтобы добиться желаемого.

Астролог уверяет, что в любовной сфере ожидаются перемены. Свободных Тельцов ждут приятные встречи, но для замужних женщин прогноз менее благоприятный. Семейных дам ожидают ссоры с супругом.

Василиса Володина

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По мнению Василисы Володиной, в декабре 2022 года Тельцов ожидает множество искушений. Они станут проверкой силы воли женщин. По прогнозу от Василисы Володиной, дамам поступит интересное предложение о смене работы, но дальше разговоров это не зайдет. Астролог уверяет, что конец года – не самое лучшее время, чтобы менять что-то кардинально.

Искушения ожидаются и в любовной сфере. Василиса Володина уверена, что женщины-Тельцы склонны совершать поступки, о которых впоследствии пожалеют. В первую очередь это касается замужних дам.

Подведем итог

Гороскоп на декабрь 2022 года предупреждает женщин-Тельцов о напряженном и трудном периоде. Советы астрологов помогут избежать серьезных ошибок и максимально использовать удачные возможности.