Гороскоп для женщины-Стрелец на январь 2023 года

Гороскоп на январь 2023 года сообщает, какие жизненные сюрпризы приготовила судьба женщинам-Стрельцам. Дамы будут сосредоточены на деньгах и способах улучшить свое материальное положение.

Основные события для Стрельцов в январе

В начале 2023 года Солнце посетит второй дом гороскопа Стрельцов. Этот сектор отвечает за деньги, доходы и имущество. В широком понимании он обозначает все материальное, чем обладает человек. Под влиянием энергетики небесного светила женщины-Стрельцы начнут искать способы заработать больше. Это окажется по силам, если не лениться и не сдаваться при первых неудачах.

Если руководство предложит отправиться в командировку, женщинам-Стрельцам не стоит отказываться. Такое путешествие окажется финансово выгодным. К тому же дамы могут завести полезные знакомства, которые положительно скажутся на карьере. Если остались незавершенные дела с прошлого года, необходимо сделать всё возможное, чтобы закрыть их в этом месяце.

О том, что ждет женщину-Стрелец в январе 2023 года, рассказывает подробный гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 января) . Финансовые успехи ожидают дам с самого начала месяца. Именно в этой декаде будет пик денежной энергетики, что принесет немалые доходы. Однако сами деньги в руки не придут, для их получения необходимо приложить усилия. Не упускайте удачные возможности поправить свое материальное положение.

. Финансовые успехи ожидают дам с самого начала месяца. Именно в этой декаде будет пик денежной энергетики, что принесет немалые доходы. Однако сами деньги в руки не придут, для их получения необходимо приложить усилия. Не упускайте удачные возможности поправить свое материальное положение. Вторая декада (11-20 января) . Середина месяца удачна для любых начинаний в карьере. Стоит уделить время наиболее важным задачам. Целеустремленность и настойчивость приведут к желаемому результату. Хорошие показатели оценит и руководство, возможно даже небольшое повышение зарплаты, а в перспективе – должности.

. Середина месяца удачна для любых начинаний в карьере. Стоит уделить время наиболее важным задачам. Целеустремленность и настойчивость приведут к желаемому результату. Хорошие показатели оценит и руководство, возможно даже небольшое повышение зарплаты, а в перспективе – должности. Третья декада (21-31 января). Конец месяца следует посвятить себе и своим желаниям. Сейчас отдых необходим как никогда. Женщинам-Стрельцам стоит заняться своими любимыми делами, тем, что приносит удовольствие и спокойствие. Также последняя декада января будет подходящим периодом для мистики и эзотерики. Гадания и магические ритуалы в исполнении представительниц огненного знака окажутся невероятно эффективными.

Самыми благоприятными днями для женщин-Стрельцов станут 5, 15, 19, 23 и 27 января. Это энергетически сильное время. На эти даты следует планировать самые важные дела, проводить плановые операции, совершать дорогостоящие покупки и принимать судьбоносные решения. Звезды будут благосклонны для любых начинаний.

Неблагоприятными днями окажутся 2, 17, 21 и 25 января. Из-за недостатка энергии представительницы знака Стрелец будут чувствовать себя уставшими и апатичными. Следует избегать задач, требующих повышенного внимания, а также снизить физическую нагрузку. Организму в это время необходим отдых.

Любовный гороскоп

В первой половине месяца положение Венеры будет негативным для большинства замужних Стрельцов. Между супругами будет множество конфликтов и придирок. Ситуация немного изменится с третьей декады: в отношениях назреет потепление. Главное, до этого момента не совершать необдуманных действий. Тем, кто находится в браке уже длительное время, необходимо по-новому взглянуть на семью. Возможно, стоит перераспределить приоритеты, поставив наиболее важное на первое место.

Одинокие представительницы огненного знака могут встретить интересного человека. Любовный гороскоп на январь 2023 года рекомендует женщинам-Стрельцам внимательно изучить своего потенциального спутника жизни. Возможно, некоторые черты характера, кажущиеся незначительными, станут большой проблемой при длительных отношениях.

Календарь здоровья

В январе 2023 года Солнце находится в сильной позиции. Это благоприятно отразится на самочувствии женщин-Стрельцов. Хорошее состояние и настроение помогут справиться со всеми поставленными задачами. Но удачное расположение небесных тел – это не повод относиться к своему здоровью небрежно. В зимний период года особенно важно не допускать переохлаждения. В противном случае иммунитет может не справиться с нагрузкой. Даже небольшая болезнь может вывести из строя на несколько дней.

Внимания заслуживает и психологическое состояние. Постоянные стрессы, перенапряжение и конфликтные ситуации негативно отражаются на эмоциональном состоянии. Чтобы избежать нервных срывов, необходимо сохранять психологический баланс.

Финансовый прогноз

Месяц начнется активно. Количество задач и деловых предложений возрастет с первых дней января. Большое количество работы хорошо отразится на финансовом положении и карьере. Положение звезд сигнализирует о том, что работа в команде окажется более эффективной, чем одиночные проекты. Владельцам бизнеса стоит задуматься о расширении бизнеса. Если вы планируете подписывать договоры и другие важные документы, то делайте это в третьей декаде месяца.

Финансовый гороскоп на январь 2023 года утверждает, что материальное положение женщин-Стрельцов будет на высоком уровне. Отчасти это следствие того, что дамы будут искать дополнительные источники заработка и в большинстве случаев найдут их. Правда вместе с обретением больших денег существует риск потерять всё. Астрологи рекомендуют избегать операций, связанных с риском и удачей: инвестиции в сомнительные проекты, азартные игры и биржевые торги.

Гороскоп от известных астрологов

Каждому человеку хочется знать, какие события произойдут в ближайшем будущем. Точные прогнозы от известных астрологов помогают осуществить это желание. Предлагаем узнать, о каких подарках судьбы предупреждают эксперты.

Павел Глоба

Месяц окажется непростым с точки зрения общения. Женщинам-Стрельцам будет казаться, что все вокруг ополчились против них. Прийти к взаимопониманию будет проблематично даже с теми коллегами, с которыми удавалось хорошо общаться. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует пережить этот период, сосредоточившись на работе в одиночку.

Январь, по мнению астролога, будет удачным, чтобы заняться самообразованием. Можно изучить иностранный язык, пройти курсы повышения квалификации или освоить новую сферу деятельности. Дополнительные навыки никогда не помешают.

Тамара Глоба

Согласно гороскопу от Тамары Глобы, начало года окажется благоприятным для решения бюрократических вопросов. Если вопрос оформления документов стоял давно, то сейчас самое время заняться этим.

Главной проблемой месяца астролог называет здоровье. Самочувствие некоторых дам окажется не на самом высоком уровне. Дополнительных проблем могут добавить и сезонные недуги. Даже простая простуда может привести к серьезным последствиям.

Василиса Володина

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Для большинства женщин-Стрельцов январь будет насыщен различными событиями, и не всегда они окажутся положительными. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует уделить максимум внимания профессиональной сфере. Важно не бросать дела при первой неудаче. Настойчивость и целеустремленность окажутся очень полезными качествами.

Начало года окажется благоприятным и для семейных пар, и для свободных представительниц огненного знака, которые только находятся в поиске любви. Их ждет судьбоносная встреча в необычном месте.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года обещает женщинам-Стрельцам удачный период в финансах. Главное, не пропускать выгодные предложения и иметь позитивный настрой.