Гороскоп для женщины-Скорпиона на январь 2023 года

Начало года Кролика станет многообещающим для представительниц водных знаков зодиака. Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Скорпионам множество новых знакомств и путешествий.

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Основные события для Скорпионов в январе

Первый месяц наступившего года Солнце проведет в третьем доме гороскопа Скорпионов. Данное поле рассказывает об интеллектуальных способностях, умении добывать информацию, заводить знакомства и договариваться. Январь окажется удачным для обучения. Женщины-Скорпионы могут с легкостью выучить иностранный язык, освоить новую профессию или укрепить уже имеющиеся знания и умения на курсах повышения квалификации.

Главные успехи ожидают тех представительниц водного знака, карьера которых связана с психологией, дипломатией и общением с окружающими. Дамы будут остро ощущать намерения людей, смогут предугадывать действия и быть на шаг впереди других. Это окажет большую помощь в решении семейных и профессиональных задач.

Точный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Скорпиона в январе 2023 года:

Первая декада (1-10 января) . Начало года будет подходящим для изучения чего-то нового: языков, наук, других культур. Первая декада окажется наиболее удачным временем для таких целей. Начало января будет благоприятным периодом для дам, которые планировали сменить место работы.

. Начало года будет подходящим для изучения чего-то нового: языков, наук, других культур. Первая декада окажется наиболее удачным временем для таких целей. Начало января будет благоприятным периодом для дам, которые планировали сменить место работы. Вторая декада (11-20 января) . В середине месяца женщин-Скорпионов ожидает несколько мелких неприятностей. Они могут изрядно подпортить настроение и подорвать уверенность в своих силах. Проблемы могут поджидать на каждом шагу, поэтому дополнительная осторожность не помешает.

. В середине месяца женщин-Скорпионов ожидает несколько мелких неприятностей. Они могут изрядно подпортить настроение и подорвать уверенность в своих силах. Проблемы могут поджидать на каждом шагу, поэтому дополнительная осторожность не помешает. Третья декада (21-31 января). В конце месяца астрологи обещают резкое повышение энергетики. Дамы ощутят прилив сил и желание действовать. Это отличное время, чтобы выполнить наиболее важные и трудные задачи. Не стоит упускать такую возможность.

Самыми благоприятными днями для женщин-Скорпионов станут 2, 11, 17, 25 и 29 января. В такие моменты особенно сильно ощущается прилив сил. Представительницы данного знака зодиака могут решить, что способны свернуть горы, и это будет недалеко от истины. На благоприятные дни стоит планировать наиболее ответственные дела, посещение врача, проведение финансовых операций и деловые встречи.

Неблагоприятные дни являются полной противоположностью. Они пройдут 5, 15, 19 и 23 января. Астрологи считают такие дни энергетически слабыми. По этой причине женщины-Скорпионы могут допускать ошибки, а здоровье окажется под большим ударом. Нежелательно планировать на эти даты ничего важного. Лучше ограничиться простыми рутинными делами или хорошо отдохнуть.

Любовный гороскоп

Начало месяца окажется неспокойным для замужних и несвободных дам. Представительницам знака Скорпион стоит быть более внимательными к своему избраннику. Если в отношениях часто присутствуют ссоры, то наступила пора серьезного разговора. Партнерам необходимо честно обсудить имеющиеся проблемы, чтобы найти выход из сложившегося положения.

Свободным женщинам-Скорпионам любовный гороскоп сулит встречу с бывшим избранником на январь 2023 года. На время могут даже вспыхнуть романтические чувства, и девушки решат воскресить отношения. По мнению астрологов, из этого не выйдет ничего хорошего. Стоит ли тратить на это силы, время и нервы – Скорпионам предстоит решить самостоятельно.

Календарь здоровья

Самочувствие представительниц водного знака будет на высоте. Хронические недуги на время отступят, а крепкий иммунитет поможет избежать любых сезонных болезней. Небольшие проблемы может доставить лишь ЖКТ. Чтобы избежать этого, следует внимательно отнестись к своему рациону и качеству употребляемых продуктов. Высокая нагрузка на пищеварительную систему не прибавит здоровья.

Поддержать организм в трудную минуту и привести в порядок фигуру помогут регулярные физические нагрузки. Запишитесь в спортзал или чаще устраивайте пешие прогулки на свежем воздухе, если на полноценные занятия не хватает времени.

Финансовый прогноз

В профессиональной сфере месяц окажется неоднозначным. Большие перспективы ждут тех представительниц знака Скорпион, деятельность которых завязана на общении с окружающими. Женщин ждет несколько интересных деловых контактов. Новые знакомства помогут в продвижении по службе в дальнейшем. Если карьера не подразумевает контактов с незнакомцами, то не стоит ожидать больших изменений. Владельцам бизнеса необходимо внимательно изучать бумаги, которые они подписывают. Астрологи предупреждают об ошибках в документах, на исправление которых уйдет много времени, сил, нервов и денег.

В начале года Кролика дамы будут активно искать дополнительные источники заработка. Финансовый гороскоп на январь 2023 года рекомендует женщинам-Скорпионам обратить внимание на свое хобби. Наверняка удастся монетизировать свое любимое занятие. Основные траты финансов придутся на дом и семью. Их следует ожидать во второй декаде января. Возможно придется сократить расходы на другие нужды или перенести крупные покупки на другое время.

Гороскоп от известных астрологов

Лучшие отечественные астрологи уже подготовили точные прогнозы на первый месяц 2023 года. Узнайте, чего стоит ждать женщинам-Скорпионам в этом месяце.

Павел Глоба

По гороскопу от Павла Глобы, январь окажется самым спокойным месяцем года. Событий, которые сильно повлияют на жизнь дам, не будет. Это удачное время, чтобы разобраться с накопившимися делами и проанализировать свои действия. Астролог также советует не решать вопросы, касающиеся смены работы. Кардинальные перемены в этом месяце не пойдут на пользу.

Павел Глоба рекомендует проводить больше времени с близкими людьми. Попробуйте решить семейные конфликты и наладить отношения с партнером, если такие проблемы имеются. Совместное времяпровождение поможет укрепить семейные узы.

Тамара Глоба

В первой половине месяца Скорпионам нужно сосредоточиться на бытовых и семейных вопросах. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует уделить им максимальное внимание. Работа может отойти на второй план, до третьей декады значимых событий в этой сфере не произойдет.

Астролог рекомендует понаблюдать за работой своего организма. Январь окажется достаточно напряженным месяцем для здоровья. Ослабленный иммунитет может не справиться с сезонными болезнями. Опасайтесь сквозняков и переохлаждения.

Василиса Володина

Скорпионы, по мнению Василисы Володиной, обладают мощной интуицией и умеют быстро принимать решения в сложных ситуациях. Эксперт рекомендует опираться на эти качества и доверять себе. Внутренний голос подскажет выход из сложных ситуаций, если таковые возникнут.

Согласно гороскопу от Василисы Володиной, январь – идеальное время, чтобы заняться самообразованием. Если вы давно планировали изучить иностранный язык, получить полезные навыки или повысить имеющуюся квалификацию, стоит заняться этим в начале 2023 года.

Подведем итог

Гороскоп на январь 2023 года сулит женщинам-Скорпионам очень насыщенный разнообразными событиями месяц. Астрологи предупреждают, что судьба приготовила дамам несколько интересных сюрпризов.