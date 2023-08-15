Гороскоп для женщины Девы на август 2022 года

Гороскоп на август 2022 года сообщает, что женщин-Дев летний месяц будет относительно спокойным и размеренным. Дамы смогут спокойно, без спешки и внешнего давления завершить свои дела, составить план на ближайшее время. Но расслабляться астрологи не советуют, чтобы не пропустить удачную возможность или опасную ситуацию.

Основные события для Дев в августе

В августе 2022 года Солнце займет 12 дом гороскопа. Находясь в этом секторе, небесное светило сделает старые проблемы вновь актуальными. Одновременно с этим обострится интуиция. Дамы, привыкшие доверять только своим инстинктам, очень быстро ощутят все преимущества текущего положения Солнца.

Однако есть и негативные моменты такого транзита светила. Представительницы знака Дева станут менее решительными и уверенными в своих силах. Из-за этого они могут упустить множество удачных возможностей как деловой сфере, так и личной жизни. Дамам будет тяжело демонстрировать свои достоинства, конкурировать с более уверенными личностями.

Гороскоп по декадам детально описывает, что ждет женщину Девы в августе 2022 года в основные этапы месяца:

Первая декада (1-10 августа) . Начало месяца будет самым удачным временем, чтобы отправиться в отпуск. Если же трудовые и домашние обязанности не позволяют на длительное время покинуть привычное место обитания, то восстановить силы поможет небольшой пикник на природе. Главное, не оставаться в одиночестве в такие моменты.

. Начало месяца будет самым удачным временем, чтобы отправиться в отпуск. Если же трудовые и домашние обязанности не позволяют на длительное время покинуть привычное место обитания, то восстановить силы поможет небольшой пикник на природе. Главное, не оставаться в одиночестве в такие моменты. Вторая декада (11-20 августа) . С середины месяца дамы начнут сомневаться в своих силах. Это особенно опасно тем, что недоброжелатели попробуют воспользоваться уязвимым положением и внушить еще больше неуверенности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте своему внутреннему голосу.

. С середины месяца дамы начнут сомневаться в своих силах. Это особенно опасно тем, что недоброжелатели попробуют воспользоваться уязвимым положением и внушить еще больше неуверенности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте своему внутреннему голосу. Третья декада (21-31 августа). Период достижения целей и профессионального роста. Астрологи утверждают: чтобы получить желаемое, необходимо сделать всего несколько шагов. Возможность зарекомендовать себя с наилучшей стороны появится еще не скоро, поэтому упускать ее не стоит.

Чтобы получить максимальную эффективность от своих действий, самые важные дела лучше назначать на благоприятные дни: 21, 23, 25, 27 и 30 августа. Конец месяца для Дев будет наиболее удачным периодом для реализации любых идей. Необходимо соблюдать осторожность в неблагоприятные дни: 7, 10 и 12 августа. Это неудачное время для принятия судьбоносных решений, крупных денежных трат и решения проблем со здоровьем.

Гороскоп от известных астрологов дает точный прогноз на главные сферы жизни дам. Узнайте, какие сюрпризы приготовили звезды и чего стоит ожидать в конце лета 2022 года.

Любовный гороскоп

В семейных парах возможно небольшое охлаждение чувств. Не стоит сильно беспокоиться по этому поводу. К следующему месяцу ситуация вернется в прежнее русло. Излишний контроль и постоянные претензии сделают только хуже.

Любовный гороскоп на август 2022 года сулит женщинам-Девам встречу с бывшим возлюбленным. Она разожжет давно угасшие чувства, и дамы, возможно, решат восстановить отношения. По мнению астрологов, повторять ошибки прошлого – не самая лучшая идея. Крепкие и долгосрочные отношения с бывшим вряд ли удастся построить.

Календарь здоровья

Астрологи предупреждают, что в августе самочувствие Дев будет не на самом высоком уровне. На здоровье сильно скажется усталость и стрессы. Дамы ощутят необходимость отдыха. В этом месяце лучше отправиться в отпуск, чтобы восстановить силы и вернуть эмоциональный баланс. Если обязанности не позволяют этого сделать, то устраивайте себе небольшой отдых, желательно на природе и с близкими людьми.

Тем женщинам-Девам, которые знают о своих хронических недугах, обязательно нужно пройти профилактическое обследование. В случае своевременного обнаружения заболевания, лечащий врач назначит подходящий курс, чтобы уменьшить симптомы или вовсе решить проблему.

Финансовый прогноз

В августе Девам необходимо сосредоточиться на анализе и планировании. Это особенно важно для владельцев бизнеса. Каждый шаг должен быть тщательно обдуманным. Звезды указывают, что в третьей декаде откроются возможности получить повышение. Главное, не упустить возможность продвинуться в карьере.

В материальном плане положение не изменится. Согласно финансовому гороскопу на август 2022 года, женщинам-Девам не стоит ожидать дополнительных источников денег. Одалживать деньги или оформлять кредит будет плохой идеей. Вернуть даже небольшую задолженность окажется очень сложно.

Гороскоп от известных астрологов

Самые знаменитые астрологи составили гороскопы на август. Узнайте, к каким испытаниям нужно подготовиться.

Павел Глоба

Карьерные успехи, по мнению известного астролога, будут посредственными. Несмотря на все усилия, добиться сколько-нибудь значимых результатов не получится. Исключением являются те дамы, кто работает сами на себя: бизнесмены, фрилансеры, самозанятые.

Гороскоп от Павла Глобы рекомендует сосредоточить усилия и энергию на семье. Именно близким людям понадобиться внимание и забота. Постарайтесь наладить отношения с родственниками.

Тамара Глоба

Август, согласно прогнозу от Тамары Глобы, будет не самым удачным месяцем в трудовой сфере. Планам и задачам постоянно будут мешать какие-то личные обстоятельства. И повлиять на это Девы будут не в силах.

Этот месяц лучше использовать для отдыха, желательно за пределами страны или хотя бы привычных мест обитания. Новый опыт поможет взбодриться, набраться сил и восстановить эмоциональное здоровье.

Василиса Володина

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Астролог дает самый благоприятный прогноз на месяц. По гороскопу от Василисы Володиной, представительницы знака Дева будут успешны во всем: и на работе, и в любовных делах. Занявшись карьерной, нужно помнить, что всех финансов всё равно не заработать. Не забывайте уделять время себе и своей семье.

Астролог считает август самым лучшим месяцем для любых операций с недвижимостью. Покупка или продажа жилья, ремонт, обустройство и даже простая перестановка мебели – всё это хорошо скажется на домашней атмосфере.

Подведем итог

Согласно гороскопу на август 2022 года, для женщин-Дев месяц будет очень спокойным. Больших потрясений ожидать не стоит, но и терять бдительность тоже не нужно.