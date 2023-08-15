Гороскоп на август 2022 года для женщины-Льва

Гороскоп на август 2022 года сообщает, что конец лета будет многообещающим для женщин-Львов. Звезды подарят им множество возможностей, которыми нужно будет лишь воспользоваться. Такой благоприятный период бывает в жизни не часто.

Основные события для Львов в августе

Солнце в первом доме гороскопа символизирует собой период возрождения. Внимание женщин-Львов будет сфокусировано на вопросах, касающихся их самих: внешности, перспектив в карьере и бизнесе, налаживании личной жизни. Возможностей для реализации себя будет достаточно. Главное, вовремя рассмотреть их и воспользоваться.

В этом месяце сконцентрированные на себе Львы могут проявлять излишний эгоцентризм. И в этом нет ничего негативного, если он не будет идти во вред поставленным целям и другим людям. Астрологи предостерегают от импульсивных решений, которые могут навредить семье, друзьям и близким.

Детальнее о том, что ждет женщину-Льва в августе 2022 года, сообщает гороскоп по декадам:

Первая декада (1-10 августа) . Благоприятный период достижения целей начнется с самого начала месяца. Прежде всего, необходимо сосредоточиться на своих трудовых перспективах. У женщин-Львов появится возможность для существенного финансового или карьерного роста.

. Благоприятный период достижения целей начнется с самого начала месяца. Прежде всего, необходимо сосредоточиться на своих трудовых перспективах. У женщин-Львов появится возможность для существенного финансового или карьерного роста. Вторая декада (11-20 августа) . Астрологи рекомендуют направить энергию на свой дом и семью. Близким как никогда понадобится внимание Львов. Этот период будет идеальным временем для налаживания отношений с детьми, супругом, родителями и другими родственниками.

. Астрологи рекомендуют направить энергию на свой дом и семью. Близким как никогда понадобится внимание Львов. Этот период будет идеальным временем для налаживания отношений с детьми, супругом, родителями и другими родственниками. Третья декада (21-31 августа). Хороший период для путешествий с целью изучить что-то новое. Если оставить родные края не позволяет работа, необходимо занять свой мозг чем-то полезным. Запишитесь на мастер-класс, посетите курсы повышения квалификации или начните осваивать новую профессию.

Для старта новых проектов и решения важных вопросов наиболее подходящими будут благоприятные дни: 1, 3, 7, 10 и 15 августа. В первой половине ожидается большой всплеск энергии, что придаст больше сил для выполнения наиболее актуальных задач. Осторожность потребуется в неблагоприятные дни: 12, 22 и 26 августа. Именно в это время крайне нежелательно проводить плановые операции или принимать судьбоносные решения.

Точный гороскоп от известных астрологов указывает на самые значимые события месяца. Предлагаем узнать, с какими трудностями и сюрпризами могут столкнуться представительницы огненного знака зодиака.

Любовный гороскоп

В августе 2022 года дамы почувствуют собственную важность. Это проявится и в отношениях. Женщины-Львы начнут требовать больше внимания к себе. Такое поведение может отпугнуть потенциальных партнеров, если девушка еще находится в поисках любви. Любовный гороскоп на август 2022 года рекомендует женщинам-Львам в таких случаях немного умерить свои амбиции, но и идти на поводу у потенциального спутника жизни тоже не нужно. Старайтесь сохранять баланс во всем.

Семейным Львам астрологи советуют обратить свою энергию на семью. Август станет удачным временем, чтобы решить все конфликты, наладить общение с близкими. Чаще посещайте родителей, им потребуется ваша помощь и внимание.

Календарь здоровья

Единственное, что может испортить планы женщин-Львов – это самочувствие. Марс займет невыгодную позицию для представительниц огненного знака. Ослабленными окажутся иммунная система, органы ЖКТ и глаза. Старайтесь меньше нагружать их, чаще бывайте на свежем воздухе. По возможности стоит пройти полное обследование организма, особенно при наличии хронических заболеваний.

В августе 2022 года большую опасность для знаков огненной стихии представляет именно огонь. Львам лучше сохранять осторожность вблизи источников открытого пламени и рядом с разгоряченными предметами. Вероятность очень серьезно обжечься будет высокой.

Финансовый прогноз

На протяжении длительного времени Солнце и Меркурий будут в самом благоприятном положении для Львов. Поддержка небесных покровителей поможет дамам не только решить самые сложные задачи, но и воплотить планы относительно карьерного роста. Астрологи сулят скорое повышение по службе. Главное, оказаться в нужном месте и в нужное время.

Финансовый гороскоп на август 2022 года также дает благоприятный прогноз для женщин-Львов. Благодаря обостренной интуиции представительницы данного знака будут ощущать, какие дела окажутся перспективными, куда вкладывать деньги для получения большой прибыли, как лучше всего сэкономить финансы. Доверяйте своим ощущениями, а не посторонним людям.

Гороскоп от известных астрологов

Эксперты в области астрологии уже составили свои прогнозы и предлагают ознакомиться с ними всем желающим. Узнаем, с какими событиями столкнутся женщины-Львы, по мнению известных астрологов.

Павел Глоба

В августе представительницы огненного знака будут полны сил и энергии. Это позволит им переделать много дел, но важно правильно расставлять приоритеты. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует заниматься наиболее важными задачами, переложив часть ответственности на других. Разобраться со всем самостоятельно не получится.

В августе многие женщины-Львы почувствуют себя главными, что может не лучшим образом сказаться на отношениях. Астролог рекомендует вести себя деликатнее в личных вопросах, требуя отдавать что-то взамен.

Тамара Глоба

Резко возросшие амбиции Львов могут привести к неприятностям. Гороскоп от Тамары Глобы предупреждает о возрастании количества и сложности конфликтов как в деловой сфере, так и личной жизни. Выйти из подобной ситуации поможет дипломатичность и умение правильно подавать свои идеи.

Вторую часть месяца астролог советует провести на отдыхе. Даже небольшое путешествие подарит массу позитивных эмоций, зарядит оптимизмом на несколько месяцев. Именно там у свободных девушек есть шанс встретить свою любовь.

Василиса Володина

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Астролог советует Львам сосредоточить свои усилия и внимание на семье, близких людях и друзьях. Также будет полезно обустроить свой дом и создать комфортную атмосферу для проживания.

Прогноз от Василисы Володиной предупреждает о трудностях в бизнесе и на работе. Возможны недопонимания с начальством, которые могут закончиться для Львов увольнением. В деловых вопросах нельзя давать волю эмоциям, ко всем проблемам стоит подходить очень ответственно.

Подведем итог

Гороскоп на август 2022 года сулит женщинам-Львам очень благоприятный месяц, но полностью избежать проблем не получится. Прогнозы от известных астрологов помогут подготовиться к самым сложным ситуациям, чтобы перенести их было значительно легче.