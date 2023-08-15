Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2022 года

Согласно гороскопу на июль 2022 год, женщин-Близнецов ждет поистине жаркий период во многих сферах деятельности. Они захотят известности и признания окружающих, но смогут добиться этого, лишь активно демонстрирую свои навыки и умения.

Что ждет Близнецов в июле

Астрологический прогноз сообщает, что в начале месяца произойдут события, которые заставят Близнецов задуматься о собственной безопасности и пересмотреть свое отношение к жизни. По этой же причине они могут ограничить общение и вовсе исключить новые знакомства. Период одиночества пойдет на пользу. Представительницы данного знака наберутся сил, восстановят эмоциональный баланс и изменят отношение к жизни и окружающим к лучшему.

В июле 2022 года у Близнецов появится возможность существенно улучшить материально положение. Воспользоваться ей или нет, дамам нужно будет решить это самостоятельно. Однако стоит помнить, что работа потребует дополнительных сил и времени, которых может и не быть.

Предлагаем узнать, что ждет женщину-Близнецы в июле 2022 года. Прогноз по декадам расскажет о главных событиях, которые будут происходить в определенные фазы месяца:

Первая декада (1-10 июля) . Период отдыха и гармонии. Можно потакать своим желаниям и слабостям. Это время благоприятно для самочувствия и настроения. Стоит сосредоточиться на завершении дел, но не начале новых.

. Период отдыха и гармонии. Можно потакать своим желаниям и слабостям. Это время благоприятно для самочувствия и настроения. Стоит сосредоточиться на завершении дел, но не начале новых. Вторая декада (11-20 июля) . Период болезней. В это время защитные системы организма сильно ослаблены. Близнецы будут уязвимы как для легких заболеваний, так и серьезных недугов. При первых симптомах нужно сразу обратиться за помощью к лечащему врачу.

. Период болезней. В это время защитные системы организма сильно ослаблены. Близнецы будут уязвимы как для легких заболеваний, так и серьезных недугов. При первых симптомах нужно сразу обратиться за помощью к лечащему врачу. Третья декада (21-31 июля). В конце месяца трудоспособность сильно возрастет. Представительницы знака ощутят возможность свернуть горы на пути к своей цели. Нужно по максимуму использовать благоприятный период и выполнить наиболее важные и трудоемкие задачи.

При планировании дел на месяц, важно положение звездных тел. Благоприятными днями будут 4, 8, 22, 25 и 28 июля. Они будут подходящими для принятия судьбоносных решений и наиболее важных дел. Неблагоприятными днями являются 13, 20 и 26 июня. Стоит исключить посещение врача и проведение крупных финансовых сделок.

Гороскоп на июль 2022 года для женщин-Близнецов дает самый точный прогноз на события месяца. Узнайте, какие изменения ожидают дам в любви, карьере и также здоровье.

Любовный гороскоп

Заручившись поддержкой Водяного Тигра, Близнецы будут оказывать большое впечатление на окружающих. Именно поэтому дамам важно следить за своими поступками и выражениями. Для одиноких представительниц знака появится возможность найти своего спутника жизни. Знакомство с потенциальным избранником произойдет в местах большого скопления людей – на дружеской вечеринке или праздничном мероприятии. Подходящими кандидатами в спутники жизни будут представители знаков Овен, Водолей, Стрелец и Рыбы.

Любовный гороскоп на июль 2022 года сулит семейным женщинам-Близнецам спокойный месяц. Дамы смогут решить давние конфликты и недопонимания с супругом, создать комфортную атмосферу в доме и наладить отношения с родственниками. Главное в этом деле – проявлять инициативу и желание изменить жизнь к лучшему.

Календарь здоровья

Самочувствие Близнецов в июле 2022 года будет на высоте. Согласно прогнозам от известных астрологов, защитные функции организма усилятся, дамы получат заряд бодрости и выносливости. В случае скрытых проблем организм сразу подаст сигнал, поэтому пренебрегать медицинским обследованием не стоит.

Но и надеяться исключительно на благосклонность небесных тел тоже не нужно. Астрологи предупреждают, что хронические заболевания никуда не отступят, и откладывать или прекращать лечение не нужно. Особыми факторами риска в июле 2022 года будут алкоголь, прогулки в темное время суток и общение с незнакомыми людьми. Этого нужно максимально избегать. Благоприятный эффект окажет отдых вблизи воды.

Финансовый прогноз

Положение Меркурия будет благоприятным для осуществления самых дерзких идей. Женщины-Близнецы могут взяться за самый сложный проект, и у них всё получится по максимуму. Переходить на новое место работы в июле не рекомендуется, даже на более ответственные и оплачиваемые должности. Отдельного внимания заслуживают владельцы бизнеса. Им нужно приготовиться к визиту проверяющих органов и судебным искам. Этот месяц будет очень сложным для предпринимателей.

Согласно финансовому гороскопу на июль 2022 года, женщины-Близнецы сохранят имеющееся материальное положение. Особых изменений в домашнем бюджете не произойдет. Тратить финансы на какие-либо дорогостоящие покупки можно в том случае, если есть денежная «подушка» - специальный запас средств для подобных нужд. В противном случае стоит ограничиться только повседневными тратами.

Гороскоп от известных астрологов

Согласно опросам читателей, отечественные астрологи дают самые точные прогнозы событий. Предлагаем узнать подробнее, что ждет женщин-Близнецов в июле 2022 года.

Павел Глоба

Представительницам данного знака необходимо четко расставить приоритеты и выбрать основные направления деятельности. На все дела не хватит ни сил, ни энергии. Гороскоп от Павла Глобы рекомендует сосредоточиться только на том, что действительно требует срочных действий, а потом решать проблемы по мере убывания важности.

Также дамам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Возможно, они уделяют время не тому, чего хотят добиться, а потому и не могут достичь поставленных целей.

Тамара Глоба

По мнению астролога, в июле проявиться творческая натура Близнецов. Прогноз от Тамары Глобы рекомендует посетить мастер-классы, заняться освоением нового вида деятельности. Возможно, в дальнейшем это удастся монетизировать, и хобби начнет приносить неплохие деньги.

В семье Близнецов ожидаются ссоры. Конфликты будут возникать даже по малейшим вопросам, и в большинстве случаев их зачинателем будут сами дамы. Астролог советует находить компромиссные решения, в противном случае такой брак долго не просуществует.

Василиса Володина

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Гороскоп от Василисы Володиной дает самый благоприятный прогноз на месяц. Согласно ему, представительницы данного знака будут успешными во всем – и трудовой деятельности, и личной жизни. Любые задачи окажутся по плечу.

Будучи успешными в любой сфере деятельности, женщинам-Близнецам нужно помнить о своем здоровье. Высокая загруженность и стрессы сильно повлияют на здоровье, и уже к середине месяца они рискуют полностью лишиться сил и желания что-либо делать. Не забывайте об отдыхе в любой ситуации.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года сообщает о главных событиях месяца в жизни женщин-Близнецов. С его помощью можно избегать множества неприятностей и получить дополнительные возможности для реализации своих целей.