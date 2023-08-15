Гороскоп на март 2023 года для женщины-Льва

С началом весны представители многих знаков зодиака ощущают острое желание перемен в жизни. Но звезды бывают благосклонны не ко всем. Гороскоп на март 2023 года утверждает, что женщины-Львы достигнут желаемых целей, если проявят достаточное упорство и целеустремленность, несмотря на грядущие испытания.

Основные события для Львов в марте

Март 2023 года Солнце проведет в 8-м доме гороскопа Львов. Данный сектор считается негативным и часто ассоциируется с опасностью. Очень многое в жизни представительниц данного знака будет зависеть от удачи, и не всегда она будет на стороне Львов. Рассчитывать исключительно на благосклонность Фортуны может оказаться проигрышной стратегией – она способна отвернуться в самый ответственный момент.

Ощущая на себе влияние космической энергетики, представительницы знака Лев будут чаще рисковать. Они могут заняться экстремальными видами спорта, связать свою карьеру с опасными профессиями или начнут проверять удачу в рискованных финансовых мероприятиях. Также в марте 2023 года усилится магическая энергетика. Представительниц огненного знака будут привлекать оккультизм, ритуалы и экстрасенсорика.

Подробно о том, что ждет женщину -Льва в марте 2023 года, сообщает гороскоп по декадам:

Начало месяца (1-10 марта) . В начале месяца очень важно составить детальный план действий. Он поможет правильно распределить силы и не размениваться на мелкие проблемы, появляющиеся во время работы. В противном случае дамы рискуют растеряться в потоке событий и упустить инициативу. Владельцам бизнеса необходимо активно заняться поисками дополнительных источников заработка, расширением клиентской базы и налаживанием деловых контактов с партнерами.

. В начале месяца очень важно составить детальный план действий. Он поможет правильно распределить силы и не размениваться на мелкие проблемы, появляющиеся во время работы. В противном случае дамы рискуют растеряться в потоке событий и упустить инициативу. Владельцам бизнеса необходимо активно заняться поисками дополнительных источников заработка, расширением клиентской базы и налаживанием деловых контактов с партнерами. Середина месяца (11-20 марта) . Вторая декада окажется эмоционально тяжелым периодом. Мелкие неудачи больно ударят по самооценке, и уверенность в своих силах начнет угасать. При этом физическое состояние будет на высоком уровне, но отсутствие баланса не позволит в полной мере реализовать свой потенциал.

. Вторая декада окажется эмоционально тяжелым периодом. Мелкие неудачи больно ударят по самооценке, и уверенность в своих силах начнет угасать. При этом физическое состояние будет на высоком уровне, но отсутствие баланса не позволит в полной мере реализовать свой потенциал. Конец месяца (21-31 марта). В последней декаде месяца астрологи советуют дамам уделить внимание семье и дому, в особенности воспитанию детей. Свободным Львицам, ищущим свою любовь, следует задуматься о смене имиджа. Также следует помнить, что позитивный настрой и остроумие станут залогом успеха в этот период.

Самыми благоприятными днями месяца для женщин-Львов станут 5, 10, 18, 23 и 27 марта. Планируя проведение важных переговоров и встреч, старт проектов или принятие судьбоносных решений, следует отдавать предпочтение этим датам. Звезды наделят энергией и удачей, достаточной для реализации всего задуманного, и даже немного больше.

Неблагоприятными днями для представительниц огненного знака зодиака будут 7, 12, 20 и 30. Положение небесных тел указывает на трудности, которые возникнут на пути женщин-Львов в эти моменты. Чем меньше действий будет совершенно, тем ниже возможный ущерб. Свою деятельность стоит ограничить простыми повседневными задачами или отдохнуть, если есть такая возможность.

Любовный гороскоп

Положение Венеры сигнализирует о том, что перемены в личной жизни будут связаны с путешествиями. Замужним дамам следует чаще выбираться с семьей за пределы дома. Посещение мероприятий, поездки на отдых и совместные занятия помогут укрепить отношения, разжечь угасающие чувства супругов.

Любовный гороскоп на март 2023 года сулит свободным женщинам-Львам встречу с интересным человеком, с которым может завязаться роман. Однако астрологи предупреждают, что такие отношения продлятся недолго, но принесут немало приятных моментов. Если девушки рассчитывают на длительный роман, который в итоге перерастет в брак, то стоит проигнорировать это знакомство.

Календарь здоровья

Практически весь месяц представительницы знака Лев будут полны энергии. Этот период станет удачным для занятий спортом, укрепления иммунной системы и борьбы с лишним весом. Астрологи уверены: самое плохое, чем можно заняться в марте 2023 года – вести пассивный образ жизни. Дамам нужно чаще бывать на свежем воздухе, посещать спортзал и общаться с интересными людьми. Позитивная энергетика окружающих поможет быстро восстановить силы.

Некоторые опасения вызывает эмоциональное состояние. Регулярные стрессы, усталость и неудачи в делах негативно отразятся на уверенности в своих силах. Львицы, привыкшие добиваться желаемого, попадут в непривычную для них ситуацию, и это может выбить из колеи. Астрологи рекомендуют не расстраиваться по мелочам, а к неудачам относиться по-философски.

Финансовый прогноз

Положение Солнца в марте 2023 года указывает на обострение интуиции. В сложных вопросах следует доверять внутреннему голосу. В общении с коллегами желательно сохранять дистанцию и не делиться своими планами на будущее. В противном случае недоброжелатели, существующие в каждой компании, сделают все возможное, чтобы не дать осуществиться задуманному. Однако если к вам обращаются за помощью, то отказывать не стоит. Это лишь укрепит авторитет среди коллег и поможет в продвижении по карьерной лестнице.

Финансовый гороскоп на март 2023 года утверждает, что для женщин-Львов этот месяц будет неоднозначным. Представительницы огненного знака зодиака получат возможность хорошо подзаработать. Однако существует немаленькая вероятность потерять деньги, особенно в делах, связанных с большим риском. Эксперты рекомендуют не полагаться лишний раз на удачу, а рассчитывать только на себя. В таком случае и доходы, и потери будут полностью зависеть от совершаемых действий.

Гороскоп от известных астрологов

Известные отечественные астрологи уже составили точные прогнозы на месяц. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовили звезды представительницам знака Лев.

Павел Глоба

Первый месяц весны окажется благоприятным, несмотря на ряд жизненных проблем. Гороскоп от Павла Глобы утверждает, что абсолютное большинство представительниц огненного знака зодиака достигнут успеха и осуществят все составленные планы. Но в некоторых случаях имеющихся знаний окажется недостаточно. Не забывайте о совершенствовании навыков и получении новых.

Заметно улучшатся и личные отношения. Дамы найдут общий язык с людьми, с которыми ранее не получалось ладить. Теперь они будут готовы пойти навстречу и помочь в сложных ситуациях.

Тамара Глоба

Астролог считает главной угрозой месяца состояние здоровья. Звезды указывают, что самочувствие женщин-Львов будет не на самом высоком уровне. Возможны как сезонные заболевания, так и обострение серьезных хронических недугов. Не стоит отказываться от консультации лечащего врача, особенно при появлении неприятных симптомов.

В личной жизни тоже окажется не все гладко. Согласно гороскопу от Тамары Глобы, отношения с партнером окажутся напряженными, и это может привести к скандалам, если не удастся обговорить проблему. Недоверие и ревность с обеих сторон станут самыми главными врагами в отношениях.

Василиса Володина

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В этом месяце астролог ожидает больших успехов в трудовой сфере, что хорошо скажется на финансах. Астрологический прогноз от Василисы Володиной утверждает, что Львы будут активно продвигаться по карьерной лестнице. Но необходимо помнить, что вместе с высокой должностью приходит и большая ответственность.

Также нельзя забывать о завистниках и недоброжелателях. Они будут мешать в осуществлении планов и создавать неприятности при любой удачной возможности. Василиса Володина рекомендует с особой осторожностью отнестись к новым знакомствами и пересмотреть круг общения.

Подведем итог

Гороскоп на март 2023 года сулит женщинам-Львам достаточно сложный месяц, который подарит и множество проблем, и большие возможности для реализации своих идей. Главное, правильно ими воспользоваться. Советы астрологов помогут избежать многих ошибок.