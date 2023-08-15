Гороскоп для женщины-Скорпиона на март 2023 года

Весна всегда ассоциируется с началом цветения и переменами. Согласно гороскопу на март 2023 года, звезды преподнесут женщинам-Скорпионам несколько приятных сюрпризов, но расслабляться нельзя. Любая поблажка может привести к самым плохим последствиям.

Основные события для Скорпионов в марте

Большую часть месяца Солнце будет в 5-м доме гороскопа Скорпионов. Данное поле считается сектором развлечений и удовольствия. Под действием небесного светила многим представительницам денного знака зодиака захочется расслабиться и посвятить время только себе и своим желаниям. Астрологи предупреждают об опасностях такого решения. Несмотря на благоприятное расположение звезды, удача может повернуться спиной. Оказавшись в уязвимом положении, дамы не смогут принимать адекватные решения.

На первый план выступят отношения с детьми и близкими родственниками. Дамы начнут налаживать общение, помогать в сложных ситуациях, займутся решением проблем. В марте 2023 года представительницы знака Скорпион будут чаще посещать места развлечений – театры, кино, аттракционы. Вероятность получить выигрыш в лотерею значительно возрастает.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, что ждет женщину-Скорпиона в марте 2023 года:

Начало месяца (1-10 марта) . В первой декаде месяца дамы будут сильно озабочены своим внешним видом, и любая критика будет негативно воспринята. Эксперименты с имиджем – это всегда хорошо, но не стоит при этом терять свою индивидуальность. Одинокие девушки будут активно ходить на свидания, но они не приведут ни к чему серьезному.

. В первой декаде месяца дамы будут сильно озабочены своим внешним видом, и любая критика будет негативно воспринята. Эксперименты с имиджем – это всегда хорошо, но не стоит при этом терять свою индивидуальность. Одинокие девушки будут активно ходить на свидания, но они не приведут ни к чему серьезному. Середина месяца (11-20 марта) . Удачное время, чтобы заняться реализацией своих планов, но легкое влияние Венеры будет уводить от целей. Дамам придется выбирать – всерьез заняться карьерой или же посвятить время развлечениям. Оба варианта имеют множество положительных и отрицательных моментов, поэтому выбор нужно сделать самостоятельно.

. Удачное время, чтобы заняться реализацией своих планов, но легкое влияние Венеры будет уводить от целей. Дамам придется выбирать – всерьез заняться карьерой или же посвятить время развлечениям. Оба варианта имеют множество положительных и отрицательных моментов, поэтому выбор нужно сделать самостоятельно. Конец месяца (21-31 марта). В последней декаде женщин-Скорпионов ожидает множество встреч с друзьями. Все чаще дамы будут предаваться ностальгическим воспоминаниям. Такое настроение положительно скажется на личностях, тесно связанных с творческими профессиями.

Самыми благоприятными днями для женщин-Скорпионов станут 8, 16, 20, 25 и 30 марта. Удача будет на их стороне, и любые начинания окажутся успешными. Астрологи рекомендуют назначать на эти даты самые важные дела, проводить встречи с деловыми партнерами и плановые медицинские операции.

Наиболее неблагоприятными днями месяца окажутся 10, 14, 18 и 27 марта. Крайне нежелательно в такие моменты совершать крупные покупки, приобретать недвижимость и менять валюту. Вероятность переплатить увеличивается многократно. Женщины-Скорпионы не смогут адекватно оценить риски.

Любовный гороскоп

В приоритете у замужних дам будут домашние хлопоты и решение финансовых проблем. Налаживать комфортную атмосферу в доме следует всей семьей. Совместные занятия не только проходят веселее, но и укрепляют отношения. Главное, сохранять спокойствие и не срываться на близких, иначе это приведет к противоположному результату.

Любовный гороскоп на март 2023 года говорит, что свободным женщинам-Скорпионам вряд ли удастся создать серьезные отношения, но после второй декады произойдут резкие перемены. Одинокие девушки познакомятся с интересным человеком. Существует большая вероятность завязать роман, который в скором будущем перерастет в крепкий союз. Для тех, кто планирует выйти замуж, март станет благоприятным месяцем. Бракосочетание в этом месяце принесет счастье в будущую семью.

Календарь здоровья

В начале весны 2023 года Марс будет в сильной позиции, что положительно скажется на здоровье. Женщины-Скорпионы будут отличаться сильной волей и позитивным настроем. Возможно, представительниц данного знака зодиака потянет на приключения. Они могут увлечься экстремальными видами отдыха, что приведет к травмам и опасным ситуациям для здоровья.

Астрологи советуют держать под контролем свои эмоции, особенно при знакомстве с новыми людьми. Высокая активность дам может испугать потенциального партнера, и они решат найти более спокойную спутницу жизни. Физическая активность будет доставлять большое удовольствие, поэтому чаще занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе и наслаждайтесь весенним настроением.

Финансовый прогноз

В первой половине месяца работы значительно прибавится, и это позитивно скажется на заработке. Однако нужно помнить, что возможности человеческого организма не безграничны. Нельзя забывать об отдыхе и собственных потребностях. Жизнь не ограничивается только работой. Владельцам бизнеса и руководителям предприятий предстоит много ездить и проводить деловые встречи. Откроются большие возможности для налаживания связей с иностранными партнерами.

Высокая активность представительниц водного знака позитивно отразится на доходах. Финансовый гороскоп на март 2023 года утверждает, что женщины-Скорпионы будут материально обеспечены, если не будут лениться и начнут больше времени уделять работе. В вопросах, касающихся денег, важно предпринимать только обдуманные решения. Под действием эмоций дамы могут решиться на риск и вложить финансы в сомнительный проект. Это может привести к потере средств.

Гороскоп от известных астрологов

Известные астрологи подготовили точные прогнозы на март 2023 года. Эксперты рассказывают, в каких ситуациях могут оказаться женщины-Скорпионы и чего стоит опасаться.

Павел Глоба

Месяц окажется насыщенным различными активностями. Гороскоп от Павла Глобы предупреждает представительниц водного знака о том, что им предстоит решать множество вопросов профессионального и личного характера. В таких условиях будет очень тяжело избежать задержек и проблем, связанных с этим. Важно не терять самообладания и доводить начатые проекты до конца.

Семейные отношения будут складываться непросто. Попытки решить вопросы мирно окажутся неудачными. Если дамы захотят решать проблемы мирно, то следует готовиться к большим уступкам.

Тамара Глоба

Начало месяца пройдет в бытовых и семейных заботах. Рабочие вопросы отойдут на второй план, что не лучшим образом скажется на продуктивности. Не исключено, что некоторые проекты придется отложить или вовсе отменить.

Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует женщинам-Скорпионам внимательно изучить, куда расходуются деньги. Вероятно, дамы тратят деньги на ненужные вещи, и это не позволяет им достичь материального благополучия.

Василиса Володина

Особое опасение в этом месяце вызывает здоровье представительниц водного знака. Даже небольшое ухудшение самочувствия может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует оперативно реагировать на изменения в работе организма и обращаться за консультацией к лечащему врачу при необходимости.

В профессиональной и личной сфере существенных изменений не произойдет. Астролог рекомендует сосредоточиться на самых значимых задачах, игнорируя второстепенные проблемы.

Подведем итог

Гороскоп на март 2023 года указывает на то, какие события произойдут в жизни женщин-Скорпионов. Рекомендации астрологов помогут избежать большинства проблем и свести возможные риски к минимуму.