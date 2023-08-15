Гороскоп для женщины-Тельца на март 2023 года

Начало весны – период активных перемен во всех сферах. Гороскоп на март 2023 года для женщин-Тельцов подсказывает, какие изменения произойдут в жизни представительниц данного знака зодиака.

Основные события для Тельцов в марте

Первый месяц весны 2023 года Солнце проведет в 11-м доме гороскопа Тельцов. Данное поле отвечает за умение находить друзей и единомышленников, а также выстраивать отношения с окружающими людьми. Солнце в сильной позиции обещает женщинам-Тельцам много времени, проведенного в хорошей и приятной компании.

Трудовые успехи также будут напрямую связаны с умением работать в команде. Возможно даже удастся возглавить проект. Развитые лидерские качества окажутся очень уместными в данной ситуации. Тем, кто привык делать работу в одиночку и рассчитывать исключительно на собственные силы, удастся достигнуть менее значимых результатов.

О том, что ждет женщину-Тельца в марте 2023 года, детально расскажет гороскоп по декадам:

Начало месяца (1-10 марта) . Начало весны располагает к общению, однако с незнакомцами стоит сохранять осторожность. Они могут воспользоваться слабыми сторонами женщин-Тельцов в своих интересах. Также не стоит распространять слухи и делиться сплетнями, такими действиями можно превратить единомышленников в заклятых врагов.

. Начало весны располагает к общению, однако с незнакомцами стоит сохранять осторожность. Они могут воспользоваться слабыми сторонами женщин-Тельцов в своих интересах. Также не стоит распространять слухи и делиться сплетнями, такими действиями можно превратить единомышленников в заклятых врагов. Середина месяца (11-20 марта) . Во второй декаде следует внимательно отнестись к своему состоянию, особенно эмоциональному. Необоснованная критика и придирчивое отношение к себе негативно сказываются на самооценке. Дамам следует полюбить себя и искоренять комплексы. В этом помогут романтические встречи и новые отношения.

. Во второй декаде следует внимательно отнестись к своему состоянию, особенно эмоциональному. Необоснованная критика и придирчивое отношение к себе негативно сказываются на самооценке. Дамам следует полюбить себя и искоренять комплексы. В этом помогут романтические встречи и новые отношения. Конец месяца (21-31 марта). В третьей декаде астрологи обещают приток космической энергетики, которая обострит интуицию представительниц данного знака. Чтобы добиться высоких результатов в делах и проявить свои сильные качества, стоит чаще прислушиваться к внутреннему голосу. Принимая сложные решения, необходимо тщательно оценивать возможные риски.

Наиболее благоприятными днями месяца для женщин-Тельцов станут 6, 11, 16, 25 и 29 марта. Это идеальное время для старта новых проектов, принятия судьбоносных решений и проведения важных встреч. Любые начинания будут успешными, если их назначать на это время.

Осторожность необходима в неблагоприятные дни: 9, 18, 27 и 31 марта. В такие моменты положение звезд указывает на неудачи и негатив в жизни женщин-Тельцов. Принимать решения и совершать какие-либо поступки нужно с особой осторожностью. Действия, имеющие отношение к финансам и здоровью, крайне нежелательны.

Любовный гороскоп

В начале весны 2023 года Венера будет в слабой позиции. Любовный гороскоп на март 2023 года утверждает, что личная жизнь женщин-Тельцов вряд ли будет яркой и насыщенной. Однако и негативных моментов будет немного. Это удачный период для дам, которые успели обзавестись семьей. Спокойный жизненный этап позволит привести в порядок домашние дела и создать приятную атмосферу.

Для свободных представительниц знака Земли события будут менее благоприятными. Девушки, которые только находятся в поисках любви, вряд ли смогут ее найти в марте 2023 году. Месяц неблагоприятный для романтических свиданий, а попытки завязать отношения приведут к разочарованиям. Астрологи рекомендуют дамам сосредоточить внимание на других сферах деятельности.

Календарь здоровья

В марте 2023 года Марс будет в сильной позиции по отношению к женщинам-Тельцам. Это значит, что дамам пассивный отдых противопоказан. Необходимо сохранять высокую подвижность, чтобы сохранить позитивный настрой и бодрость духа. Лишь в редкие дни возможно ухудшение самочувствия. В таких ситуациях важно правильно определить причину. На фоне усталости и эмоционального истощения могут обостряться хронические недуги. Будет не лишним посетить лечащего врача и пройти полное медицинское обследование.

Помимо сохранения высокой физической активности, стоит также пересмотреть свой рацион питания. Не помещает небольшая диета, но без больших экспериментов с похудением. Нужно использовать только проверенными методиками. При наличии вредных привычек следует сосредоточиться на борьбе с ними. Они крайне негативно влияют на самочувствие.

Финансовый прогноз

В трудовой сфере женщин-Тельцов ожидают ощутимые успехи, особенно если они работают в команде. В кругу коллег дамы будут чувствовать себя более уверенными и способными достигать поставленных целей. Если представится такая возможность, можно попробовать себя в роли руководителя проекта. Владельцам бизнеса, которые привыкли работать в одиночестве, стоит заняться поиском деловых партнеров или расширить базу клиентов. Чем больше будет общения и деловых контактов в этом месяце, тем выше эффективность любых действий.

Финансовый гороскоп на март 2023 года сулит женщинам-Тельцам небольшое улучшение материального положения, но кардинальных изменений не произойдет. Впрочем, и серьезных трат в этом месяце не ожидается, поэтому баланс сохранится. Разумная экономия будет уместна в любых ситуациях. Не стоит тратить деньги на бесполезные вещи, но и отказывать себе в необходимых предметах тоже будет плохой идеей.

Гороскоп от известных астрологов

Известные отечественные астрологи уже составили самые точные прогнозы на начало весны 2023 года. Предлагаем узнать, о каких событиях предупреждают эксперты.

Павел Глоба

Март 2023 года окажется месяцем возможностей и сложных испытаний. Преодолеть многие трудности окажется непросто, но это даст бесценный опыт для дальнейших жизненных ситуаций. Прогноз от Павла Глобы утверждает, что многим дамам захочется бросить все и «плыть по течению». Очень важно не поддаваться таким желаниям, ведь такое «течение» точно не принесет в желаемое место.

Женщинам-Тельцам нужно обратить внимание на отношения с окружающими. Необходимо выяснить, кто является другом и единомышленником, а кто – нет. Возможно, некоторые отношения уже давно себя исчерпали.

Тамара Глоба

Согласно гороскопу от Тамары Глобы, представительниц земного знака ждут большие успехи в делах, связанных с деньгами. Они могут получить дополнительную прибыль, но тратить ее бездумно не стоит. Лучше укрепить свою финансовую «подушку» или вложить средства в перспективный проект.

Успехи также будут и в карьере, особенно у дам, занимающих руководящие посты или развивающих собственный бизнес. А вот в личной жизни благоприятных перемен не произойдет. Напротив, женщин-Тельцов ожидают скандалы в делах, касающихся семьи и отношений. Будучи излишне эмоциональными, представительницы данного знака зодиака могут совершить необдуманные поступки, за которые потом будет стыдно.

Василиса Володина

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Согласно гороскопу от Василисы Володиной, в начале месяца у женщин-Тельцов ожидаются большие успехи в карьере. Но благоприятный период продлится недолго. Уже к третьей декаде положение вернется к привычному уровню. Астролог рекомендует уделить максимум времени и сил, чтобы реализовать свои идеи за этот короткий промежуток времени.

В течение всего месяца представительницы знака Телец будут на энергетическом подъеме. Такой настрой поможет выполнить все дела. В личной жизни свободных девушек возможны перемены. Звезды обещают им встречу с интересным человеком, но дальнейшее развитие зависит только от них самих.

Подведем итог

Гороскоп на март 2023 года обещает женщинам-Тельцам довольно благоприятный месяц. Представительницы данного знака зодиака реализуют большинство своих идей, если смогут правильно расставить приоритеты и распределить силы.