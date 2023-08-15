Гороскоп на июль 2022 года для женщины-Водолея

Согласно гороскопу на июль 2022 года, женщины-Водолеи получат возможности для самореализации в любой сфере деятельности. Позитивный настрой, стремление добиваться своих целей и благосклонное отношение к окружающим привлекут множество единомышленников.

Основные события июля

В 2022 году Водолеи, как и другие представители знаков зодиака, будут находиться под покровительством Водяного Тигра. Это животное обладает непредсказуемым характером, может нарушить все планы на месяц. Астрологи утверждают: нельзя расслабляться, всегда держите под контролем ситуацию, подготавливайте альтернативные варианты.

В июле 2022 года Солнце будет гостить в 6-м доме гороскопа. Такой транзит отразится на деловых качествах Водолеев: они станут более сдержанными и требовательными как к окружающим, так и к себе. На работе дамы станут перфекционистками, будут выполнять любые задачи на «отлично». Стрессовые ситуации сильно отразятся на здоровье. Представительницы воздушного знака ощутят себя уставшими, появится апатия.

Подробно о том, что ждет женщину Водолей в июле 2022 года, рассказывает астрологический прогноз по декадам:

Первая декада (1-10 июля) . Период домашнего уюта. Дамам стоит заняться своим домом. Благоприятный эффект окажут не только прямые действия (уборка, ремонт, перестановка мебели), но и создание комфортной атмосферы для проживания. Необходимо поскорее решить все конфликты и недосказанности, наладить отношения с ближайшими родственниками.

. Период домашнего уюта. Дамам стоит заняться своим домом. Благоприятный эффект окажут не только прямые действия (уборка, ремонт, перестановка мебели), но и создание комфортной атмосферы для проживания. Необходимо поскорее решить все конфликты и недосказанности, наладить отношения с ближайшими родственниками. Вторая декада (11-20 июля) . Период финансов. Водолеи будут искать способы, как бы заработать побольше денег. И это им удастся. Помимо основной деятельности, дамы будут браться за дополнительную работу, что существенно укрепит семейный бюджет. Особенно успешными в середине месяца будут владельцы бизнеса и сотрудники на руководящих постах.

. Период финансов. Водолеи будут искать способы, как бы заработать побольше денег. И это им удастся. Помимо основной деятельности, дамы будут браться за дополнительную работу, что существенно укрепит семейный бюджет. Особенно успешными в середине месяца будут владельцы бизнеса и сотрудники на руководящих постах. Третья декада (21-31 июля). Период семейного счастья. Конец июля будет благоприятным, чтобы устроить свою личную жизнь. На эту декаду можно планировать бракосочетания, заводить романы.

Чтобы достичь максимального результата в делах, получить дополнительную прибыль от сделок и хороший результат от операций, важно назначать их на удачное для этого время. Благоприятными днями для Водолеев станут 10, 12, 25 и 28 июля. Успех будет сопутствовать во всех начинаниях, можно браться за работу любой сложности. Осторожность потребуется в неблагоприятные дни: 8, 13 и 20 июля. Стоит отложить принятие решений на потом.

Гороскоп от известных астрологов на июль 2022 года дает точный прогноз для женщин-Водолеев. Он сообщает о главных переменах в любовной сфере, карьере, а также проблемах с самочувствием.

Любовный гороскоп

Июль будет хорошим месяцем для семейных пар и дам, которые состоят в отношениях, но не оформили их официально. Под влиянием Венеры, представительницы воздушного знака легко решат имеющиеся конфликты в семье, создадут благоприятную атмосферу, наладят нормальное общение с родственниками.

Свободные Водолеи будут привлекать людей, противоположных себе по характеру и эмоциональной активности. Находясь под впечатлением от неординарных избранников, необходимо сохранять осторожность. Лучше избегать инфантильных непорядочных личностей, а также тех, кто не имеет цели в жизни.

Любовный гороскоп на июль 2022 года указывает на то, что для женщин-Водолеев подходящими кандидатами станут представители огненных созвездий – Овны, Львы и Стрельцы. Романов с Тельцами и Скорпионами лучше избегать.

Календарь здоровья

Сфера здоровья Водолеев в июле находится под охраной стихий Огня и Воздуха. Астрологический прогноз рекомендует меньше времени проводить в закрытых помещениях, чаще бывать на воздухе, но вдали от больших групп людей. Восстановить энергию помогут нетрадиционные методы – массажи, ароматерапия, медитация и духовные практики.

В июле будут уязвимыми органы дыхания. Большие проблемы со здоровьем ожидаются у аллергиков и астматиков. Астрологи рекомендуют им посетить своего лечащего врача. Медицинский специалист на основе обследования назначит правильный курс лечения и подскажет, как легче перенести неприятные симптомы.

Финансовый прогноз

Успехи в делах будут напрямую зависеть от деловых качеств Водолеев. Первая декада месяца будет удачной для старта проектов, открытия бизнеса и решения сложных заданий. Умение общаться с коллегами сыграет решающую роль в достижении успеха.

Гороскоп на июль 2022 сообщает, что женщин-Водолеев ожидает финансовый успех. Во второй декаде дамы найдут способ получить дополнительные средства. Это поможет закрыть старые долги, сделать долгожданную покупку или подготовить финансовую подушку на ближайшее время.

Гороскоп от известных астрологов

Самый точный прогноз от знаменитых астрологов указывает на наиболее значимые события в жизни дам. Узнайте, о чем они предупреждают.

Павел Глоба

Водолеев ждут приятные сюрпризы. Они могут осуществить свои мечты и воплотить в реальность всё задуманное. Это в первую очередь касается карьеры. Однако гороскоп от Павла Глобы предупреждает, что воплотить удастся только реалистические планы. Также астролог советует найти баланс между работой и отдыхом. Это поможет быстро восстанавливать силы.

В отношениях с партнером Водолеям нужно мягко отстаивать свои интересы. Это нужно сделать так, чтобы не задеть самолюбие своей второй половинки, но и не идти постоянно на уступки. В отношениях важна взаимная выгода обеих сторон.

Тамара Глоба

Июль будет непростым месяцем, но поможет выработать стратегию на оставшийся год. В первую декаду, согласно предсказаниям от Тамары Глобы, Водолеев ожидает встреча с прошлым. Вероятно, чт-то сильно повлияет на жизнь представительниц воздушного знака. В такой ситуации важно помнить, что нельзя возвращаться туда, где плохо. И в целом, воскрешение давно угасших чувств – не самая лучшая идея.

Из-за регулярных переживаний здоровье дам может пошатнуться. Нужно присмотреться к своему организму. Возможно, он пытается оповестить о серьезной болезни. Особенно внимательными нужно быть дамам, страдающим варикозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушением обмена веществ.

Василиса Володина

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Гороскоп от Василисы Володиной сулит существенные перемены в любовных делах. Свободным Водолеям посчастливится встретить свою вторую половинку. С этим человеком удастся построить крепкие отношения. Тем, кто уже связал себя узами брака, астролог советует проводить больше времени с супругом. Именно он окажет наибольшую поддержку в самых сложных ситуациях.

Июль – не самое благоприятное время для крупных трат и займов. В ближайшем будущем это приведет к большим финансовым трудностям. В части здоровья Водолеев ожидают проблемы с позвоночником и ногами, поэтому физические нагрузки стоит ограничить до минимально необходимого уровня.

Подведем итог

Гороскоп на июль 2022 года сулит женщинам-Водолеям спокойный и успешный месяц. В жизни представительниц данного созвездия могут произойти непредвиденные события, но рекомендации астрологов помогут избежать неприятных последствий.