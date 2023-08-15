Гороскоп на декабрь 2022 года для женщины-Лев

Гороскоп на ноябрь 2022 года для женщин-Львов указывает на главные события этого периода. Точные прогнозы помогают подготовиться к испытаниям, которые приготовила судьба в последнем месяце года.

Основные события для Львов в ноябре

В конце 2022 года Солнце перейдет в 5-й дом гороскопа. Астрологи, опираясь на свои исследования, характеризуют данный сектор как поле творчества, любви и детей. Транзит мощного небесного тела проявляет скрытые таланты Львов. Это касается не только искусства, но и применяемых подходов на своей основной работе. Дамы могут воспользоваться нестандартными методиками для получения более высоких результатов. Также внимание представительниц огненного знака окажется сфокусированным на развлечениях, любимых занятиях и детях.

Под влиянием Солнца наибольших успехов достигнут личности, чья карьера связана со сценой, публичными выступлениями и спортом. Причем, оказаться в новой роли смогут дамы, которые ранее и не планировали становиться публичными лицами, но в декабре 2022 года желание продемонстрировать свои таланты окажется сильнее скромности.

Астрологический прогноз указывает, что ждет женщину-Лев в ноябре 2022 года по декадам:

Первая декада (1-10 декабря) . Начало месяца окажется очень удачным в финансовом плане. Астрологи утверждают, что денежная энергетика существенно возрастет. Активное использование финансов поможет направить энергетические потоки в правильном направлении. Чем больше денег использовано в этот период, тем выше и лучше будут результаты.

. Начало месяца окажется очень удачным в финансовом плане. Астрологи утверждают, что денежная энергетика существенно возрастет. Активное использование финансов поможет направить энергетические потоки в правильном направлении. Чем больше денег использовано в этот период, тем выше и лучше будут результаты. Вторая декада (11-20 декабря) . Благоприятный этап в жизни Львов, которые состоят в незарегистрированных отношениях. Женщин ожидает смена семейного положения. Астрологи уверяют, что поход в ЗАГС не за горами, но это произойдет только в том случае, если сами дамы желают этого. Также этот период подходит для того, чтобы безболезненно разорвать изжившие себя отношения.

. Благоприятный этап в жизни Львов, которые состоят в незарегистрированных отношениях. Женщин ожидает смена семейного положения. Астрологи уверяют, что поход в ЗАГС не за горами, но это произойдет только в том случае, если сами дамы желают этого. Также этот период подходит для того, чтобы безболезненно разорвать изжившие себя отношения. Третья декада (21-31 декабря). Опасный для здоровья период. Космическая подпитка существенно ослабнет. Это негативно скажется на трудоспособности и самочувствии женщин-Львов. Ослабленная иммунная система не сможет противостоять сезонным недугам, и дамы рискуют провести праздники на больничной койке.

Самыми благоприятными днями, согласно прогнозам от известных астрологов, станут 1, 3, 9, 11 и 15 декабря. Положение звезд сигнализирует о больших успехах на работе и при решении бытовых вопросов. Следует назначать самые важные задачи на эти даты, чтобы получить максимальный эффект от своих действий.

Неблагоприятными днями месяца окажутся 22, 23 и 26 декабря. С большой вероятностью женщины-Львы не смогут решить серьезные задачи, назначенные на эти даты. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется заранее перенести все важные события на другое время, а неблагоприятные дни оставить свободными.

Любовный гороскоп

Конец года станет ярким событием для женщин-Львов. Их ждет масса приятных эмоций. В преддверии праздников замужним дамам стоит больше времени проводить рядом с супругом и детьми. Совместные мероприятия укрепят семейные связи, а также помогут вернуть в повседневную жизнь спокойствие и оптимизм.

Свободным женщинам-Львам любовный гороскоп обещает несколько интересных встреч на ноябрь 2022 года. Девушкам следует быть осторожными со своими потенциальными партнерами. Астрологи предупреждают об опасности связаться с неблагонадежным человеком, который не настроен на серьезные отношения.

Календарь здоровья

В первой половине месяца Марс находится в сильной позиции. Небесный покровитель укрепит здоровье, наделит достаточным количеством энергии. Женщины-Львы будут чувствовать себя уверенными, способными свернуть горы для достижения своих целей. Чтобы сохранить прекрасное самочувствие дольше, не забывайте о профилактических мерах в зимний период, избегайте переохлаждения, внимательно следите за симптомами.

Во второй половине декабря 2022 года Марс перейдет в следующий сектор, и это не лучшим образом отразится на здоровье. Уже в третьей декаде Львы ощутят упадок сил, апатию и нежелание что-либо делать. В некоторых случаях возможны вспышки агрессии: женщины будут выпускать эмоции на близких, коллег и даже руководстве. Астрологи рекомендуют даже в сложных ситуациях держать себя в руках, чтобы не совершить поступки, о которых придется пожалеть.

Финансовый прогноз

Пятый дом гороскопа – сектор развлечений, любви и детей. По этой причине Львам будет тяжело сосредоточиться на продуктивной деятельности: дамы будут уделять больше времени семье. Особенно успешными будут задачи, требующие большой активности, частых переговоров и коллективной деятельности. Владельцам бизнеса нужно внимательно отнестись к налоговым документам. Астрологи предупреждают о возможных ошибках, которые принесут больше расходы и штрафы от фискальных органов.

Финансовый гороскоп на ноябрь 2022 года подсказывает, что для женщин-Львов этот период окажется удачным. Начало месяца пройдет под покровительством звезд. Деньги можно и нужно тратить, но только лишь свободную часть. Большой оборот финансов активизирует денежные потоки, что в свою очередь обернется крупой прибылью в ближайшем будущем.

Гороскоп от известных астрологов

Многим хочется заглянуть в будущее, чтобы заранее подготовиться к самым важным событиям. Точные прогнозы от известных астрологов дают такую возможность. Узнайте, какие испытания приготовили звезды в декабре 2022 года.

Павел Глоба

Первая половина месяца станет удачной для трудоголиков. Руководство оценит усилия целеустремленных Львов и поощрит внеочередной премией или повышением зарплаты. Возможны и интересные предложения со стороны конкурентов. Согласно гороскопу от Павла Глобы, звезды не предвещают проблем, связанных со сменой места работы.

Зато осторожность потребуется при общении с новыми знакомыми. Астролог предупреждает о завистниках и недоброжелателях в кругу общения. Дамам не стоит лишний раз делиться планами и переживаниями с малознакомыми людьми.

Тамара Глоба

Эксперт рекомендует дамам посвятить начало месяца уходу за своей внешностью и здоровьем. Не забывайте о профилактических мерах в холодное время года, занимайтесь активными видами спорта и составьте правильный рацион питания. Всё это окажет огромную поддержку организму.

Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует провести последние недели месяца со своими родными, близкими и друзьями. Хорошая компания поможет восстановиться после чрезвычайно утомительного периода.

Василиса Володина

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Декабрь принесет множество перемен в эмоциональном плане. Такого количества потрясений представительницы огненного знака не испытывали на протяжении всего года. При этом многие перемены окажутся благоприятными и принесут позитивные эмоции. Однако и негатива избежать не удастся.

Гороскоп от Василисы Володиной советует Львам проанализировать прошедший год, определить ошибки и сделать соответствующие выводы. Возможно, настало время что-то изменить в своей жизни. И как только станет понятно, где проблема, появится план действий дальше.

Подведем итог

Согласно гороскопу на ноябрь 2022 года, женщин-Львов ждет достаточно спокойный месяц. Благоприятное течение дел поможет решить все проблемы, изучить ошибки и составить план действий на следующий период.