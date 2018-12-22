Правдивый гороскоп на 2019 год для женщины-скорпион

Хозяйкой грядущего Нового года станет Желтая Свинья, которая предрекает женщинам-Скорпионам небывалый успех в деловой сфере: заключение новых сделок и контрактов, значимые встречи, а также судьбоносные знакомства. Однако гороскоп на 2019 год предупреждает Скорпиона женщину и о том, что от них тоже требуются усилия для реализации и осуществления всех удачно подвернувшихся возможностей.

Большинство представительниц Водного знака буквально ощутят всплеск энергии и жизненной силы, почувствуют небывалое желание двигаться вперед, к новым, благородным целям и свершениям!

Общие тенденции для женщин Скорпионов на 2019 год

Характер всех представителей знаков зодиака полностью зависит от декады рождения. Скорпионы не являются исключением: на представительниц Водной стихии воздействуют абсолютно разные планетарные аспекты, которые приводят к неожиданным поступкам и становятся отражением эмоционального состояния:

Ранние женщины-Скорпионы (24.10-03.11) наделены сверх амбициозностью, властолюбивы, очень хитры и прагматичны, но в то же время могут быть ранимы и уязвимы. Дела, начавшиеся в начале 2019 года, имеют шанс довольно надолго затянуться, если вообще плавно не перетечь в 2020. Вот почему не стоит начинать в это время новые проекты, постарайтесь уделить внимание старым задачам и завершить их хотя бы за зиму. Дальше уже можно будет покорять новые вершины и рваться в бой, только составьте перед этим четкий план и список дел, чтобы не упустить ничего важного. Промежуточные женщины-Скорпионы (03.11-12.11) – прирожденные почитатели и ценители искусства по обыкновению увлекающиеся творчеством и наделенные восхитительным эстетическим вкусом. Как правило, требуют от окружающих абсолютной независимости, однако, способны полностью отдаваться чувствам, сильно любить и строить долгосрочные отношения. В начале 2019 года и в семье, и на работе будет присутствовать легкая напряженность и нервозность, только не стоит погружаться в это состояние. Попробуйте сохранить оптимизм и жизнерадостность. Все невзгоды пройдут, а отношения останутся такими же крепкими и теплыми, как были раньше. Постарайтесь идти на компромисс: ведь это самый верный путь на пути к разрешению разногласий и недопонимания. Сила не тот метод, который требуется использовать в данном случае. Поздние представительницы женщин-Скорпионов (13.11-22.11) таинственные и сконцентрированные на своем внутреннем мире, любящие риск натуры. В середине приближающего года ваши слова могут сильно ранить собеседника, что станет причиной ссор с близкими людьми. Кто-то сможет затаить обиду или же отомстить в самый неожиданный момент, некоторые уйдут из вашей жизни навсегда. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность в любых ситуациях, чтобы никого не задеть случайным образом.

Перед тем как высказать собственное мнение или раскритиковать человека, тщательно подумайте, а лучше – сосчитайте до десяти. За это время вы сможете успокоиться и принять верное решение.

Гороскоп на 2019 год Скорпионам женщинам от Павла Глобы предрекает им динамичный, насыщенный событиями и переполненный эмоциями год. Первое полугодие уйдет на разрешение прошлогодних проблем, плавно перетекших в нынешний период. Вторая же половина года поможет мобилизовать все имеющиеся вокруг ресурсы: удача будет идти с вами рука об руку во всех делах и начинаниях. Знаменитый астролог настоятельно рекомендует девушкам-Скорпионам, нашедшим вторую половину, перенести свадьбу на один год.

Гороскоп на 2019 год для женщины – Скорпиона помесячно

Умные и очень проницательные девушки Скорпионы предпочитают действовать по предварительно подготовленному плану, ведь, таким образом, у них лучше получается выстраивать стратегии собственного поведения, тщательно продумывая все вероятные варианты развития событий и их исходы.

Гороскоп женщин Скорпионов на 2019 год содержит точный и подробный прогноз профессиональных астрологов на каждый месяц предстоящего года.

Январь

Не бросайтесь в омут прямо с головой: начало года должно стать плавным, размеренным и достаточно спокойным. Не рекомендуется браться за несколько дел в одно и то же время – пожалейте свои физические и моральные силы, направив их в наиболее важное русло.

Февраль

Последний месяц зимы звезды советуют провести в семейном кругу, ведь никто иной как самые близкие и родные люди, не сможет по достоинству оценить смелые поступки и идеи, дать одобрение интересным задумкам и развитию идей. Прислушайтесь к советам старших мудрых родственников, опыт которых сможет удержать от совершения аналогичных ошибок и удержать от принятия неверных решений.

Март

Начало весны станет олицетворением новых планов, авантюр и приключений. Вероятны новые знакомства благодаря детям. Часть идей потребует расходов денежных средств, поэтому стоит рационально распоряжаться финансами.

Апрель

В середине весны Скорпионов ждут разочарования и возможный кризис в отношениях: может возникнуть недопонимание, ставшее причиной ссор и размолвок.

Однако не стоит принимать скоропалительных решений и делать поспешные выводы, ведь уже к началу лета в семье воцарится атмосфера полного взаимопонимания, любви, теплоты и гармонии.

Май

В мае следует заняться своим здоровьем: пройдите полное обследование, а, узнав результаты, четко следуйте наставлениям врачей, так как вам понадобится помощь для того, чтобы восстановить силы и иммунитет.

Июнь

Начало лета пробудит в Скорпионах желание полностью отдаться работе: результатом может стать повышение в должности или весомое денежное вознаграждение за достойный и упорный труд.

Июль

Июль – месяц, когда представительницы Водной стихии будут разрываться между выполнением служебных задач и разрешением семейных вопросов. Отдайте предпочтение семье и домашнему очагу и решите накопившиеся вопросы.

Август

В августе стоит подумать об отпуске: совершите незабываемую поездку в теплые страны или путешествуйте на машине вместе с семьей. Любой план сложится удачно и будет продуктивным: вы сможете расслабиться, забыть о работе и провести время с семьей.

Присутствует высокий шанс приобрести билет по сниженной цене или горящую туристическую путевку, главное – непрерывно следить за изменениями на рынке и мониторить выгодные предложения.

Сентябрь

Скорпионы – отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь своим родным и близким друзьям. Именно это им и необходимо будет сделать в первый осенний месяц. Присутствует вероятность, что кто-то обратится к вам с просьбой одолжить некоторую сумму денежных средств.

Октябрь

Октября – время переоценки жизненных ценностей: все ненужное и лишнее сможет отойти на второй план, постарайтесь все свое внимание уделить детям.

Ноябрь

В конце осени в Скорпионах проснется небывалая работоспособность, которая сможет принести удачу в сфере финансов. Возможно, произойдет повышение заработной платы или премирование.

Декабрь

Вспыльчивым и страстным представительницам Водного знака необходимо придержать свой пыл и эмоции. Постарайтесь уйти в сторону от возможных провокаций.

Финансовый гороскоп

Финансовый гороскоп на 2019 год по знакам зодиака женщины Скорпиона говорит о том, что весь приближающийся год им будет сопутствовать удача и везение. Постарайтесь не упускать предоставленные фортуной шансы, проявляя решительность и смелость. В некоторых ситуациях придется побороться за свое место с соперниками в нелегкой борьбе.

Представительницы Водной стихии могут столкнуться с ложью, интригами и предательством, направленными в их сторону.

Пройти через все трудности Скорпионам поможет мудрость, терпение и спокойствие, а также контроль собственных эмоций. Непрекращающееся желание взорваться будет сопровождать их на протяжении долгого времени, однако, требуется постараться сохранить холодный ум, так как лишь он сможет привести к желаемой победе.

Совет! Не принимайте поспешных решений и не делайте скоропалительных выводов. Тщательно продумывайте все варианты и только потом определяйтесь с верным.

Любовный гороскоп

Любовный гороскоп женщины Скорпиона на 2019 год заключает в себе точные прогнозы знаменитых астрологов. В приближающийся год Свиньи представительницами Водной стихии овладеют эмоции и чувства, что отразится на всех оставшихся жизненных сферах. Встанет тяжелый выбор между отношениями и работой – постарайтесь тщательно подумать, найти компромисс, обрести гармонию и баланс. По своей натуре Скорпионы зачастую бывают скромны в выражении собственных чувств, поэтому они стараются сохранять все эмоции внутри себя.

Однако зачастую это становится причиной выброса наколенных чувств и агрессии на близких людей. Во избежание подобной ситуации требуется научиться четко разделять рабочие и семейные отношения, чтобы грамотно сбалансировать собственные эмоции, научившись ими управлять.

Любовный гороскоп на 2019 год женщины Скорпиона призывает семейные пары освежить свои чувства: попробуйте чаще проводить время друг с другом, ходить на свидания, оказывать знаки внимания, и тогда вы вновь ощутите всю прелесть влюбленности. Помешать этому может лишь чрезмерная загруженность на работе. Скорпионы очень ответственно подходят к своей карьере, считая, что они должны самореализоваться в жизни и чего-то добиться. Для того чтобы уйти от конфликтов и ссор внутри семьи, необходимо время от времени постараться отодвигать работу на второй план и полностью посвящать себя родным и близких людям.

У одиноких Скорпионов возникнет возможность завести новое судьбоносное знакомство, которое может стать истоком новых отношений. Харизма и необыкновенное обаяние – вот что будет привлекать внимание противоположного пола. Главное – вовремя остановить свой выбор на правильной и подходящей кандидатуре.

Гороскоп здоровья

Гороскоп здоровья женщин Скорпионов на 2019 год по месяцам говорит о проблемном самочувствии и о том, что не стоит ни в коем случае пренебрегать им. Весна и лето – наиболее сложные периоды, в которые могут проявиться давние заболевание. Несмотря на все это, ключевым фактором и источником заболеваний станет не что иной как стресс. Вот почему вам стоит избегать излишних переработок, переутомления и напряжения. Ведь следствием этого может стать ослабленный иммунитет и недомогания.

Постарайтесь не забывать о походах в зал, прогулках и правильном питании: отдавайте предпочтение овощам и фруктам, а также продуктам, насыщенным клетчаткой и другими витаминами. В осеннее время можно будет задуматься об отпуске, так как на работе наступит не самый напряженный период.

Гороскоп для женщин Скорпионов по Китайскому календарю

Скорпион-крыса

Крысам звезды пророчат финансовое благополучие и фортуну в профессиональной сфере, однако, не сразу, а постепенно. Начало года охарактеризуется чередой конфликтных ситуаций и форс-мажоров, придется сильно поднапрячься, чтобы от них избавиться. Весна станет символом спокойствия и стабилизации в делах. Апрель и май – самое подходящее время для поиска второй половины.

Лето же сможет подарить полезные знакомства, положительно повлиявшие на профессиональный статус в долгосрочной перспективе. Существует вероятность, что осенью вы отправитесь в путешествие, о котором очень давно мечтали.

Скорпион-Бык

Заботливая хозяйка года подготовила Скорпионам-Быкам огромное количество приятных неожиданностей и сюрпризов: приподнятое настроение сохранится буквально на протяжении целого года. Внутренняя гармония способна сделать вас интереснее и привлекательнее в глазах окружающих. Стоит ждать приглашения на различные вечеринки и светские мероприятия, празднества и встречи с единомышленниками. Звезды напоминают вам о близких родственниках преклонного возраста, которых обязательно нужно позвать на совместный променад.

Карьеристы же смогут получить интересное предложение о работе заграницей, поэтому стоит заняться изучением иностранных языков.

Скорпион-Тигр

Для представительниц символа Тигра 2019 год станет временем внутренних перемен. Чем более тщательную работу над собой вы проведете, тем более радостными и продуктивными станут изменения, ворвавшиеся в вашу жизнь. Семейные Скорпионы могут ждать прибавления в семействе, а кто-то встретится с дальними родственниками.

Одинокие смогут обрести любовь, вот только произойдет это, если вы проявите искренность, серьезность и благоразумие.

Скорпион-Кролик

Скорпионы, родившиеся в год Кролика, станут любительницами судьбы в 2019 году, им остается лишь трудиться, не покладая рук и постараться воздержаться от бессмысленных трат. В финансовой сфере все ваши заслуги возымеют успех и будут вознаграждены по достоинству. В бизнесе начнется пора расцвета.

Дружба с близкими людьми станет более теплой, а родные сами потянутся навстречу. В деньгах, точно также, как и в поклонниках, недостатка не будет, однако не стоит зазнаваться, ведь хозяйка наступающего года этого не любит.

Скорпион-Дракон

Гороскоп на 2019 год женщины Скорпиона, родившейся в год Дракона, предвещает мирный и почти беспрецедентный год. Вы будете пребывать в жизнерадостном состоянии и быть доброжелательным, что позитивным образом повлияет на взаимоотношения с окружающими людьми. Одинокие Скорпионы смогут подумать об обустройстве личной жизни, а карьеристы и бизнесмены – завести полезные деловые знакомства. Семейным парам потребуется взять инициативу в свои руки. Возможна не очень приятная ситуация, которая будет связана с домочадцами или супругом, однако же, ваша мудрость и терпение помогут в разрешении семейных проблем и разногласий.

Скорпион-Змея

Гороскоп женщины Скорпиона на 2019, родившейся в год Змеи, сулит противоречивый период. Удача и радость будут сменяться неудачами и разочарованиями в течение всего 2019 года. Зато Свинья поспособствует увеличению ваших доходов. Некоторые представительницы водного знака смогут найти легкую, но при этом высокооплачиваемую подработку. Кто-то решится на приобретение недвижимого имущества, и покупка окажется очень выгодным и удачным вложением денежных средств.

При этом звезды призывают не забывать о близких и любимых людях, которые так сильно будут нуждаться в вашей поддержке.

Скорпион-Лошадь

Год Свинья для Лошадей-Скорпионов – перспективная пора, насыщенная всевозможными событиями. Вас ожидают командировки, встречи, личные поездки, не исключен переезд в другой город или даже страну. Хозяйка года предоставит вам немало возможностей, которые нужно постараться не упустить.

В любви и профессиональной сфере имеются все шансы для получения желаемого, главное – не сомневаться и грамотно расставлять приоритеты. Семейным Скорпионам рекомендуется заняться ремонтом, результат которого не заставит долго ждать.

Скорпион-Коза (Овца)

В грядущий год Скорпион-Коза будет блистать самоуверенностью и здоровым перфекционизмом в профессиональной сфере. События наступающего 2019 сложатся определенно в вашу пользу. Удача посодействует вас как на работе, так и в личной жизни, а также финансовых вопросах. Одинокие Скорпионы смогут окунуться в увлекательную жизнь, состоящую из свиданий и романтических встреч, а семейные представители смогут наслаждаться повышенным вниманием со стороны своей второй половины. Главное – не гневите добрую хозяйку года, а по-настоящему цените то, что имеете.

Скорпион-Обезьяна

Гороскоп сулит благоприятный год, вот только не забывайте сохранять благоразумие и сдержанность. Свободные Скорпионы будут пребывать в центре всеобщего внимания со стороны мужчин, одаривать подарками, оказывать знаки заинтересованности, приглашать на свидания, мероприятия.

Попробуйте сдерживать эмоции и лишний раз никому об этом не рассказывать: так вы сможете уйти от провокаций и зависти. Сфера бизнеса потребует риска и смелости, однако, не стоит рубить с плеча.

Скорпион-Петух

Гороскоп на 2019 год женщины Скорпиона, родившейся в год Петуха, говорит о том, что вы будете ощущать полное удовлетворение от собственной жизни и событий, происходящих в ней. Большинство представительниц этого знака смогут воплотить в жизнь давние задумки и реализовать мечты. Звезды рекомендуют не бояться экспериментов с имиджем: кардинальные перемены образа смогут поспособствовать обустройству личной жизни, а семейные

Скорпионы получат прилив сил и положительно заряженных внутренних метаморфоз. При этом трудиться будет нужно не покладая рук, следствием чего может стать перенапряжение, вот почему стоит оберегать свое здоровье.

Скорпион-Собака

Фаворитками грядущего года будут Собаки творческих профессий, а также креативные натуры с нестандартным мышлением. Весь год вы будете пребывать на пике вдохновения, и ваша деятельность сможет принести успешные плоды, оказавшись продуктивной и прибыльной. Большинство Скорпионов осмелятся на серьезные шаги: кто-то сыграет свадьбу, кто-то приобретет жилье, а некоторые, вообще, сменят работу, уехав в другую страну.

Свободных девушек ожидает романтическое знакомство с долгосрочной перспективой. Семейные же пары должны ждать прибытия гостей.

Скорпион-Свинья (Кабан)

Нет ничего удивительного в том, что именно Скорпионы-Свиньи будут на протяжении целого года пребывать под защитой. Вам останется лишь одно – постараться не упустить те ценные возможности и ловить фортуну за хвост, обретая внутреннюю гармонию. В любовной сфере все сложится благополучно как у семейных пар, так и у одиноких представителей Водного знака. Возникнут возможности для стремительного улучшения материального положения, рывка в карьере или развития в сфере бизнеса.