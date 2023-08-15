Благоприятные дни для свадьбы в декабре 2022 года

Чтобы семейный союз был крепким и долговечным, следует выбирать для бракосочетания наиболее подходящее время. Лунный календарь подскажет, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в декабре 2022 года.

По лунным суткам

Спутник Земли оказывает сильное влияние на все сферы жизни человека. Согласно наблюдениям астрологов, исходя из того, когда была проведена свадебная церемония, можно определить, будет ли брак удачным.

Наиболее благоприятными днями для свадьбы в декабре 2022 года станут:

3 декабря (10-е лунные сутки) . Отличное время, чтобы провести свадьбу. Это событие оставит массу приятных впечатлений на длительное время. Между супругами будут царить взаимопонимание и поддержка.

. Отличное время, чтобы провести свадьбу. Это событие оставит массу приятных впечатлений на длительное время. Между супругами будут царить взаимопонимание и поддержка. 5 декабря (12-е лунные сутки) . Хорошая дата для молодоженов, которые хотят прожить вместе долго и счастливо. Этот день подходит для венчания в церкви.

. Хорошая дата для молодоженов, которые хотят прожить вместе долго и счастливо. Этот день подходит для венчания в церкви. 6 декабря (13-е лунные сутки) . Заключенный в этот день брак окажется стабильным и гармоничным. Супруги будут вдохновлять друг друга на различные открытия. Очень удачное время для людей, чья сфера деятельности связана с точными науками.

. Заключенный в этот день брак окажется стабильным и гармоничным. Супруги будут вдохновлять друг друга на различные открытия. Очень удачное время для людей, чья сфера деятельности связана с точными науками. 7 и 20 декабря (14-е и 27-е лунные сутки) . Дата будет подходящей для пары, которая находится вместе не один год. В таком случае супруги знают все достоинства и недостатки друг друга, и это не станет преградой на пути к счастью. Молодым парам лучше выбрать другую дату для свадьбы.

. Дата будет подходящей для пары, которая находится вместе не один год. В таком случае супруги знают все достоинства и недостатки друг друга, и это не станет преградой на пути к счастью. Молодым парам лучше выбрать другую дату для свадьбы. 10 и 30 декабря (17-е и 7-е лунные сутки) . Отличное время для романтиков и тех, кто хочет много эмоций в браке. Однако необходимо учитывать, что излишне впечатлительные личности способны совершать необдуманные поступки. Это может стать причиной некоторых проблем в браке.

. Отличное время для романтиков и тех, кто хочет много эмоций в браке. Однако необходимо учитывать, что излишне впечатлительные личности способны совершать необдуманные поступки. Это может стать причиной некоторых проблем в браке. 14 декабря (21-е лунные сутки) . Согласно наблюдениям астрологов, в семьях, созданных в этот день, будут царить яркие эмоции, здоровье и радость. Дата идеально подходит для творческих личностей, нуждающихся во вдохновении.

. Согласно наблюдениям астрологов, в семьях, созданных в этот день, будут царить яркие эмоции, здоровье и радость. Дата идеально подходит для творческих личностей, нуждающихся во вдохновении. 15 декабря (22-е лунные сутки) . Хороший день для ярких и пышных бракосочетаний. Такое торжество обязательно принесет большие финансовые расходы, поэтому к выбору даты нужно подходить обдуманно. Парам, которые планируют провести скромную церемонию, лучше выбрать другой день.

. Хороший день для ярких и пышных бракосочетаний. Такое торжество обязательно принесет большие финансовые расходы, поэтому к выбору даты нужно подходить обдуманно. Парам, которые планируют провести скромную церемонию, лучше выбрать другой день. 17 декабря (24-е лунные сутки) . Прекрасная дата для молодоженов, которые мечтают завести много наследников. Лунная энергетика позволит осуществить это желание.

. Прекрасная дата для молодоженов, которые мечтают завести много наследников. Лунная энергетика позволит осуществить это желание. 24 декабря (1-е и 2-е лунные сутки) . Союзы, оформленные в этот день, станут примером гармонии, благополучия и надежности. Отношения между супругами будут основываться на уважении, взаимопонимании и любви друг к другу.

. Союзы, оформленные в этот день, станут примером гармонии, благополучия и надежности. Отношения между супругами будут основываться на уважении, взаимопонимании и любви друг к другу. 25 декабря (3-е лунные сутки) . Подходящее время для молодоженов, которые ожидают от семейных отношений ярких эмоций и страсти. В жизни будет множество запоминающихся моментов. Тем, кто предпочитает спокойствие и надежность, необходимо выбирать другую дату.

. Подходящее время для молодоженов, которые ожидают от семейных отношений ярких эмоций и страсти. В жизни будет множество запоминающихся моментов. Тем, кто предпочитает спокойствие и надежность, необходимо выбирать другую дату. 29 декабря (6-е лунные сутки). Удачный день для пар, которые ценят спокойствие, рассудительность, надежность и тишину. Ярких моментов и неожиданных романтических ситуаций будет мало, но не придется задумываться о стабильности.

Неблагоприятными днями для свадьбы станут 2, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26 и 27 декабря 2022 года. Астрологи рекомендуют избегать этих дат при проведении торжественной церемонии. С большой вероятностью браки, оформленные в неблагоприятные дни, окажутся некрепкими, а семейные отношения принесут разочарование.

По фазам Луны

При составлении прогнозов астрологи изучают многие аспекты влияния Луны. Отмечается, что в определенные моменты времени спутник Земли может приносить как благо, так и неудачи. Эксперты связывают это с различными этапами лунного цикла.

Предлагаем узнать, какие фазы Луны будут в декабре 2022 года и как они отразятся на семейных отношениях в будущем:

Растущая (1-7, 24-31 декабря) . Очень благоприятный период для заключения брака. Отношения между супругами будут гармоничными, крепкими и счастливыми. В семьях царят уважение, любовь и понимание.

. Очень благоприятный период для заключения брака. Отношения между супругами будут гармоничными, крепкими и счастливыми. В семьях царят уважение, любовь и понимание. Убывающая (9-22 декабря) . Неблагоприятный период. Астрологи уверяют, что Луна негативно повлияет на отношения. Супруги будут донимать друг друга постоянными взаимными упреками, недоверием и ревностью. Сохранить союз смогут лишь те пары, которые научатся идти на уступки.

. Неблагоприятный период. Астрологи уверяют, что Луна негативно повлияет на отношения. Супруги будут донимать друг друга постоянными взаимными упреками, недоверием и ревностью. Сохранить союз смогут лишь те пары, которые научатся идти на уступки. Полнолуние (8 декабря) . Очень удачное время, чтобы провести бракосочетание. Высокая лунная энергетика укрепит связь между молодоженами. В дальнейшем их ждут только мир, счастье и взаимопонимание.

. Очень удачное время, чтобы провести бракосочетание. Высокая лунная энергетика укрепит связь между молодоженами. В дальнейшем их ждут только мир, счастье и взаимопонимание. Новолуние (23 декабря). Крайне неблагоприятный день для вступления в брак. Энергетика будет сильно ослаблена, что непременно отразится и на отношениях. Астрологи рекомендуют выбрать другое время для торжества.

По знакам зодиака

Влияние Луны существенно меняется, когда она проходит через определенные созвездия. Другие небесные тела могут усиливать или ослаблять лунную энергетику, менять полярность. При определении благоприятных дней для свадьбы необходимо учитывать транзит Луны в декабре 2022 года.

Предлагаем узнать, как знаки зодиака повлияют на семейные отношения:

Овен (2-4, 30 и 31 декабря) . Отрицательный знак зодиака для свадьбы. Партнеры будут регулярно ссориться и бороться за первенство.

. Отрицательный знак зодиака для свадьбы. Партнеры будут регулярно ссориться и бороться за первенство. Телец (5, 6) . Положительный знак. Эти дни считаются одними из лучших для проведения свадебной церемонии. Она пройдет на высочайшем уровне.

. Положительный знак. Эти дни считаются одними из лучших для проведения свадебной церемонии. Она пройдет на высочайшем уровне. Близнецы (7, 8) . Подходящее созвездие для активных и коммуникабельных партнеров. Отношения будут гармоничными, если супруги будут регулярно делиться переживаниями.

. Подходящее созвездие для активных и коммуникабельных партнеров. Отношения будут гармоничными, если супруги будут регулярно делиться переживаниями. Рак (9-11) . Луна в этом знаке зодиака сделает семью крепкой. Между молодоженами не будет места обману, предательству и недоверию.

. Луна в этом знаке зодиака сделает семью крепкой. Между молодоженами не будет места обману, предательству и недоверию. Лев (12, 13) . Положение Луны в данном знаке сделает отношения яркими, наполнит жизнь эмоциями и творчеством.

. Положение Луны в данном знаке сделает отношения яркими, наполнит жизнь эмоциями и творчеством. Дева (14-16) . Неблагоприятные дни для свадьбы. Семья быстро распадется под грузом бытовых проблем и рутины.

. Неблагоприятные дни для свадьбы. Семья быстро распадется под грузом бытовых проблем и рутины. Весы (17, 18) . Хороший период для знакомства и признания в чувствах, но не оформления брака.

. Хороший период для знакомства и признания в чувствах, но не оформления брака. Скорпион (19, 20) . Неблагоприятные дни для свадьбы. Между партнерами не будет честности и понимания. Недоверие и ревность быстро приведут к разрыву.

. Неблагоприятные дни для свадьбы. Между партнерами не будет честности и понимания. Недоверие и ревность быстро приведут к разрыву. Стрелец (21, 22) . Отличное время, чтобы посетить ЗАГС, если у молодоженов есть общие интересы и любимые занятия. Проводя время вместе, они будут укреплять связь.

. Отличное время, чтобы посетить ЗАГС, если у молодоженов есть общие интересы и любимые занятия. Проводя время вместе, они будут укреплять связь. Козерог (23, 24) . Неудачное время для свадьбы. Супруги будут регулярно конфликтовать и пытаться доминировать друг над другом.

. Неудачное время для свадьбы. Супруги будут регулярно конфликтовать и пытаться доминировать друг над другом. Водолей (25, 26) . Хорошее время для пар, которые планируют стать не просто супругами, а настоящими друзьями, поддержкой и опорой в любых жизненных ситуациях.

. Хорошее время для пар, которые планируют стать не просто супругами, а настоящими друзьями, поддержкой и опорой в любых жизненных ситуациях. Рыбы (1, 27-29). Положительный знак для семейных пар. Он наделит супругов нежностью и верностью.

Лунный календарь свадеб на декабрь 2022 года

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Выбирая дату проведения торжественного мероприятия, необходимо учитывать все особенности лунного календаря. В таблице показаны дни для свадьбы в декабре 2022 года с учетом особенностей лунного транзита. С помощью данной информации удастся быстро выбрать подходящее время для бракосочетания.

Дни месяца Знак зодиака, в котором находится Луна Фаза лунного цикла Каким будет день для свадьбы 1 Рыбы Рост Благоприятный 2 Овен Неблагоприятный 3 Благоприятный 4 Нейтральный 5 Телец Благоприятный 6 7 Близнецы 8 Полнолуние 9 Рак Убыль Нейтральный 10 Благоприятный 11 Нейтральный 12 Лев 13 Благоприятный 14 Дева Неблагоприятный 15 16 17 Весы 18 19 Скорпион 20 21 Стрелец Нейтральный 22 23 Козерог Новолуние Неблагоприятный 24 Рост Благоприятный 25 Водолей 26 27 Рыбы 28 29 30 Овен 31 Нейтральный

Подведем итог

Луна оказывает влияние на все сферы деятельности человека, включая семейную жизнь. От транзита спутника Земли зависит, смогут ли молодожены наладить отношения и как долго продлится их брак. Лунный календарь и рекомендации астрологов помогут выбрать самые благоприятные дни для свадьбы в декабре 2022 года.