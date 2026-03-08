Благоприятные дни для свадьбы в мае 2026 года

Свадьба – событие, которое остается в памяти на всю жизнь. Многие планируют эту дату по практическим соображениям, но немало пар все равно заглядывает в лунный календарь, чтобы свериться с астрологическими аспектами. Считается, что звезды могут подсказать, как будут развиваться отношения на различных этапах совместной жизни. Kleo.ru предлагает узнать, какие дни мая 2026 года считаются благоприятными для свадьбы, а в какие моменты лучше перенести семейное торжество.

Лунный календарь и выбор даты

Луна – один из самых древних ориентиров для планирования важных событий. По положению земного спутника в древности выбирали подходящее время для посевов и сбора урожая, проведения ритуалов и обрядов, выполнения личных дел. Свадьбы в таких случаях не были исключением. Считается, что Луна в момент бракосочетания способна задать тон дальнейшей совместной жизни.

Весна традиционно считается подходящим временем для свадеб как с астрологической, так и с практической точки зрения. Чтобы совместить все факторы, стоит выбирать энергетически сильные даты.

Самыми благоприятными днями для свадьбы по лунному календарю являются 2, 3, 4, 8, 13, 14, 21, 26, 27 и 31 мая 2026 года. В эти даты лунная энергетика, по мнению астрологов, поддерживает новые начинания, в том числе создание семьи. Церемония пройдет в теплой атмосфере, а сам день запомнится радостными событиями.

Неблагоприятные дни приходятся на 6, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 и 29 мая. В такие моменты лунное влияние считается неблагоприятным. Возможны мелкие неурядицы и организационные сложности еще в день торжества. Конечно, это не катастрофа, но лишний стресс накануне свадьбы никому не нужен и может подпортить впечатление от праздника.





Фазы Луны: что стоит учитывать

Помимо конкретных дат, астрологи рекомендуют обратить внимание на фазы лунного цикла. Эксперты утверждают, что в определенные периоды цикла происходит значительный энергетический переход, способный затронуть все сферы жизни, включая семейную.

Чтобы избежать дополнительных рисков, стоит учитывать влияние земного спутника в различных фазах. В мае 2026 года они будут следующими:

Убывающая (2–15 мая) . Энергетика идет на спад. Считается, что браки, заключенные в этот период, чаще сталкиваются с трудностями в начале совместной жизни. Впрочем, это не повод отказываться от понравившейся даты – просто стоит иметь это в виду и прикладывать больше усилий для развития отношений.

. Энергетика идет на спад. Считается, что браки, заключенные в этот период, чаще сталкиваются с трудностями в начале совместной жизни. Впрочем, это не повод отказываться от понравившейся даты – просто стоит иметь это в виду и прикладывать больше усилий для развития отношений. Растущая (17–30 мая) . Период роста и новых возможностей. Отношения, начатые в это время, как правило, развиваются динамично. Партнеры настроены друг на друга, готовы строить общее будущее. Небольшие разногласия, конечно, будут, но даже в таких ситуациях общий фон остается позитивным.

. Период роста и новых возможностей. Отношения, начатые в это время, как правило, развиваются динамично. Партнеры настроены друг на друга, готовы строить общее будущее. Небольшие разногласия, конечно, будут, но даже в таких ситуациях общий фон остается позитивным. Полнолуние (1 и 31 мая) . Пик лунной активности. Астрологи традиционно считают полнолуние одним из лучших дней для свадьбы. Праздник запомнится особенно ярко, а эмоциональный подъем этого дня создаст хороший фундамент для крепкой и длительной совместной жизни.

. Пик лунной активности. Астрологи традиционно считают полнолуние одним из лучших дней для свадьбы. Праздник запомнится особенно ярко, а эмоциональный подъем этого дня создаст хороший фундамент для крепкой и длительной совместной жизни. Новолуние (16 мая). Один из самых неудачных дней лунного цикла для свадьбы. Энергетика при новой Луне минимальна, и это может сказаться как на самом торжестве, так и на первых месяцах совместной жизни. Лучше перенести дату на несколько дней вперед.





Луна в знаках зодиака

Еще один параметр, на который обращают внимание астрологи, – зодиакальное положение Луны в день свадьбы. Разные знаки зодиака обладают собственными энергетическими характеристиками и способны придать союзу разные качества. Стоит учитывать эту особенность при окончательном выборе даты.

Луна в Стрельце (3, 4, 5 и 31 мая) . Знак приключений и свободы. Хороший выбор для активных пар, которые не представляют жизни без путешествий, новых впечатлений и совместных авантюр. Отношения будут насыщенными и яркими, но личное пространство каждого при этом останется важной ценностью.

. Знак приключений и свободы. Хороший выбор для активных пар, которые не представляют жизни без путешествий, новых впечатлений и совместных авантюр. Отношения будут насыщенными и яркими, но личное пространство каждого при этом останется важной ценностью. Луна в Водолее (8, 9 и 10 мая) . Нестандартный, творческий знак. Пары, заключающие брак в это время, склонны к экспериментам и неожиданным решениям. Жизнь наполнится необычными идеями и неожиданными поворотами.

. Нестандартный, творческий знак. Пары, заключающие брак в это время, склонны к экспериментам и неожиданным решениям. Жизнь наполнится необычными идеями и неожиданными поворотами. Луна в Рыбах (11 и 12 мая) . Романтичный и чувственный знак. В отношениях будет много нежности, интуитивного понимания и близости. Партнеры хорошо чувствуют настроение друг друга, что делает общение легким и естественным.

. Романтичный и чувственный знак. В отношениях будет много нежности, интуитивного понимания и близости. Партнеры хорошо чувствуют настроение друг друга, что делает общение легким и естественным. Луна в Тельце (15 и 16 мая) . Знак стабильности и уюта. Удачный вариант для пар, ценящих предсказуемость и желающих выстроить надежный семейный быт. Финансовые вопросы в таком союзе решаются спокойно, совместный быт складывается без лишних конфликтов.

. Знак стабильности и уюта. Удачный вариант для пар, ценящих предсказуемость и желающих выстроить надежный семейный быт. Финансовые вопросы в таком союзе решаются спокойно, совместный быт складывается без лишних конфликтов. Луна в Раке (19 и 20 мая). Один из самых благоприятных знаков для бракосочетания. Рак символизирует дом, семью и заботу. Пары, начавшие совместную жизнь в эти дни, как правило, создают теплую и поддерживающую атмосферу в доме, легко находят общий язык в вопросах воспитания детей и ведения хозяйства.

При выборе дня для свадьбы астрологи советуют избегать знаков зодиака с неблагоприятным влиянием. К ним относятся Овен, Дева, Весы и Скорпион. Считается, что они могут привнести в отношения лишнее напряжение, провоцируют споры по мелочам и усложняют принятие решений. Особенно тяжело приходится молодым парам, которые не имеют достаточного опыта совместной жизни.





Сводная таблица: лучшие дни для свадьбы в мае 2026 года

Чтобы не запутаться во всех параметрах сразу, стоит воспользоваться сводной таблицей. В ней учтены основные факторы, которые чаще всего используются астрологами. Лунный календарь поможет выбрать самые благоприятные дни для свадьбы в мае 2026 года.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Влияние Луны на свадьбу 1 Скорпион Полнолуние Благоприятное 2 Убывающая Неблагоприятное 3 Стрелец Благоприятное 4 5 Нейтральное 6 Козерог Неблагоприятное 7 Нейтральное 8 Водолей Благоприятное 9 Нейтральное 10 Неблагоприятное 11 Рыбы Нейтральное 12 Неблагоприятное 13 Овен 14 15 Телец Нейтральное 16 Новолуние Неблагоприятное 17 Близнецы Растущая Нейтральное 18 19 Рак Благоприятное 20 21 Лев 22 Нейтральное 23 Дева Неблагоприятное 24 25 26 Весы Благоприятное 27 28 Скорпион Нейтральное 29 Неблагоприятное 30 Нейтральное 31 Стрелец Полнолуние Благоприятное

Подведем итог

Лунный календарь – удобный инструмент для тех, кто хочет подойти к планированию жизни осознанно. С его помощью можно определить благоприятные дни для свадьбы и точнее выбрать время для торжественной церемонии. При этом важно помнить: никакая астрология не заменяет живое общение, взаимное уважение и готовность решать проблемы вместе. Дата свадьбы задает настроение, но дальше все зависит от самих молодоженов.