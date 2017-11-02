Астрология развития личности. Ноябрь-2017

Какие же энергии будут способствовать нашему благополучию в этом месяце? Главное качество, над которым стоит работать в ноябре — скрытность!

По 22 ноября включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Скорпион.

Девиз этого знака: В тихом омуте черти водятся!

Скорпион — очень страстный знак зодиака. Его представители способны любыми способами осуществлять свои желания на протяжении долгого периода времени. И при этом окружающие могут даже не догадываться о тайных намерениях Скорпионов.

Поэтому желающим вкусить благоприятных планетарных энергий до 22 ноября Звезды не рекомендуют высвечивать свои намерения окружающим, советуют учиться сохранению своих интересов в изменчивых условиях окружения.

Если у вас и так нет склонности посвящать окружающих в свои планы, то вы сможете реализовать свои тайные намерения с большим успехом.

Помните, что Истинные Желания всегда реализуются.

123RF/Varvara Gorbash

Скорпион считается самым сексуальным знаком зодиака. Также он способствует интересу ко всему тайному, желанию познать скрытые движущие мотивы людей и событий.

Основная стихия этого знака зодиака — Вода.

Что полезно читать в ноябре:

Книги по психологии, тайным знаниям.

С кем общаться:

С психологами, сексологами, а также людьми, связанными с экстремальными видами спорта.

Благоприятные дни для общения:

1, 9, 10, 15, 19, 20, 25, 26 ноября

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

7, 12, 16, 17, 22, 23, 28 ноября

Дни, благоприятные для работы со сновидениями

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):

С 3 на 4 ноября, с 7 на 8 ноября, с 16 на 17 ноября, с 26 на 27 ноября

123RF/ Jozef Klopacka

Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики), для наведения порядка в делах:

3, 11, 16, 20, 21, 26, 30 ноября

Конфликтные дни:

1, 7, 8, 22, 23, 29, 30 ноября

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса):

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время по Москве).

3 ноября (06:03 — 12:46)

5 ноября (12:28 — 13:26)

7 ноября (13:39 — 13:44)

9 ноября (08:14 — 15:29)

11 ноября (11:55 — 19:41)

13 ноября (18:45) — 14 ноября (02:26)

16 ноября (03:50 — 11:19)

18 ноября (14:42 — 21:59)

21 ноября (03:26 — 10:14)

23 ноября (13:33 — 23:14)

26 ноября (05:37 — 11:04)

28 ноября (15:09 — 19:30)

30 ноября (21:37 — 23:38)

Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.