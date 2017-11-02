Астрология развития личности. Ноябрь-2017
Какие же энергии будут способствовать нашему благополучию в этом месяце? Главное качество, над которым стоит работать в ноябре — скрытность!
По 22 ноября включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Скорпион.
Девиз этого знака: В тихом омуте черти водятся!
Скорпион — очень страстный знак зодиака. Его представители способны любыми способами осуществлять свои желания на протяжении долгого периода времени. И при этом окружающие могут даже не догадываться о тайных намерениях Скорпионов.
Поэтому желающим вкусить благоприятных планетарных энергий до 22 ноября Звезды не рекомендуют высвечивать свои намерения окружающим, советуют учиться сохранению своих интересов в изменчивых условиях окружения.
Если у вас и так нет склонности посвящать окружающих в свои планы, то вы сможете реализовать свои тайные намерения с большим успехом.
Помните, что Истинные Желания всегда реализуются.
123RF/Varvara Gorbash
Скорпион считается самым сексуальным знаком зодиака. Также он способствует интересу ко всему тайному, желанию познать скрытые движущие мотивы людей и событий.
Основная стихия этого знака зодиака — Вода.
Что полезно читать в ноябре:
Книги по психологии, тайным знаниям.
С кем общаться:
С психологами, сексологами, а также людьми, связанными с экстремальными видами спорта.
Благоприятные дни для общения:
1, 9, 10, 15, 19, 20, 25, 26 ноября
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
7, 12, 16, 17, 22, 23, 28 ноября
Дни, благоприятные для работы со сновидениями
(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):
С 3 на 4 ноября, с 7 на 8 ноября, с 16 на 17 ноября, с 26 на 27 ноября
123RF/ Jozef Klopacka
Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики), для наведения порядка в делах:
3, 11, 16, 20, 21, 26, 30 ноября
Конфликтные дни:
1, 7, 8, 22, 23, 29, 30 ноября
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.
Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса):
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время по Москве).
3 ноября (06:03 — 12:46)
5 ноября (12:28 — 13:26)
7 ноября (13:39 — 13:44)
9 ноября (08:14 — 15:29)
11 ноября (11:55 — 19:41)
13 ноября (18:45) — 14 ноября (02:26)
16 ноября (03:50 — 11:19)
18 ноября (14:42 — 21:59)
21 ноября (03:26 — 10:14)
23 ноября (13:33 — 23:14)
26 ноября (05:37 — 11:04)
28 ноября (15:09 — 19:30)
30 ноября (21:37 — 23:38)
Для более полной консультации обратитесь к опытному астрологу.
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