20 июня - день летнего солнцестояния: вот, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

День летнего солнцестояния обладает огромной силой и энергией, считают астрологи. Именно во время перехода от одного сезона к другому жизнь может измениться к лучшему и даже, вероятно, исполнятся заветные желания. В этом году самый длинный день выпал на 20 июня. Именно в этот период солнце будет в зените максимально долго, и может показаться, будто оно застыло.

Что делать в день летнего солнцестояния, чтобы привлечь счастье и удачу?

1. Начните этот день с приятной зарядки. В ведической астрологии имеется упражнение под названием "Сурья намаскар", которое переводится как "Приветствие солнцу". Эта зарядка отлично подойдет для того, чтобы получить энергию солнца не только на весь день, но и на весь год.

2. Примите освежающий душ сразу после пробуждения и представьте, что все невзгоды утекают вместе с водой.

3. Выберите в день летнего солнцестояния яркую одежду: желтого, зеленого, голубого цвета. Важно, чтобы она олицетворяла лето и нравилась вам.

4. Начало нового этапа в жизни всегда лучше начинать с планов. Составьте карту желаний, список целей на ближайший год. Время от времени заглядывайте туда, чтобы убедиться, что все идет как нужно.

5. Проведите этот день на природе и напитайтесь солнцем, которое дает невероятную энергию в этот день. Если на улицу выйти не получается из-за работы или по другим причинам, распахните все шторы в квартире и получайте лучи, занимаясь своими делами.

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