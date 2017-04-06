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Зои Салдана: «Меня просили не вести себя как стерва»

Актриса Зои Салдана (Zoe Saldana) на промо-мероприятии, Лос-Анджелес, США, 1 апреля 2017.

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Зои Салдана: «Меня просили не вести себя как стерва»
Фото: GlobalLookPress

В Лос-Анджелесе состоялась промо-вечеринка, посвященная новой коллекции Виктории Бекхэм (Victoria Beckham). Модельер создала линию одежды специально для сети магазинов Target. Зои Салдана пришла в черной блузке и черных же брюках-кюлотах. 

Звезда фильма «Стражи Галактики» известна своими феминистскими взглядами. Ее муж, итальянский художник Марко Перего (Marco Perego) полностью поддерживает супругу. После свадьбы он взял фамилию Зои, чтобы продемонстрировать, что не обязательно женщина должна брать фамилию мужа. Недавно в интервью журналу Allure Салдана пожаловалась, что к женщинам в киноиндустрии зачастую относятся как к красивым куклам, а их идеи никого не интересуют. Однажды ей довольно прямо сказал об этом продюсер фильма:

«Я беру тебя, потому что ты отлично выглядишь в нижнем белье».

— Мне сказали: «Я беру тебя, потому что ты отлично выглядишь в нижнем белье и с пистолетом в руках», — сказала звезда, которой сейчас 38 лет. — А ведь изначально мне говорили, что меня действительно хотят видеть в этом проекте, что я смогу поделиться с ними своими идеями и задумками. Именно этим я и занималась, а этот продюсер был крайне раздосадован тем, что ему пришлось прервать отпуск, чтобы позвонить мне и попросить не вести себя как стерва. 

 

 
0 Не нравится 1 Нравится 06.04.2017 Теги: Зои Салдана

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Обсуждение 3  

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  • Marana Vilnius
    Прервать отпуск, чтобы позвонить??? Он что, на вершине Джомолунгмы отдыхал?
    		 06.04.17 14:23
         
    3
         
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    • Micha Piter
      Заграницей отпуск, и время в принципе - святое дело. В отпуске принято отдыхать, а не решать дела, неважно насколько высокую должность занимаешь.
      		 06.04.17 15:18
           
      0
           
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      • Marana Vilnius
        У нас тоже так принято, хоть и недалёкая заграница. :) Не думаю, что некому было без него попросить не вести себя, как стерва, чтобы ему прямо кровь из носу необходимо было прерывать отпуск для такого "важного" звонка. Если люди нацелены не решать рабочие дела в отпуске, они отключают рабочий телефон - и делов-то. И вообще - позвонить, чтобы попросить не вести себя, как стерва - для меня звучит глупо в качестве рабочего вопроса.
        		 06.04.17 17:18
             
        2
             
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