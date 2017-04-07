 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пирс Броснан: «Однажды я встретился с отцом»

Актер Пирс Броснан (Pierce Brosnan) с женой на премьере фильма «Сын», Лос-Анджелес, США, 3 апреля 2017.

3 0
Пирс Броснан: «Однажды я встретился с отцом»
Фото: GlobalLookPress

На премьере фильма «Сын» Пирс Броснан появился с женой Кили Шэй (Keely Shaye). Супруги обнимались и всячески демонстрировали нежность друг к другу.

Звезда «бондианы» официально приходится отцом пятерым детям: он усыновил двоих детей своей первой жены от предыдущего брака, также у них с Кассандрой Харрис (Cassandra Harris) есть общий сын. Овдовев, Броснан женился на Кили Шей, и у них родились еще два сына. Недавно в интервью журналу Esquire актер признался, что ему пришлось учиться быть отцом «с нуля», без какого-либо примера. Ведь его собственный отец, плотник Томас Броснан (Thomas Brosnan), бросил его мать, когда Пирсу был всего год.

Мои отцовские инстинкты это только моё, сказал Броснан, которому сейчас 63 года. Мне не у кого было их перенимать, ведь у меня отца не было.

Актер рассказал, что однажды он встретился со своим родителем. 

Я бы хотел знать его лучше.

Как-то я встретился с Томом, мы провели воскресный вечер вместе. Поболтали о том, о сем, выпили несколько бутылок пива и попрощались. Я бы хотел знать его лучше. Он отлично умел свистеть и любил погулять… Вот и все, что я о нем знаю. 

 
0 Не нравится 3 Нравится 07.04.2017 Теги: Пирс Броснан

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору