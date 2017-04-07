Пирс Броснан: «Однажды я встретился с отцом»

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На премьере фильма «Сын» Пирс Броснан появился с женой Кили Шэй (Keely Shaye). Супруги обнимались и всячески демонстрировали нежность друг к другу.

Звезда «бондианы» официально приходится отцом пятерым детям: он усыновил двоих детей своей первой жены от предыдущего брака, также у них с Кассандрой Харрис (Cassandra Harris) есть общий сын. Овдовев, Броснан женился на Кили Шей, и у них родились еще два сына. Недавно в интервью журналу Esquire актер признался, что ему пришлось учиться быть отцом «с нуля», без какого-либо примера. Ведь его собственный отец, плотник Томас Броснан (Thomas Brosnan), бросил его мать, когда Пирсу был всего год.

— Мои отцовские инстинкты — это только моё, — сказал Броснан, которому сейчас 63 года. — Мне не у кого было их перенимать, ведь у меня отца не было.

Актер рассказал, что однажды он встретился со своим родителем.

Я бы хотел знать его лучше.

— Как-то я встретился с Томом, мы провели воскресный вечер вместе. Поболтали о том, о сем, выпили несколько бутылок пива и попрощались. Я бы хотел знать его лучше. Он отлично умел свистеть и любил погулять… Вот и все, что я о нем знаю.