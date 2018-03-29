Анна Тихомирова: «Сначала не все восприняли имя дочки»

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В ходе бьюти-девичника в салоне красоты «Саванна» солистке балета Большого театра сделали маникюр и укладку.

Дочке знаменитой балерины, Арианне, этим летом исполнится год. Недавно в интервью журналу Womanhit.ru Тихомирова рассказала о том, почему они с супругом Артемом Овчаренко выбрали для малышки такое необычное имя.

Артем меня поддержал.

— Еще на самых первых месяцах беременности, когда мы даже не знали пол ребенка, я говорила, что мне нравится имя Арианна, — рассказывала Тихомирова. — Сначала в семье не все его восприняли, но Артем меня поддержал. А потом друзья сказали: «Как вы здорово придумали! Арианна — это же Артем и Анна». После этого сомнения отпали.

По словам танцовщицы, малышка редко плачет, позволяет родителям отдохнуть:

— Когда друзья к нам приходят, удивляются, почему она не плачет, — рассказывала Анна. — Дочка очень спокойная, дает родителям поспать. (Улыбается.) Пока она такая же, как Артем, — не суетится.