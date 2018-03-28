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Светлана Камынина: «Хочу создать настоящую семью»

Актриса Светлана Камынина на дне рождения салона красоты, Москва, 20 марта 2018.

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Светлана Камынина: «Хочу создать настоящую семью»
Фото: Пресс-служба

Помимо звезды сериала «Интерны» Светланы Камыниной на бьюти-девичнике в салоне красоты «Саванна» побывали Любовь Толкалина, Екатерина Одинцова, Эвелина Бледанс и многие другие. 

Камынина, которая прославилась, сыграв главврача в сериале «Интерны», в жизни совсем не похожа на свою строгую героиню. 

Раньше я очень переживала, что одна.

— Я гораздо более мягкая, добрая и нежная, — говорила Светлана, которой сейчас 39 лет, в интервью журналу «7 Дней». — Общее у нас, пожалуй, только то, что мы обе не замужем и очень хотим создать настоящую семью. У меня были длительные отношения с мужчиной. Но к тому моменту, когда люди обычно задумываются о свадьбе, влюбленность прошла, мы расстались. Каждый раз, очаровываясь молодым человеком, думаешь: «Вот он! Такой любимый, единственный и на всю жизнь!» А потом эта эйфория куда-то исчезает. Раньше я очень переживала, что одна, что потратила много времени и сил на погоню за счастьем. Сейчас я понимаю, что счастье в первую очередь надо найти внутри себя, а для этого необходимо стремиться к душевному равновесию. 

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2018 Теги: Светлана Камынина

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Обсуждение 1  

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    		28.03.18 01:03
         
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