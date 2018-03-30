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Мэрайя Кэри: «Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать»

Певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) на церемонии вручения премии, Инглвуд, США, 24 марта 2018.

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Мэрайя Кэри: «Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать»
Фото: GlobalLookPress

Мэрайя Кэри появилась на церемонии вручения премии Nickelodeon's 2018 Kids' Choice Awards с бывшим мужем Ником Кэнноном (Nick Cannon) и детьми, шестилетними двойняшками Монро (Monroe) и Морокканом (Moroccan). 

Недавно в интервью для журнала V Magazine Мэрайя довольно презрительно отозвалась о главной музыкальной премии в шоу-бизнесе, «Грэмми». В последнее время статуэток Кэри не доставалось, но для дивы это не проблема. 

В какие-то годы меня на «Грэмми» обходили.

— В музыкальной индустрии, если тебе не безразлична премия «Грэмми», нужно заранее заботиться о том, чтобы выпускать новую музыку в какой-то определенный период – например, сингл летом, потом сам альбом — перед дедлайном «Грэмми», который к тому же ещё и изменился. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать, — 47-летняя Кэри закончила свою тираду цитатой из фильма «Унесенные ветром».

А потом продолжила критиковать премию: 

  У меня, если что, пять «Грэмми». Да, это приятно. Но есть люди, которые в музыке вдвое меньше меня, а уже завоевали вдвое больше «Грэмми». Первые две премии «Грэмми» я получила в первый же год, но после этого они изменили политику на что-то вроде «Мы не будем награждать людей, которые продают много альбомов и пользуются популярностью; мы пойдем противоположным путем». Поэтому в какие-то годы меня на «Грэмми» обходили. Но я по этому поводу не переживала – ну, ладно, я не выступаю на сцене босиком и не пою каким-то определенным образом. Я – это просто я. 

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Мэрайя Кэри

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