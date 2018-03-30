Мэрайя Кэри: «Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать»
Певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) на церемонии вручения премии, Инглвуд, США, 24 марта 2018.
Мэрайя Кэри появилась на церемонии вручения премии Nickelodeon's 2018 Kids' Choice Awards с бывшим мужем Ником Кэнноном (Nick Cannon) и детьми, шестилетними двойняшками Монро (Monroe) и Морокканом (Moroccan).
Недавно в интервью для журнала V Magazine Мэрайя довольно презрительно отозвалась о главной музыкальной премии в шоу-бизнесе, «Грэмми». В последнее время статуэток Кэри не доставалось, но для дивы это не проблема.
В какие-то годы меня на «Грэмми» обходили.
— В музыкальной индустрии, если тебе не безразлична премия «Грэмми», нужно заранее заботиться о том, чтобы выпускать новую музыку в какой-то определенный период – например, сингл летом, потом сам альбом — перед дедлайном «Грэмми», который к тому же ещё и изменился. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать, — 47-летняя Кэри закончила свою тираду цитатой из фильма «Унесенные ветром».
А потом продолжила критиковать премию:
— У меня, если что, пять «Грэмми». Да, это приятно. Но есть люди, которые в музыке вдвое меньше меня, а уже завоевали вдвое больше «Грэмми». Первые две премии «Грэмми» я получила в первый же год, но после этого они изменили политику на что-то вроде «Мы не будем награждать людей, которые продают много альбомов и пользуются популярностью; мы пойдем противоположным путем». Поэтому в какие-то годы меня на «Грэмми» обходили. Но я по этому поводу не переживала – ну, ладно, я не выступаю на сцене босиком и не пою каким-то определенным образом. Я – это просто я.