Джессика Альба: «Крашусь за 10 минут»

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Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) стала дизайнером новой линии одежды для американской сети супермаркетов Target. На праздничном ланче в честь старта продаж побывало множество звезд. Джессика Альба была одета в стиле casual: на звезде была белая блузка и укороченные джинсы.

Недавно в интервью порталу Woman.ru звезда фильма «Город грехов» рассказала о том, как она делает макияж.

— Мне нравится подчеркивать губы, — сказала 35-летняя Альба. — Для меня это самый просто вариант быстро преобразиться — что-то в яркой розово-коралловой гамме на губы, чуть-чуть бронзера на скулы и лоб, подчеркнуть брови слегка, и я готова. Если вы смотрели мой Snapchat, то знаете, что я крашусь сама и уходит у меня на это максимум 10 минут!

По словам звезды, нередко ей приходится краситься в машине:

Я часто опаздываю, потому что люблю поспать.

— Сделаю откровенное признание: я часто опаздываю, потому что люблю поспать. В таких ситуациях могу запросто накраситься в машине, тем более что сама не вожу, руки свободны, и они не дрогнут.