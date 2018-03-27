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Анастасия Стоцкая: «Мне непросто возвращать стройность»

Певица Анастасия Стоцкая на дне рождения салона красоты, Москва, 20 марта 2018.

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Анастасия Стоцкая: «Мне непросто возвращать стройность»
Фото: Пресс-служба

Анастасия Стоцкая появилась на бьюти-девичнике в салоне красоты «Саванна» в нежно-розовом спортивном костюме.  

В мае прошлого года Стоцкая родила второго ребенка. Недавно в своем Instagram Анастасия призналась, что до сих пор не вернула себе идеальную форму и хочет сбросить еще 10 килограммов. 

Физические нагрузки необходимы.

— Честно скажу, мне очень непросто возвращать стройность после вторых родов, — пишет 35-летняя певица. — Болит все — от пяток до макушки... Помимо правильного питания, занимаюсь спортом. Физические нагрузки необходимы, если хочешь похудеть: изгоняют шлаки, дают тонус коже, мышцам, да и дают заряд бодрости на весь день. Чередую: два раза балет, два раза фитнес (качаю пресс, бедра, руки). 

Кроме того, звезда ходит в спа-салоны на процедуры для похудения: ручной и аппаратный массаж, лазерный липолиз, обертывания.

Напомним, что у Анастасии и ее мужа, бизнесмена Сергея растут семилетний сын Александр и малышка Вера, которой еще нет и года. 

 

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2018 Теги: Анастасия Стоцкая

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