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Жанна Эппле: «Рассчитывать можно только на себя»

Актриса Жанна Эппле на дне рождения Екатерины Одинцовой, Москва, 13 июля 2017.

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Жанна Эппле: «Рассчитывать можно только на себя»
Фото: GlobalLookPress
 

На днях бизнес-леди Екатерина Одинцова отметила день рождения, ей исполнилось 45 лет. Праздничный ужин состоялся в итальянском ресторане La Prima. Жанна Эппле появилась на мероприятии с загадочным спутником.  

Несколько лет назад Эппле рассталась с режиссером Дмитрием Фиксом. С тех пор в жизни звезды не было значимого мужчины. 

Уверенная женщина притягивает мужчину, равного себе.

— Я пришла к ясному пониманию: рассчитывать можно только на себя, — говорила актриса, которой сейчас 53 года. — Важно по-настоящему любить свою профессию — это единственное, что никогда не предаст. И если ты крепко стоишь на ногах, то у тебя уходит этот липкий, неприятный страх. Уверенная женщина притягивает мужчину, равного себе. Собственно говоря, о таком и мечтаю. Я уже не в том возрасте, когда можно распыляться и тратить себя на недостойных людей, на сиюминутные увлечения. Пора перейти на другой уровень. Долгое время я выстраивала лестницу, по которой наконец смогу добраться до заветной двери, ведущей к личному счастью. Теперь осталось ее просто открыть. И у меня на это лет шестьдесят, не меньше! (Смеется.) 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 17.07.2017 Теги: Жанна Эппле

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