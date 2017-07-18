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Эвелина Хромченко: «От счастья худеют»

Телеведущая Эвелина Хромченко на дне рождения Екатерины Одинцовой, Москва, 13 июля 2017.

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Эвелина Хромченко: «От счастья худеют»
Фото: GlobalLookPress
 
На днях Екатерина Одинцова отметила день рождения. Поздравить бизнес-леди помимо Эвелины Хромченко пришли Мария и Павел Погребняк, Татьяна Котова, Ольга Орлова и многие другие.
 
Хромченко уже десять лет ведет ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале. 46-летняя Эвелина гордится своей работой: ей удалось изменить к лучшему десятки судеб. 
 

Восьмилетний сын просил ее не приходить в школу.

 
— Я помню женщину, которая поправилась после родов и никак не могла похудеть, — рассказывала звезда в интервью журналу Hello!. — Из-за этого муж, любитель худышек, бросил ее. Она впала в депрессию и дошла до того, что восьмилетний сын просил ее не приходить в школу, потому что не хотел, чтобы маму принимали за бомжа. Переодевшись и приобретя новый макияж и прическу, женщина так понравилась себе в зеркале, что внезапно начала худеть — я давно заметила, что от счастья многие худеют. И, когда наша бывшая героиня пришла в суд разводиться, она была досвадебного размера. Изумленный муж разводиться уже не хотел, но она все же оформила развод. И начала совершенно новую — красивую и счастливую — жизнь с мужчиной, для которого была важна она, а не размер ее одежды.
 
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0 Не нравится 3 Нравится 18.07.2017 Теги: Эвелина Хромченко

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