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Миранда Керр: «Свадьба была замечательной»

Модель Миранда Керр (Miranda Kerr) на промо-мероприятии, Токио, Япония, 11 июля 2017.

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Миранда Керр: «Свадьба была замечательной»
Фото: GlobalLookPress
 

Миранда Керр стала лицом клиники красоты Takano Yuri. На вечере в честь старта рекламной кампании модель появилась в нежном платье с цветочным принтом. 

Керр вышла замуж за владельца Snapchat Эвана Шпигеля (Evan Spiegel) в мае этого года. Свадьба была засекреченной, и фотографий до сих пор никто не видел. Недавно Миранда рассказала немного о церемонии в интервью Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) для ее сайта Goop.com.

Это было невероятно и волшебно.

— Наша свадьба была замечательной, — сказала 34-летняя красавица. — Мы начали день с йоги, затем приехали наши семьи, и мы устроили праздник во дворе дома. Это было невероятно и волшебно.

Медовый месяц молодые провели на Фиджи. А сейчас Керр пытается забеременеть. «Я ничего бы так не хотела, как зачать ребенка до конца лета», — передает ее слова журнал Life&Style Magazine. «Поймите меня правильно, я вполне счастлива и тем, что у меня уже есть ребенок. Но я с энтузиазмом рассматриваю возможность завести еще одного…» — говорила Керр в другом интервью.

Напомним, что раньше модель был замужем за актером Орландо Блумом (Orlando Bloom). У пары растет сын Флинн (Flynn). 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 14.07.2017 Теги: Миранда Керр

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