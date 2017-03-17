Жанна Эппле: «Поняла, что я невероятно сильная женщина»

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Жанна Эппле стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая проходит сейчас в Москве.

Недавно Эппле, которой сейчас 52 года, пришла на программу «Наедине со всеми» на Первом канале, где рассказала о своих отношениях с бывшими мужьями и личной жизни. Напомним, что Жанна была замужем дважды: ее первый муж – танцовщик Алексей Бакай, сейчас живет в США. В гражданском браке с кинооператором Ильей Фрэзом актриса прожила 17 лет и родила двоих сыновей. Сейчас звезда думает, что развод сделал ее сильнее.

— Благодаря разводу я поняла, что я невероятно сильная женщина, — сказала Эппле телеведущей Юлии Меньшовой. — Я выстояла и преодолела тот момент, когда мы с детьми оказались на улице. Развод, как лопата, разрубил мою жизнь на до и после, но трудности позволили мне иначе взглянуть на себя.

Сыновья Эппле уже выросли и живут отдельно от нее. Но часто навещают маму.

Я люблю их бесконечно…

— Мои сыновья такие разные, как будто они жители разных стран, государств и даже планет, — Написала недавно актриса в своем Instagram. — То, что легко удавалось с Потапом, совсем не проходит с Ефимом. То, что нравится Ефиму,Потап ненавидит всей душой. Но я люблю их бесконечно… Страстно и преданно.