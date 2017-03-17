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Ирина Лачина: «Сравнение с мамой очень лестно»

Актриса Ирина Лачина на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, 12 марта 2017.

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Ирина Лачина: «Сравнение с мамой очень лестно»
Фото: Пресс-служба

Ирина Лачина посетила показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/2018. Эта капсульная коллекция стала результатом сотрудничества финского бренда с российским дизайнером Игорем Чапуриным. 

Лачина — дочь советских актеров Светланы Тома и Олега Лачина. По словам 44-летней Лачиной, ее часто сравнивают с матерью внешне. 

Я считаю ее одной из самых красивых актрис нашего кино.

— Я этого сходства не вижу, — сказала Лачина в интервью журналу «Красота и здоровье». — Раньше я пыталась рассказать, доказать, что я — другая. Хотя сравнение с мамой было для меня очень лестным. Я считаю ее одной из самых красивых актрис нашего кино. А к своей внешности отношусь более чем скромно и с определенной долей иронии. Просматривая в семейном альбоме наши с мамой фотографии, я иногда улавливаю сходство. Но вот по характеру мы с ней абсолютно разные. Я более категоричная, более жесткая. Я быстрее принимаю решения. Могу быть резкой. Правда, со временем я научилась сдерживать свои эмоции и не совершать необдуманных поступков. Работаю над собой, процесс самовоспитания еще не завершен.

 
0 Не нравится 1 Нравится 17.03.2017 Теги: Ирина Лачина

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