Алика Смехова: «У нас не принято нахваливать детей»

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Алика Смехова посетила один из показов Mercedez-Benz Fashion Week Russia в первый день мероприятия. На звезде был необычный меховой свитер оттенка морской волны.

У Смеховой растут двое детей, Артему сейчас 16, Макару 6 лет. По словам актрисы, старший сын не любит внимания к себе. А младший — настоящий «продолжатель династии», демонстрирует выраженный актерский талант. Это подтвердил даже знаменитый дедушка, Вениамин Смехов.

Мной никто в детстве не восторгался, ни сестрой.

— Дело в том, что у нас в семье не принято нахваливать своих детей, умиляться по любому поводу, ни мной никто в детстве не восторгался, ни сестрой, — сказала 48-летняя Смехова в интервью журналу Hello! — Но в отношении Макара дедушка сам сказал: это артист. Со мной-то у Вениамина Борисовича были сложности раньше. Сейчас, конечно, уже нет: мы коллеги, мы вместе работаем, у нас совместные спектакли, мы уже партнеры... Но не скажу, что когда-то он сильно меня поддержал в моем стремлении стать актрисой, когда я поступала в институт. Совсем не то с Макаром: они вместе учат стихи, от Пушкина до Саши Черного, и за десять минут Макар все прекрасно запоминает, прекрасно интонирует, с азартом учится у дедушки, чем доставляет тому огромное удовольствие. Ну и, конечно, обаяние, море обаяния, что очень важно для артиста.