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Зара: «Младший сын уже полиглот»

Певица Зара на pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, Москва, 26 апреля 2017.

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Зара: «Младший сын уже полиглот»
Фото: GlobalLookPress

Среди гостей pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, которая прошла в ресторане Valenok, была Зара, Ольга Бузова, Виктория Дайнеко, Кети Топурия и многие другие. 

От брака с чиновником Сергеем Ивановым у Зары есть двое сыновей. Даниилу сейчас 6 лет, Максиму – 5. По словам певицы, сейчас, после развода, с воспитанием мальчиков ей очень помогает семья. Особенно часто возится с детьми ее младший брат Роман. 

Благодаря его стараниям мальчишки пока не особо замечают, что что-то изменилось в их жизни, сказала Зара, которой сейчас 41 год. Кстати, мы отказались от няни. Старший сын Даня сказал, что няня ему не нужна. 

Зара не может нарадоваться на таланты сыновей. Например, ее младший сын Максим уже успешно учит языки:

Дети дают столько эмоций, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном. 

Он уже полиглот: хорошо говорит по-английски, учит французский. У Дани с иностранными языками пока не ладится, зато он успешен в спорте. Дети дают столько эмоций, забота о них занимает столько времени, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном. 

 
0 Не нравится 0 Нравится 05.05.2017 Теги: Зара

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