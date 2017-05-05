Зара: «Младший сын уже полиглот»
Певица Зара на pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, Москва, 26 апреля 2017.
Среди гостей pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, которая прошла в ресторане Valenok, была Зара, Ольга Бузова, Виктория Дайнеко, Кети Топурия и многие другие.
От брака с чиновником Сергеем Ивановым у Зары есть двое сыновей. Даниилу сейчас 6 лет, Максиму – 5. По словам певицы, сейчас, после развода, с воспитанием мальчиков ей очень помогает семья. Особенно часто возится с детьми ее младший брат Роман.
— Благодаря его стараниям мальчишки пока не особо замечают, что что-то изменилось в их жизни, — сказала Зара, которой сейчас 41 год. — Кстати, мы отказались от няни. Старший сын Даня сказал, что няня ему не нужна.
Зара не может нарадоваться на таланты сыновей. Например, ее младший сын Максим уже успешно учит языки:
Дети дают столько эмоций, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном.
— Он уже полиглот: хорошо говорит по-английски, учит французский. У Дани с иностранными языками пока не ладится, зато он успешен в спорте. Дети дают столько эмоций, забота о них занимает столько времени, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном.
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Обсуждение 3
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ЯЗаре 41, Брежневой, Семёнович , Грановской 33 Клео, клео.....
05.05.17 10:21
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лакиклео! ну вы даете))) 41 год Заре, ппц)) проверяйте инфу что ли...
05.05.17 10:04
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Micha PiterНу пока дети маленькие - это всегда только позитив, а вот начнётся школа, начнутся и реальные трудности, заботы, проблемы...
05.05.17 09:07