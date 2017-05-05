Зара: «Младший сын уже полиглот»

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Среди гостей pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, которая прошла в ресторане Valenok, была Зара, Ольга Бузова, Виктория Дайнеко, Кети Топурия и многие другие.

От брака с чиновником Сергеем Ивановым у Зары есть двое сыновей. Даниилу сейчас 6 лет, Максиму – 5. По словам певицы, сейчас, после развода, с воспитанием мальчиков ей очень помогает семья. Особенно часто возится с детьми ее младший брат Роман.

— Благодаря его стараниям мальчишки пока не особо замечают, что что-то изменилось в их жизни, — сказала Зара, которой сейчас 41 год. — Кстати, мы отказались от няни. Старший сын Даня сказал, что няня ему не нужна.

Зара не может нарадоваться на таланты сыновей. Например, ее младший сын Максим уже успешно учит языки:

Дети дают столько эмоций, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном.

— Он уже полиглот: хорошо говорит по-английски, учит французский. У Дани с иностранными языками пока не ладится, зато он успешен в спорте. Дети дают столько эмоций, забота о них занимает столько времени, что я просто не успеваю думать о чем-то негативном.