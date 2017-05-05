Виктория Дайнеко: «Я еще не развелась»

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Через месяц состоится церемония вручения музыкальной премии телеканала Ru.tv. В ресторане Valenok прошла звездная вечеринка в честь грядущего события.

В начале марта певица Виктория Дайнеко разошлась со своим мужем Дмитрием Клейманом, барабарщиком группы DrumCast. У пары растет дочь Людмила, сейчас малышке полтора года.

— Не хочу комментировать личное, — сказала 29-летняя Дайнеко в интервью журналу «Собеседник». — Но я еще не развелась. У меня с собой паспорт, там до сих пор штамп о браке. Все остальное никого не касается.

По словам победительницы «Фабрики звёзд-5», в ее жизни не произошло больших изменений, ведь она с детства считала, что женщина не должна зависеть от мужа.

Сегодня тебя любят, у тебя есть всё, а завтра мужчина встретит другую.

— Я убеждена: женщине нужно быть цельной и независимой, — говорит Виктория. — Сегодня тебя любят, у тебя есть всё, а завтра мужчина встретит другую — и ты лишаешься всего. Я видела такие моменты в жизни, когда девушка оставалась с двумя детьми и была вынуждена существовать на копейки. С детства понимала: как бы ни сложилась моя семейная жизнь, я должна быть самостоятельной и независимой!