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Сергей Зверев: «Личные неудачи люди скидывают на кризис»

Стилист Сергей Зверев на pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, Москва, 26 апреля 2017.

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Сергей Зверев: «Личные неудачи люди скидывают на кризис»
Фото: GlobalLookPress
На pre-party музыкальной премии телеканала Ru.tv, которая прошла в ресторане Valenok, побывало множество звезд. Сергей Зверев появился в короне, в ботинках на огромной платформе, в бусах и многочисленных перстнях.
 
Недавно в интервью для журнала «Афиша» стилист и певец порассуждал об экономическом кризисе. По словам Зверева, даже в сложных условиях можно добиваться успеха.
 

Сейчас действительно стало меньше концертов. 

— Огромное количество людей сейчас свои личные неудачи скидывают на кризис, — говорил Сергей, которому сейчас 53 года. — Все свои неудачи, весь свой непрофессионализм, всю свою аферистическую деятельность — все валят. Но есть процент людей, которые действительно страдают. Понятно, что сейчас действительно стало меньше концертов, но борись за качество; если нет денег, надо команду поменьше сделать, например. Никто же не говорит, что кризис навсегда, это временно. Сколько кризисов я уже пережил; в один из кризисов я стал абсолютным чемпионом Европы, в другой кризис стал чемпионом мира, в третий кризис я стал легендой, иконой стиля, суперзвездой — мне это не мешало.
 
 
1 Не нравится 0 Нравится 04.05.2017 Теги: Сергей Зверев

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