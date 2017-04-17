Юлия Волкова: «Я вернулась обратно в свою веру»
Певица Юлия Волкова на церемонии награждения премией «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.
Звезда группы t.A.T.u. Юлия Волкова появилась на церемонии вручения премий «Главные герои» в компании 10-летнего сына Самира и 13-летней дочери Виктории. «Главные герои» - это награда, которую вручают тем телеведущим, актерам и музыкантам, которых выбрали дети.
В 2007 году Волкова тайно вышла замуж за мусульманина Парвиза Ясминова и приняла ислам. Каково же было удивление ее подписчиков в Instagram, когда недавно певица выложила снимок из церкви. Фотография была сделана в православный праздник Прощёного Воскресенья. «Простите меня за все, душой и сердцем я с вами» — гласила подпись. Поклонники засыпали звезду вопросами, и она решила пояснить ситуацию.
Бог один и пути к нему разные.
«Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом, но еще раз скажу — Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы», — написала 32-летняя Волкова.