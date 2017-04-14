 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дмитрий Дибров: «Не воспитываю детей»

Телеведущий Дмитрий Дибров на церемонии награждения премией «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.

0 0
Дмитрий Дибров: «Не воспитываю детей»
Фото: GlobalLookPress

На церемонию вручения детской премии «Главные герои» Дмитрий Дибров и его жена Полина пришли со старшими сыновьями Сашей и Федей. Маленький Илья, которому скоро исполнится 2 года, остался дома.  

Недавно в интервью для «Комсомольской правды» 57-летнего  Диброва спросили, что будут вспоминать его сыновья о своем детстве, когда вырастут. 

«Это была какая-то одна большая, светлая страна мое детство».

— Когда через 30 лет известному телеведущему Саше Диброву зададут вопрос: «Расскажите, как вас воспитывал отец?», надеюсь, он возьмет паузу и скажет: «А знаете, никак!» «Расскажите о вашем детстве», — спросят его. И он ответит: «Это была какая-то одна большая, светлая страна — мое детство. Там были интересные люди. Были музыка, театр и кино. Но только кино само приходило ко мне домой в лице, например, дяди Валеры Тодоровского. А телевидение у нас было в виде тети Арины Шараповой, дяди Валдиса Пельша и Яны Чуриковой».

Дмитрий полагает, что «единственная форма воспитания ребенка — это то, что мы назвали бы самовоспитанием его родителей». Его супруга, которой сейчас 28 лет, полностью разделяет взгляды телеведущего.

 
0 Не нравится 0 Нравится 14.04.2017 Теги: Дмитрий Дибров

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору