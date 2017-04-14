Дмитрий Дибров: «Не воспитываю детей»
Телеведущий Дмитрий Дибров на церемонии награждения премией «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.
На церемонию вручения детской премии «Главные герои» Дмитрий Дибров и его жена Полина пришли со старшими сыновьями Сашей и Федей. Маленький Илья, которому скоро исполнится 2 года, остался дома.
Недавно в интервью для «Комсомольской правды» 57-летнего Диброва спросили, что будут вспоминать его сыновья о своем детстве, когда вырастут.
«Это была какая-то одна большая, светлая страна — мое детство».
— Когда через 30 лет известному телеведущему Саше Диброву зададут вопрос: «Расскажите, как вас воспитывал отец?», надеюсь, он возьмет паузу и скажет: «А знаете, никак!» «Расскажите о вашем детстве», — спросят его. И он ответит: «Это была какая-то одна большая, светлая страна — мое детство. Там были интересные люди. Были музыка, театр и кино. Но только кино само приходило ко мне домой в лице, например, дяди Валеры Тодоровского. А телевидение у нас было в виде тети Арины Шараповой, дяди Валдиса Пельша и Яны Чуриковой».
Дмитрий полагает, что «единственная форма воспитания ребенка — это то, что мы назвали бы самовоспитанием его родителей». Его супруга, которой сейчас 28 лет, полностью разделяет взгляды телеведущего.
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Обсуждение 4
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KoshkaЖенщина одета так, как будто просто собрала все свои любимые вещи.
14.04.17 10:14
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Marana VilniusОни вообще все странно одеты. Стилисты явно не заморочились. Да и без стилиста надо постараться так облапошиться
14.04.17 23:14
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ГоаСчастливые детки.
14.04.17 05:52
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ЛотоssХоть я и сторонник того, что возраст - это просто цифра, на фото - просто дед с дочкой и внуками, - контраст налицо, на лице и везде. И не думаю, что когда его сыновья вырастут, кто-то будет помнить Шарапову и Пельша
14.04.17 01:10