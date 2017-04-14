Дмитрий Дибров: «Не воспитываю детей»

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На церемонию вручения детской премии «Главные герои» Дмитрий Дибров и его жена Полина пришли со старшими сыновьями Сашей и Федей. Маленький Илья, которому скоро исполнится 2 года, остался дома.

Недавно в интервью для «Комсомольской правды» 57-летнего Диброва спросили, что будут вспоминать его сыновья о своем детстве, когда вырастут.

«Это была какая-то одна большая, светлая страна — мое детство».

— Когда через 30 лет известному телеведущему Саше Диброву зададут вопрос: «Расскажите, как вас воспитывал отец?», надеюсь, он возьмет паузу и скажет: «А знаете, никак!» «Расскажите о вашем детстве», — спросят его. И он ответит: «Это была какая-то одна большая, светлая страна — мое детство. Там были интересные люди. Были музыка, театр и кино. Но только кино само приходило ко мне домой в лице, например, дяди Валеры Тодоровского. А телевидение у нас было в виде тети Арины Шараповой, дяди Валдиса Пельша и Яны Чуриковой».

Дмитрий полагает, что «единственная форма воспитания ребенка — это то, что мы назвали бы самовоспитанием его родителей». Его супруга, которой сейчас 28 лет, полностью разделяет взгляды телеведущего.