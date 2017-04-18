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Татьяна Веденеева: «Не скрываю, что делаю уколы ботокса»

Телеведущая Татьяна Веденеева на премии «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.

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Татьяна Веденеева: «Не скрываю, что делаю уколы ботокса»
Фото: Пресс-служба

Татьяна Веденеева появилась на церемонии награждения детской премии «Главные герои» в оригинальном комплекте: на звезде был черный брючный костюм, поверх него – прозрачный белый кардиган. Знаменитая телеведущая дополнила образ крупным черным украшением. 

Веденеева не стесняется рассуждать о пластической хирургии и не скрывает подробностей о том, как ухаживает за собой. Правда, Татьяне и не приходилось прибегать к серьезным хирургическим вмешательствам. 

Избавилась от припухлостей под глазами.

— Я не понимаю, чего тут стыдиться, — сказала актриса, которой сейчас 63 года, в интервью журналу «7 Дней». — Не скрываю, что делаю уколы ботокса. Последние два года мне колют филлеры-гели с гиалуроновой кислотой, которые убирают носогубные складки, улучшают овал лица, делают кожу более упругой. Но это не пластические операции, а косметологические вмешательства. Операция — это ринопластика, когда человек переделывает себе нос, уши, подбородок, меняет разрез глаз, сюда же можно добавить круговую подтяжку лица. Ничего из перечисленного я на себе не пробовала. Но какие-то вещи корректировала. Избавилась от припухлостей под глазами. Однажды в нижнюю губу мне вкололи гиалурон. Верхняя губа у меня и так пухлая, а нижняя чуть меньше. Я попыталась их уравновесить. Но результат мне не понравился, губы выглядели какими-то чужеродными на моем лице. Больше я не экспериментировала…

 
0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2017 Теги: Татьяна Веденеева

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