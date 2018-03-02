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Юлия Топольницкая: «Муж у меня лишен недостатков»

Актриса Юлия Топольницкая на вечеринке Fashion Beauty Brunch, Москва, 20 февраля 2018.

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Юлия Топольницкая: «Муж у меня лишен недостатков»
Фото: Пресс-служба

На днях в одном из московских ресторанов прошла вечеринка под названием Fashion Beauty Brunch. Собравшиеся звезды смогли обсудить последние новинки индустрии красоты, а также пообщаться с ведущими бьюти-специалистами.

Два года назад Топольницкая вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова. Недавно в интервью журналу Womanhit.ru она рассказала о том, как начинался ее роман с будущим мужем. 

Мне было очевидно: передо мной настоящий мужчина!

— Первое свидание у нас проходило в подвальном помещении хинкальной на площади Восстания. Уже тогда я почувствовала, что выйду за него замуж, — рассказывала 26-летняя звезда клипа «Экспонат». — Мне было очевидно: передо мной настоящий мужчина! Это же мгновенно считывается. Я благодарна его маме за то, что она его так воспитала. Игорь истинный джентльмен, галантен со всеми женщинами, добродушен, смел, честен — патологически не умеет врать. С Игорем мне в этой жизни ничего не страшно. У меня нет сомнений, что если что-то случится, он приложит все усилия, чтобы устранить проблему. Так что муж у меня лишен недостатков, я очень сильно его люблю, и нам хорошо вместе уже восьмой год. (Улыбается.)

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Юлия Топольницкая

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