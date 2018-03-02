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Елена Летучая: «Скраб делаю сама»

Телеведущая Елена Летучая на Fashion Beauty Brunch, Москва, 20 февраля 2018.

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Елена Летучая: «Скраб делаю сама»
Фото: Пресс-служба

На днях в одном из московских ресторанов прошла вечеринка, посвященная моде и уходу за собой. Fashion Beauty Brunch помимо Елены Летучей посетили Ольга Орлова, Анастасия Меськова, Юлианна Караулова и другие. 

Знаменитая телеведущая всегда выглядит стройной и подтянутой. По ее словам, оставаться в форме ей помогает конный спорт и самодельная косметика. 

Я ни у одной марки не нашла подходящего скраба.

— Конечно, мне улыбнулась генетика, но при этом я всегда была очень спортивной, — сказала 39-летняя Летучая в интервью журналу Ok! недавно. — Я занимаюсь конным спортом, который позволяет накачать, например, заднюю часть бедра, что бывает сложно сделать в фитнес-клубе. Я очень люблю йогу и плавание, во избежание появления целлюлита использую скрабы и грязевые обертывания. Причем я ни у одной марки не нашла подходящего скраба и делаю его сама из мелкой соли, кофе крупного помола, меда и сметаны. Если будете пользоваться таким скрабом раз в неделю, любая девушка позавидует вашей коже.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Елена Летучая

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