Эмма Стоун: «Смех — лекарство от психоза»

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В Лос-Анджелесе прошла вечеринка, на которой чествовали номинанток на премию «Оскар-2018». Эмма Стоун появилась на мероприятии в полупрозрачном платье Givenchy.

Многие звезды признаются, что в актерскую профессию их привели... проблемы с психикой. Часто гиперактивный ребенок способен сосредоточиться, только уйдя в воображаемый мир, в котором он видит себя кем-то другим. Это случай Бенедикта Камбербэтча (Benedict Cumberbatch) и Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence). Эмма Стоун стала актрисой из-за повышенной тревожности. Ее родители обратились за помощью к врачу, когда девочке было семь лет.

Все комическое храбро противостоит стрессу.

— Эти терапевтические сеансы мне здорово помогли, — рассказывала 29-летняя звезда в интервью журналу «7 Дней». — Знаете, я нарисовала у себя на плече маленького зеленого монстра и разговаривала с ним. Вернее, это он говорил со мной, нашептывал мне в ухо какие-то глупости. Я слушала, а паническая атака росла как на дрожжах. Но если я отворачивалась от него и продолжала заниматься тем, чем занималась, монстр умолкал. А главным способом, который помог максимально уменьшить влияние на меня этого гадкого монстра, стало актерство. Я начала играть в школьном театре, импровизировала, делала комедийные скетчи и настолько забывалась, что та реальность, где я мучилась и сходила с ума, отходила на второй план. Импровизация — великое лекарство от психоза, как и смех. Все комическое храбро противостоит стрессу.