Юлия Топольницкая: «Была Снегурочкой»

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Юлия Топольницкая стала одной из ведущих на благотворительном аукционе в пользу Фонда Константина Хабенского: актриса поднялась на сцену, чтобы представить и разыграть лот.

Недавно в интервью журналу Womanhit.ru звезда клипа «Экспонат» рассказала о том, как она подрабатывала, изображая Снегурочку, когда училась:

Изматывалась, конечно.

— Студенткой я, как и многие, выступала Снегурочкой на новогодних праздниках и старалась договориться как можно с большим количеством мест, чтобы потом на некоторое время выдохнуть и не думать о деньгах, — вспоминала 26-летняя актриса. — С середины декабря по январь дни были плотные — я просыпалась в семь утра, и мы с Дедом Морозом и зайчиками ехали на детский утренник, потом было три-четыре домашних адреса с личными поздравлениями, вечером мы захватывали парочку корпоративов, а ночью нас ждал клуб. Получалось около десяти заказов за сутки. Изматывалась, конечно. Я не могла себе позволить не выкладываться перед детьми, халтурить. Малыши же верят в сказки, и было в кайф ее им создавать. Видеть их восторженные глаза, слышать от мальчишек, что обязательно на мне женятся, когда вырастут. (Улыбается.)